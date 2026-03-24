Situație tensionată! Tzancă Uraganu, furios după ce copilul său a fost ținta hoților

De: Elisa Tîrgovățu 24/03/2026 | 12:06
Tzancă Uraganu a trecut printr-o situație fără precedent. Fiul manelistului a fost victima unei infracțiuni. Reacția artistului nu a întârziat să apară, ba chiar a trecut la amenințări. Cântărețul i-a dat un ultimatum hoțului.

Manelistul se află din nou în centrul atenției după ce și-a expus o problemă în mediul online. Tzancă Uraganu a susținut că o persoană i-a furat lanțul fiului său cel mic, Yamal Andrei.

Vedeta i-a transmis celui care a săvârșit infracțiunea că are la dispoziție doar câteva ore să se prezinte cu obiectul sustras. În caz contrar, acesta va suporta consecințele.

Tzancă Uraganu, foc și pară pe rețelele de socializare

Sursa foto: Facebook
Sursa foto: Facebook

Fiul cel mic al manelistului, Yamal Andrei, a rămas fără lănțișorul pe care îl avea la gât. Minorului de numai un an și jumătate i-a fost furată bijuteria chiar din casa în care locuiește. Tatăl său a precizat că nu are niciun suspect, întrucât mai multe persoane i-au trecut pragul casei.

Cântărețul de manele i-a transmis celui care a sustras bunul că îl sfătuiește să îl returneze în cel mai scurt timp. În caz contrar, Tzancă Uraganu a mărturisit că este dispus să meargă până în pânzele albe pentru a afla cine este hoțul.

„S-a furat lanțul lui băiatul meu, lui Yamal, ăsta mic, și nu e vorba de un lanț, la mine chiar nu e vorba de un lanț, dar este un gest extraordinar de urât să faci asta față de mine și de băiatul meu. Copil de un an jumate, să-i furi lanțul de la gât (…) Până mâine, dacă nu apare lanțul… nu știu cine l-a luat, nu știu cine, pentru că s-au învârtit mai mulți pe aici, prin casă, și chiar nu am o bănuială ca să spun exact (…) Inclusiv maică-sa (n.r. Lambada) se va duce la biserică și vă va blestema și copiii, și familia, și rasa, de la mic la mare”, a transmis artistul, pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI: Tzancă Uraganu și-a deschis geanta și a arătat câți bani are în ea: „Asta e, ianuarie-februarie mai slăbuț.” Fanii au sărit cu cadourile instant

”Dieta” cu mici a lui Tzancă Uraganu: ”Am slăbit 7-8 kg”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. În sfârșit, au început transferurile la Dinamo! Ioana State e invitată specială
Știri
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. În sfârșit, au început transferurile la Dinamo! Ioana State e invitată specială
Vlăduța Lupău, în centrul unor momente tensionate la bordul unui avion. Artista a răbufnit și în mediul online
Știri
Vlăduța Lupău, în centrul unor momente tensionate la bordul unui avion. Artista a răbufnit și în mediul online
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
Mediafax
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât...
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Digi24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea...
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Mediafax
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Parteneri
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului împotriva Iranului
Digi 24
Wall Street Journal - Cea mai mare țară din Peninsula Arabică s-ar putea alătura războiului...
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute înainte ca Donald Trump să anunțe că a avut „discuții productive” cu Iranul
Gandul.ro
Tranzacții suspecte, de peste jumătate de miliard de dolari, au fost efectuate cu 15 minute...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. În sfârșit, au început transferurile la Dinamo! Ioana State e ...
EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16.45. În sfârșit, au început transferurile la Dinamo! Ioana State e invitată specială
Vlăduța Lupău, în centrul unor momente tensionate la bordul unui avion. Artista a răbufnit și în ...
Vlăduța Lupău, în centrul unor momente tensionate la bordul unui avion. Artista a răbufnit și în mediul online
Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului Asia Express 2026. Care este motivul, ...
Irina Fodor nu va fi vizitată de familie la finalul sezonului Asia Express 2026. Care este motivul, de fapt: „Mi-a și spus că nu s-ar fi putut relaxa total”
Ana Mocanu și Loredana Chivu, gata să cucerească Asia Express! Cum se pregătesc cele două
Ana Mocanu și Loredana Chivu, gata să cucerească Asia Express! Cum se pregătesc cele două
Lovitură pentru românii cu PFA. Când ANAF te poate considera angajat
Lovitură pentru românii cu PFA. Când ANAF te poate considera angajat
Gabriela Cristea își transformă radical casa din Italia! Cum va arăta proiectul final
Gabriela Cristea își transformă radical casa din Italia! Cum va arăta proiectul final
Vezi toate știrile