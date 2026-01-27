Tzancă Uraganu și-a deschis geanta și a arătat câți bani are în ea: „Asta e, ianuarie-februarie mai slăbuț.” Fanii au sărit cu cadourile instant

Tzancă Uraganu a ajuns (la propriu) la fundul sacului. În timp ce se afla în Dubai, manelistul a făcut o aroganță și le-a arătat prietenilor virtuali câți bani are în geantă. După ce s-a afișat cu traista goală, tiktokerii s-au mobilizat și l-au umplut de cadouri virtuale.

Recent, într-un live pe TikTok, Tzancă Uraganu s-a plâns că nu mai are un leu în buzunar. Însă, după ce s-a scormonit prin geantă și-a dat seama că nu e chiar atât de lefter, însă nici bine nu o duce. Bani în lei chiar nu a avut, însă a găsit în geantă 11 dirhami, adică 11.64 lei. Cu alte cuvinte, a strâns de o doză de suc de la magazin.

Tzancă Uraganu a ajuns la mila tiktokerilor

Mai în glumă, mai în serios, Tzancă a încercat sî se scoată și a pus „sărăcia” din geantă pe seama concertelor lipsă din ultima perioadă. Și nu s-a oprit aici. A plusat și a completat că ianuarie și februarie sunt luni moarte, încă un motiv numai bun să își scoată la vânzare una dintre mașinile sale. Sensibilizați până la lacrimi de soarta manelistului lor preferat, o parte din cei prezenți pe live au început să arunce cu bani – sub formă de cadouri.

Mândru de generozitatea comunității sale de pe TikTok, Tzancă a rămas surprins de mărinimia oamenilor le-a mulțumit donatorilor. Și dacă tot a văzut că încep să vină banii, a insistat să le mai arată o dată că geanta lui chiar este goală și că a rămas fără bani (cash).

„Ce să fac, ianuarie, februarie e mai slăbuț. Nu ați văzut că am început să vând o mașină, o aia, o aia… Uite, a început lumea să dea cadouri când au văzut că am geanta goală. Mulțumesc pentru cadouri. Ce ați spuns? Să nu mă lăsați așa… vă mulțumesc!”, a spus Tzancă Uraganu pe TikTok.

