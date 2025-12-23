Lovitură dură pentru familia lui Tzancă Uraganu. Cumnatul cântărețului a fost prins, după ce fusese dat în urmărire generală

Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu, dat în urmărire internațională de Curtea Supremă din Irlanda, a fost capturat în România. Încarcerat în Arestul Central, el urmează să fie extrădat, fiind acuzat de mai multe infracțiuni comise cu violență, inclusiv o tentativă de umor.

Potrivit surselor judiciare, Sorin Dobre, al cărui nume real este Sorin Olteanu, și-ar fi schimbat numele de familie înainte de a pleca în Irlanda. Acolo, acesta ar fi fost implicat în diverse activități infracționale și ar fi intrat în conflict cu membri ai unui clan din Roșiori de Vede, potrivit Gândul. Sorin Olteanu este cunoscut în lumea interlopă sub numele de Gărdiță.

În vară, Sorin Dobre a venit la București, împreună cu fratele său, pentru a-și regla conturile cu Octavian Stoica, zis Benone Al Capone, liderul grupării respective. Întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc în 18 august, dată la care Gărdiță se afla, alături de fratele lui, zis Prințu, în apropierea hotelului RIN, situat în Sectorul 4. Sursele Gândul susțin că Benone Al Capone le-ar fi ordonat oamenilor săi să-l înjunghie pe Gărdiță, însă aceștia au reușit să-l rănească doar pe fratele său.

Cumnatul manelistului Tzancă Uraganu va fi predat autorităților irlandeze

Incidentul din Sectorul 4 ar fi strâns legat de anumite evenimente care au avut loc în Irlanda. Astfel, în Irlanda, Dobre a fost dat în urmărire internațională pentru comiterea a cinci infracţiuni violente. Acuzația principală este, însă, cea de tentativă de umor. Dobre a fost prins, sâmbătă, de polițiștii ilfoveni și arestat pentru 30 de zile. Acum urmează să fie predat autorităților irlandeze.

Citește și: Tzancă Uraganu’ nu mai primește colindători de Crăciun! Care este motivul neașteptat: ”Nu voi mai da niciun ban la nimeni!”

TOP 10 Spotify: Tzancă Uraganu, nr 1 în România în clasamentul celor mai ascultați artiști din 2025