Situație tensionată! Tzancă Uraganu, furios după ce copilul său a fost ținta hoților

Tzancă Uraganu a trecut printr-o situație fără precedent. Fiul manelistului a fost victima unei infracțiuni. Reacția artistului nu a întârziat să apară, ba chiar a trecut la amenințări. Cântărețul i-a dat un ultimatum hoțului.
Manelistul se află din nou în centrul atenției după ce și-a expus o problemă în mediul online. Tzancă Uraganu a susținut că o persoană i-a furat lanțul fiului său cel mic, Yamal Andrei.
Vedeta i-a transmis celui care a săvârșit infracțiunea că are la dispoziție doar câteva ore să se prezinte cu obiectul sustras. În caz contrar, acesta va suporta consecințele.
Fiul cel mic al manelistului, Yamal Andrei, a rămas fără lănțișorul pe care îl avea la gât. Minorului de numai un an și jumătate i-a fost furată bijuteria chiar din casa în care locuiește. Tatăl său a precizat că nu are niciun suspect, întrucât mai multe persoane i-au trecut pragul casei.
Cântărețul de manele i-a transmis celui care a sustras bunul că îl sfătuiește să îl returneze în cel mai scurt timp. În caz contrar, Tzancă Uraganu a mărturisit că este dispus să meargă până în pânzele albe pentru a afla cine este hoțul.
„S-a furat lanțul lui băiatul meu, lui Yamal, ăsta mic, și nu e vorba de un lanț, la mine chiar nu e vorba de un lanț, dar este un gest extraordinar de urât să faci asta față de mine și de băiatul meu. Copil de un an jumate, să-i furi lanțul de la gât (…) Până mâine, dacă nu apare lanțul… nu știu cine l-a luat, nu știu cine, pentru că s-au învârtit mai mulți pe aici, prin casă, și chiar nu am o bănuială ca să spun exact (…) Inclusiv maică-sa (n.r. Lambada) se va duce la biserică și vă va blestema și copiii, și familia, și rasa, de la mic la mare”, a transmis artistul, pe rețelele de socializare.
