Iulia Albu, mesaj public pentru primarul Sectorului 2. Ce a putut să găsească vedeta în Parcul Izvorul Rece

Iulia Albu a fost urprinsă neplăcut de ceea ce a descoperit într-un parc din Capitală și a decis să nu rămână indiferentă. Vedeta a ales să își folosească influența pentru a semnala problema și a cere intervenția autorităților, în speranța că situația se va schimba.

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că a găsit Parcul Izvorul Rece într-o stare deplorabilă, cu alei murdare și resturi lăsate peste tot. Deși a menționat că iubește animalele și înțelege gestul celor care hrănesc păsările, aceasta a subliniat că lipsa curățeniei transformă locul într-un spațiu neplăcut pentru vizitatori. Nemulțumită de situație, Iulia Albu a adresat public o solicitare către primărie, cerând măsuri concrete.

„Primăria Sector 2, am și eu o solicitare. Uitați ce se întâmplă în acest parc, Parcul Izvorul Rece: e haos. Pe lângă faptul că cineva hrănește în fiecare zi aceste păsări – care, de altfel, mie îmi sunt tare dragi… dar nu se poate face așa ceva! Este absolut scârbos. Plus de asta, nimeni nu spală niciodată aceste trotuare”, a scris Iulia Albu pe Instagram.

Cum a răspuns primarul Sectorului 2

Reacția autorităților nu a întârziat. Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a recunoscut existența problemelor legate de murdărie și praf și a anunțat schimbări în programul de salubrizare. Ca urmare a sesizării, s-a decis creșterea frecvenței de curățare a bulevardelor, astfel încât acestea să fie spălate de două ori pe săptămână, nu doar o dată.

Mai mult, edilul a promis o monitorizare mai atentă a zonelor intens circulate, explicând că acumularea de praf, în special la borduri, contribuie și la creșterea nivelului de poluare.

„Am decis ca, din această săptămână, să dublăm frecvențele de spălare a bulevardelor. Până în prezent, spălam în fiecare joi câte un bulevard- trotuar, carosabil și mai ales la bordură. Începând din această săptămână, am luat decizia să dublăm numărul de frecvențe. Vom spăla în fiecare miercuri și în fiecare sâmbătă. Am ascultat sesizările dumneavoastră, am făcut o analiză proprie și, într-adevăr, avem nevoie să spălăm mai des bulevardele, mai ales la bordură, pentru că acolo se adună foarte mult praf și se generează implicit foarte multă poluare”, a transmis primarul Sectorului 2.

CITEȘTE ȘI: Sexy-soprana, ședință foto în văzul tuturor! Manechinele sunt „pistol cu apă” pe lângă ea

Cum arată casa ca din reviste a Alinei Ceușan? A fost decorată de un om de încredere