E clar! Zbir vrea să îl întreacă pe Selly la cașcaval! Cu ce idee a mai venit vloggerul cu cele mai scumpe mașini? Și-a implicat și iubita!

Zbir lovește iar! De data aceasta, nu cu un vlog nou, ci cu un business în plus! Face ce face, dă din coate și muncește zi și noapte pentru a strânge și mai mulți bani! De parcă n-ar avea deja destui, ha, ha! De data aceasta, afacerea este gândită alături cu Denisa, iubita sa. Află mai jos despre ce este vorba mai exact!

Andrei Zbir nu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați creatori de conținut de la noi, ci și unul dintre cei mai bogați! Cu o comunitate de milioane de urmăritori pe toate rețelele de socializare, tânărul a știu exact cum să se miște pentru a crea un imperiu în toată regula. Acum, are nenumărate mașini de sute de mii de euro, casă și o viață pentru care alții ar munci câteva decenii.

Mai nou, pe lângă colaborările din mediul online, parteneriatele cu firma de huse de telefon și platforma de verificare a autoturismelor, influencerului i-a mai venit o idee de zile mari.

Alături de iubita sa, Denisa, cu care se iubește de mulți ani, vedeta lansează un brand de batoane proteice. Pentru că ambii sunt mereu pe grabă și mănâncă pe fugă, cei doi s-au gândit să creeze un produs care să vină în întâmpinarea oamenilor care trăiesc pe repede înainte, fix ca ei.

Suntem presați de timp și mereu activi, iar atunci când vrei să mănânci ceva rapid, rămâi dezamăgit să vezi că orice ai mânca are o mulțime de zahăr și grăsimi adăugate. Am vrut să facem ceva diferit, un produs curat, care să livreze energie și să te facă să te simți bine după ce îl mănânci. Ne dorim să fie mai mult văzută ca pe o misiune în care schimbăm felul oamenilor de a consuma batoane proteice, să aibă mai multă grija la ce mănâncă. Iar ca planuri de viitor, ne dorim să avem 1 milion de batoane vândute în primul an. În același timp, privim deja și spre extinderea internațională, așa cum am făcut și cu alte branduri în trecut, a declarat iubita lui Zbir.

Zbir și Denisa, parteneri și acasă, și în afaceri

Zis și făcut! Și-au unit forțele și au pus baza unei noi afaceri. Așa se face că acum noul produs al creatorilor de conținut se găsește deja pe piață în patru variante de arome: alune și cafea, arahide și caramel, dublu ciocolată și ciocolată neagră și biscuiți. Noul brand de batoane proteice își propune să aducă o schimbare reală pentru gustările alese în rândul românilor.

Suntem curioși acum să vedem ce mai pune la cale Zbir! Și-a propus oare să îl întreacă pe Selly în ceea ce privește contul bancar? Să-l fi întrecut deja? Hmmm, facem noi calculele și vă spunem rezultatul mai târziu! 👀👀👀

