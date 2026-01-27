Acasă » Știri » Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum

Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum

De: Irina Vlad 27/01/2026 | 18:22
Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum

Principalul suspect în cazul morții lui Mario Berinde, tânărul de 13 ani care ar fi premeditat uciderea prietenului său, a fost scos din spitalul de psihiatrie și dus într-o locație secretă, după ce comunitatea din Timiș a fost la un pas să îl linșeze. 

Minorul de 13 ani care ar fi premeditat până în cel mai mic detaliu moartea lui Mario Berinde a fost scos din spitalul de psihiatrie unde fusese internat. Reamintim că miercuri, 21 ianuarie 2025, trupul neînsuflețit al lui Mario Berinde a fost descoperit în curtea unei case. Băiatul de 15 ani a fost ucis de către trei dintre prietenii lui, minori toți. Ancheta a scos la iveală că cel care a orghestrat crima este un băiat de 13 ani – vezi AICI detalii.

Unde a fost dus criminalul de 13 ani al lui Mario

După ce a dat explicații în fața judecătorilor, băiatul de 13 ani a fost dus la casa bunicilor, însă acolo a fost la un pas să fie linșat de locuitorii din zonă. Zilele trecute, adolescentul a fost relocat într-un spital de psihiatrie (la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara), unde a fost supus primelor evaluări clinice, însă nici acolo nu a stat prea mult.

Recent, copilul și mama acestuia au fost duși de către autorități într-o locație secretă. Din motive de siguranță, locul unde se află nu a fost dezvăluit public. În continuarea, băiatul rămâne sub monitorizarea statului și urmează să intre într-un proces de reabilitare.

“S-a întrunit Comisia pentru Protecția Copilului Timiș care a hotărât instituirea măsurii de protecție specială a supravegherii specializate în familie, așa cum este ea prevăzută în legea 272 pe 2004 privind protecția drepturilor copilului.

În toată această perioadă familia respectivului minor a colaborat cu noi, am păstrat permanent legătura atât cu familia, cât și cu copilul, urmând că, în funcție de rezultatele evaluărilor care vor avea loc, acest copil să fie inclus în diferite tipuri de programe, inclusiv consiliere psihologică, psihoterapie, consiliere familială sau reabilitare medicală“, explică reprezentanții Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Criminalul de 13 ani din Cenei are un istoric extrem de violent. Cum a băgat groaza în colegii din echipa lui de fotbal. Antrenorul, siderat total

Revoltător! Ies la iveală detalii despre ce le-ar fi făcut adolescentul de 13 ani celorlalte victime: ”Mi-a bătut copilul pentru o țigară”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să nu fie probleme”
Știri
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să…
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”
Știri
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
Gandul.ro
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului sunt „premiați”. Mihai Morar pare abonat la contracte cu Primăria Oradea. A prezentat și duminică o gală la care a participat și Bolojan. Realizatorul și-a deschis inclusiv o cafenea într-un muzeu din oraș, iar Radio Zu a primit peste 1 milion de euro din banii orădenilor
Gandul.ro
Vorba dulce, contracte aduce. Schema “faină și simplă” prin care jurnaliștii de casă ai premierului...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters ...
Mama ucigașului lui Alin Mario din Cenei, acuzată de complicitate. Vecinul ei rupe tăcerea: „A șters urmele, să nu fie probleme”
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: „Am crescut pe muzica lui”
Nipah, un virus mortal, pune Asia pe jar! Este panică mare în aeroporturile frecventate de turiștii ...
Nipah, un virus mortal, pune Asia pe jar! Este panică mare în aeroporturile frecventate de turiștii români care merg în Thailanda
Alimentul de bază care o să apară în piețe la prețul de 100 de lei. Fermierii români au avut cheltuieli ...
Alimentul de bază care o să apară în piețe la prețul de 100 de lei. Fermierii români au avut cheltuieli record
Categoriile de pensionari din România care primesc 100 lei în plus la pensie, în fiecare lună. De ...
Categoriile de pensionari din România care primesc 100 lei în plus la pensie, în fiecare lună. De la ce dată + cine se încadrează
Boala severă pe care Otniela Sandu a ținut-o ascunsă: “E o minune de la Dumnezeu că pot să merg”
Boala severă pe care Otniela Sandu a ținut-o ascunsă: “E o minune de la Dumnezeu că pot să merg”
Vezi toate știrile
×