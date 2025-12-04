Acasă » Știri » TOP 10 Spotify: Tzancă Uraganu, nr 1 în România în clasamentul celor mai ascultați artiști din 2025

De: Denisa Iordache 04/12/2025 | 10:50
Tzancă Uraganu, nr 1 în România în clasamentul celor mai ascultați artiști. Sursă: Facebook

Anul 2025 este pe sfârșite, iar noi putem să vă prezentăm care au fost genurile muzicale cele mai apreciate pe platforma de streaming Spotifiy. La fel ca anul trecut, manelele și trapul sunt în topul preferințelor românilor, iar Tzancă Uraganu se numără printre cei mai ascultați artiști de la noi.

Manelele reușesc și anul acesta să se afle în topul preferințelor românilor. Cea mai ascultată piesă pe Spotify în România este „Cât vrei tu” a artistului Babasha, urmată de o piesă a lui Dani Mocanu și de o colaborare între Tzancă Uraganu și Mr. Juve.

Tzancă Uraganu și Dani Mocanu, în topul celor mai ascultați artiști

Potrivit g4media, cele mai ascultate 10 piese pe Spotify în România în 2025 sunt următoarele:

  1. Babasha – Cât vrei tu
  2. Dani Mocanu – Vino să te f
  3. Tzanca Uraganu, Mr. Juve – Damaelo
  4. Denis Ramnicenu, Ministerul Manelelor – Bipolară
  5. Gya, Babasha – Baklava
  6. Tzanca Uraganu, Costel Biju – Meneaito
  7. Iuly Neamțu, Manele Mentolate – Mercedes
  8. rares, Tzanca Uraganu – Regele
  9. Johnny Romano – E Mult, E Greu!
  10. DZWS. VANILLA, Dj Nattan – PRIETENA TA
Piesa „Baklava” este singura are se regăsește în top în al doilea an consecutiv. De asemenea, o mare parte din artiștii enumerați au avut alte piese în lista celor mai ascultate de anul trecut.

În ceea ce privește cei mai ascultați artiști din România în anul 2025, Tzancă Uraganu se află pe locul 1, urmat de Rava și Dani Mocanu.

Topul celor mai ascultați 10 artiști de anul acesta pe Spotify în România arată așa:

  1. Tzancă Uraganu
  2. Rava
  3. Dani Mocanu
  4. Ministerul Manelelor (Un duo creat de producătorii Johnny Sandrino x CocadeLux)
  5. The Weekend
  6. Oscar
  7. Aerozen
  8. Bogdan DLP
  9. Travis Scott
  10. Iuly Neamțu

Topul artiștilor este asemănător cu cel de anul trecut, doar un nume nou regăsindu-se în acest an: Aerozen.

Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în fața faptului împlinit

B.U.G. Mafia zguduie litoralul la Beach, Please! 2026

×