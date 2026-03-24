Situație tensionată! Tzancă Uraganu, furios după ce copilul său a fost ținta hoților

Tzancă Uraganu a trecut printr-o situație fără precedent. Fiul manelistului a fost victima unei infracțiuni. Reacția artistului nu a întârziat să apară, ba chiar a trecut la amenințări. Cântărețul i-a dat un ultimatum hoțului.

Manelistul se află din nou în centrul atenției după ce și-a expus o problemă în mediul online. Tzancă Uraganu a susținut că o persoană i-a furat lanțul fiului său cel mic, Yamal Andrei.

Vedeta i-a transmis celui care a săvârșit infracțiunea că are la dispoziție doar câteva ore să se prezinte cu obiectul sustras. În caz contrar, acesta va suporta consecințele.

Tzancă Uraganu, foc și pară pe rețelele de socializare

Fiul cel mic al manelistului, Yamal Andrei, a rămas fără lănțișorul pe care îl avea la gât. Minorului de numai un an și jumătate i-a fost furată bijuteria chiar din casa în care locuiește. Tatăl său a precizat că nu are niciun suspect, întrucât mai multe persoane i-au trecut pragul casei.

Cântărețul de manele i-a transmis celui care a sustras bunul că îl sfătuiește să îl returneze în cel mai scurt timp. În caz contrar, Tzancă Uraganu a mărturisit că este dispus să meargă până în pânzele albe pentru a afla cine este hoțul.

„S-a furat lanțul lui băiatul meu, lui Yamal, ăsta mic, și nu e vorba de un lanț, la mine chiar nu e vorba de un lanț, dar este un gest extraordinar de urât să faci asta față de mine și de băiatul meu. Copil de un an jumate, să-i furi lanțul de la gât (…) Până mâine, dacă nu apare lanțul… nu știu cine l-a luat, nu știu cine, pentru că s-au învârtit mai mulți pe aici, prin casă, și chiar nu am o bănuială ca să spun exact (…) Inclusiv maică-sa (n.r. Lambada) se va duce la biserică și vă va blestema și copiii, și familia, și rasa, de la mic la mare”, a transmis artistul, pe rețelele de socializare.

