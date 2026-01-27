Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum

Principalul suspect în cazul morții lui Mario Berinde, tânărul de 13 ani care ar fi premeditat uciderea prietenului său, a fost scos din spitalul de psihiatrie și dus într-o locație secretă, după ce comunitatea din Timiș a fost la un pas să îl linșeze.

Minorul de 13 ani care ar fi premeditat până în cel mai mic detaliu moartea lui Mario Berinde a fost scos din spitalul de psihiatrie unde fusese internat. Reamintim că miercuri, 21 ianuarie 2025, trupul neînsuflețit al lui Mario Berinde a fost descoperit în curtea unei case. Băiatul de 15 ani a fost ucis de către trei dintre prietenii lui, minori toți. Ancheta a scos la iveală că cel care a orghestrat crima este un băiat de 13 ani – vezi AICI detalii.

Unde a fost dus criminalul de 13 ani al lui Mario

După ce a dat explicații în fața judecătorilor, băiatul de 13 ani a fost dus la casa bunicilor, însă acolo a fost la un pas să fie linșat de locuitorii din zonă. Zilele trecute, adolescentul a fost relocat într-un spital de psihiatrie (la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara), unde a fost supus primelor evaluări clinice, însă nici acolo nu a stat prea mult.

Recent, copilul și mama acestuia au fost duși de către autorități într-o locație secretă. Din motive de siguranță, locul unde se află nu a fost dezvăluit public. În continuarea, băiatul rămâne sub monitorizarea statului și urmează să intre într-un proces de reabilitare.

“S-a întrunit Comisia pentru Protecția Copilului Timiș care a hotărât instituirea măsurii de protecție specială a supravegherii specializate în familie, așa cum este ea prevăzută în legea 272 pe 2004 privind protecția drepturilor copilului. În toată această perioadă familia respectivului minor a colaborat cu noi, am păstrat permanent legătura atât cu familia, cât și cu copilul, urmând că, în funcție de rezultatele evaluărilor care vor avea loc, acest copil să fie inclus în diferite tipuri de programe, inclusiv consiliere psihologică, psihoterapie, consiliere familială sau reabilitare medicală“, explică reprezentanții Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

