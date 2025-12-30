Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală

Tzancă Uraganu nu ratează niciun trend, iar recent a făcut deliciul pasionaților de mașini de lux. Și-a etalat „bijuteriile” în mediul online și s-a luat la întrecere cu un alt titan al bolizilor de lux, vloggerul Zbir. Gami s-a alăturat și el trendului, iar imaginile au devenit imediat virale. Manelistul a scos la înaintare două mașini Rolls Royce.

Atunci când vine vorba de bolizi de lux pe străzile din Capitală defilează modele impresionante. Iar printre cei care se pot lăuda cu adevărate colecții se numără Tzancă Uraganu, Zbir și Gami. Cei trei au intrat într-o „competiție amicală”, iar imaginile postate au devenit rapid virale. Fără să spună prea multe, pozele vorbesc de la sine.

Tzancă Uraganu a rupt gura târgului

Tzancă Urganau a făcut, din nou, valuri în mediul online. De această dată, manelistul și-a scos la înaintare bolizii de lux. Mai exact, s-a alăturat unui trend de pe TikTok și s-a afișat în fața fanilor într-o ipostază relaxată, întinsă pe două mașini Rolls Royce.

Manelistul și-a scos „bijuteriile” din garaj, și-a luat păturică și a transformat cel două mașini Rolls Royce într-un pat extrem de confortabil, întinzându-se relaxat pe capotele lor.

Din acestă întrecere a bolizilor de lux nu putea să lipsească Zbir. „Regele YouTube-ului” și-a achiziționat recent un Ferarri SF90, cea mai rapidă mașină din lume. Are 986 de cai putere și costă jumătate de milion de euro, așa că nu avea cum să îl țină ascuns.

Zbir a scos și el mașinile de lux din garaj, le-a aliniat, și la fel ca Tzancă s-a cuibărit comod pe captatele lor.

Nici Gami nu a rămas mai prejos și a publicat, la rândul său, o imagine similară, completând astfel trio-ul care a dominat trendul.

Fiecare dintre cei trei a postat câte o fotografie în aceeași notă, iar „competiția” s-a transformat într-un adevărat spectacol în mediul online. Internauții au reacționat imediat, iar imaginile cu cei trei au adunat numeroase aprecieri.

