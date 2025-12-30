Acasă » Știri » Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală

Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală

De: Alina Drăgan 30/12/2025 | 23:26
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului! Și-a făcut pat din Rolls Royce. Imaginea a devenit virală
Tzancă Uraganu a rupt gura târgului /Foto: social media

Tzancă Uraganu nu ratează niciun trend, iar recent a făcut deliciul pasionaților de mașini de lux. Și-a etalat „bijuteriile” în mediul online și s-a luat la întrecere cu un alt titan al bolizilor de lux, vloggerul Zbir. Gami s-a alăturat și el trendului, iar imaginile au devenit imediat virale. Manelistul a scos la înaintare două mașini Rolls Royce.

Atunci când vine vorba de bolizi de lux pe străzile din Capitală defilează modele impresionante. Iar printre cei care se pot lăuda cu adevărate colecții se numără Tzancă Uraganu, Zbir și Gami. Cei trei au intrat într-o „competiție amicală”, iar imaginile postate au devenit rapid virale. Fără să spună prea multe, pozele vorbesc de la sine.

Tzancă Uraganu a rupt gura târgului

Tzancă Urganau a făcut, din nou, valuri în mediul online. De această dată, manelistul și-a scos la înaintare bolizii de lux. Mai exact, s-a alăturat unui trend de pe TikTok și s-a afișat în fața fanilor într-o ipostază relaxată, întinsă pe două mașini Rolls Royce.

Manelistul și-a scos „bijuteriile” din garaj, și-a luat păturică și a transformat cel două mașini Rolls Royce într-un pat extrem de confortabil, întinzându-se relaxat pe capotele lor.

Și-a făcut pat din Rolls Royce /Foto: TikTok

Din acestă întrecere a bolizilor de lux nu putea să lipsească Zbir. „Regele YouTube-ului” și-a achiziționat recent un Ferarri SF90, cea mai rapidă mașină din lume. Are 986 de cai putere și costă jumătate de milion de euro, așa că nu avea cum să îl țină ascuns.

Zbir a scos și el mașinile de lux din garaj, le-a aliniat, și la fel ca Tzancă s-a cuibărit comod pe captatele lor.

Zbir și-a etalat și el bolizii /Foto: TikTok

Nici Gami nu a rămas mai prejos și a publicat, la rândul său, o imagine similară, completând astfel trio-ul care a dominat trendul.

Gami s-a alăturat trendului /Foto: TikTok

Fiecare dintre cei trei a postat câte o fotografie în aceeași notă, iar „competiția” s-a transformat într-un adevărat spectacol în mediul online. Internauții au reacționat imediat, iar imaginile cu cei trei au adunat numeroase aprecieri.

Tzancă Uraganu și Gigi Becali, moment viral și savuros! Au făcut skandenberg în public, în cel mai scurt meci pe care o să îl vezi

E clar! Zbir vrea să îl întreacă pe Selly la cașcaval! Cu ce idee a mai venit vloggerul cu cele mai scumpe mașini? Și-a implicat și iubita!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Știri
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Știri
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și cum arată!
Prosport.ro
Primele imagini cu Dan Petrescu după ședințele de chimioterapie: cât de mult a slăbit și...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Horoscop 31 decembrie 2025. Zodia care se îndrăgosește chiar în ultima zi din an
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Momente de groază la metroul din Paris! Un român a atacat mai mulți pasageri
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor ...
Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Netflix încheie anul pe minus: acțiunea scade, investitorii sunt în alertă
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ...
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Când moda mușcă din realitate: Vlădău, Drafta și leopardul care a făcut istorie
Când moda mușcă din realitate: Vlădău, Drafta și leopardul care a făcut istorie
Vezi toate știrile
×