Tzancă Uraganu își face palat și a publicat primele imagini. Statueta neobișnuită pe care o va avea în curte

Tzancă Uraganu și-a luat fanii prin surprindere cu două imagini în care își prezintă, parțial, viitorul său palat. Cântărețul de manele a publicat pe TikTok două randări ale lucrării, care sunt – din câte se pare – în stadiul de proiect. Află mai multe detalii despre viitorul palat al artistului.

Toată lumea știe că Tzancă Uraganu adoră să arunce cu bani pe obiecte luxoase și opulente. De la telefoane de ultimă generație, la haine scumpe și de firmă, până la bolizi care se asortează cu încălțămintea, shoppingul e viața lui!

Tzancă Uraganu își face palat!

Acum, cântărețul a publicat pe contul său de TikTok o randare cu viitorul lui palat. Tzancă își face o super vilă luxoasă, care va avea o curte mult mai mare decât ceea pe care o puteți vedea în poză.

Se pare că Uraganu vrea să se „bată în vile” cu celebrul Costel Biju, care are și el o casă impunătoare – VEZI AICI. Pentru asta, Tzancă și-a scos vila de lux pe care o deține la vânzare, pentru a avea bani de următoarea.

Se pare că „virusul imobiliar” i-a intrat pe sub piele și manelistului, care și-a investit banii într-un cartier întreg de case – pe modelul Dorian Popa. Acestea urmează să fie scoase la vânzare, după ce vor fi terminate.

Palatul lui Tzancă Uraganu va avea statueta Rolls Royce

Pe lângă vila spațioasă și piscina uriașă pe care și le va face, fanii au mai observat în poze un detaliu. Pe aleea curții va construi și o fântână iluminată, iar Tzancă Uraganu a decis ca în mijlocul ei să își facă o replică a emblemei Rolls Royce – marca auto care reprezintă luxul suprem.

Fântâna și emblema vor fi luminate din interior, dar și din exterior, de pe lateralul aleii. Aceasta se află în apropierea piscinei și va deveni, cu siguranță, cel mai instagramabil loc din curtea lui Tzancă. În fața fântânii, artistul a decis ca inițialele sale să fie trecute în pavaj – TZU.

Cum au reacționat fanii lui Tzancă

Fanii au apreciat imaginile cu mii de inimioare pe TikTok și l-au felicitat pentru investiția majoră pe care o va face.

„Stil american, bravo, Tzancă, te-ai gândit bine! Jos pălăria!”, a scris un fan. „Vă spun sincer! În poză e doar jumate din curte”, le-a mărturisit cântărețul de manele fanilor, în comentarii.

Cum era de așteptat, unora nu le-a plăcut proiectul și au ținut să menționeze că Biju are, totuși, cea mai frumoasă locuință.

„Tot Costel Biju are casa mai frumoasă, sincer”, a scris un internaut.

Miraj Tzunami își face și el vilă

Fratele lui Tzancă Uraganu îi calcă pe urme și își va face și el o vilă. Acesta a publicat imagini cu viitoarea lui locuință cu etaj, tot pe stil american, care va avea și ea o piscină și o curte mare.

”Doamne, dă-mi putere de muncă. Acum, o părere de la voi: ce părere aveți de o construcție așa? În curând, cu ajutorul Domnului, dăm drumul la proiect. Vă pup. Amin, Doamne!”, a scris Miraj Tzunami pe Facebook.

