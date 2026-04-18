Cum arată casa ca din reviste a Alinei Ceușan? A fost decorată de un om de încredere

Alina Ceușan s-a mutat recent din Cluj-Napoca în București, alături de soțul ei, Raul Tișa, și cei doi copii. Schimbarea a venit în contextul unor proiecte profesionale tot mai numeroase în Capitală, iar influencerița a profitat de acest nou început pentru a-și amenaja locuința exact așa cum și-a dorit. Apartamentul, renovat cu multă atenție și bun gust, are acum un aer elegant, ca desprins dintr-o revistă de design, iar un rol important în transformare l-a avut sora sa, Carla Ceușan.

Alina Ceușan a făcut o schimbare importantă în viața sa. Alături de soț și cei doi copii, Rock și Perla, s-a mutat în București, pentru oportunitățile profesionale. Noua locuință nu este una obișnuită, ci face parte dintr-o clădire cu istorie, recondiționată astfel încât să păstreze farmecul original, dar să ofere în același timp confort modern.

Cum arată casa Alinei Ceușan

Fiecare detaliu a fost atent ales, iar rezultatul este un spațiu rafinat, unde elementele clasice se îmbină armonios cu influențe contemporane. Designul interior poartă semnătura surorii sale, Carla cea care a reușit să creeze o atmosferă sofisticată, dar în același timp caldă și primitoare. Camerele sunt luminoase, decorate cu piese atent selecționate, iar întregul ansamblu transmite echilibru și stil.

Alina Ceușan le-a arătat fanilor săi imagini din locuință, oferind un tur complet care a atras rapid aprecierea urmăritorilor. Fiecare colț pare gândit până în cele mai mici detalii, transformând casa într-un spațiu spectaculos, dar și funcțional.

S-a pus accentul pe culori neutre, deschise, existâns și accente în alte nuanțe, precum maro sau negru. Nu lipsește nici dressingul uriaș, unde influencerița să aibă loc pentru toate hainele și accesoriile sale. Pe hol sunt mai multe spații de depozitare pentru a menține ordinea în locuință. Bucătăria este un stil inedit, având nuanțe de vișiniu. Pe blatul de la bucătărie se pot observa și câteva electrocasnice, inclusiv aparatul de cafea.

