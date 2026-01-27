Acasă » Știri » Revoltător! Ies la iveală detalii despre ce le-ar fi făcut adolescentul de 13 ani celorlalte victime: ”Mi-a bătut copilul pentru o țigară”

De: David Ioan 27/01/2026 | 08:14
Cazul minorului de 13 ani din Cenei, care l-a ucis pe Mario Berinde, continuă să scoată la suprafață detalii tulburătoare. Comunitatea este zguduită nu doar de crimă, ci și de informațiile care arată că băiatul ar fi manifestat un comportament violent cu mult timp înainte.

Oamenii vorbesc despre episoade repetate de agresiune, ignorate de autorități, iar părinții victimelor se simt abandonați.

Ies la iveală noi detalii despre trecutul criminalului din Cenei

Primul episod relatat de o mamă din localitate arată cât de departe ar fi mers adolescentul. Femeia povestește că fiul său de 17 ani ar fi fost bătut pentru o simplă țigară. Aceasta mărturiseşte că băiatul a fost lovit peste mână cu un obiect, iar agresiunea a fost urmată de amenințări directe.

„L-am auzit pe băiat că urla, am crezut că poate s-a lovit. L-a lovit cu ceva peste mână. Am fost la poliţie și le-am arătat pe telefon lovitura”, mărturisește femeia.

Localnicii spun însă că acesta nu a fost un incident izolat. În urmă cu aproximativ o lună, minorul ar fi atacat un alt copil din sat. Mărturiile sunt greu de auzit: băiatul ar fi fost bătut cu brutalitate și tăiat cu briceagul în zona feței, fiind lăsat într-o baltă de sânge.

„Așa a fost. I-a dat cu briceagul noaptea, pe la ora 19 – 20”, relatează tatăl victimei în cauză.

Imaginile apărute ulterior în mediul online arată rănile grave ale copilului, însă, în mod inexplicabil, poliția nu ar fi intervenit.

Ce le-ar fi făcut adolescentul de 13 ani celorlalte victime

O altă femeie din Cenei spune că autoritățile ar fi ignorat complet situația, deși pericolul era evident.

„Înainte cu o lună a mai bătut un copil, un vecin de-al mamei mele. I-a tăiat gura, a venit la poliție, nu i-a făcut poliția nimic. Ce face Poliția Română?!”, întreabă revoltată femeia.

După crimă, minorul de 13 ani a fost mutat la bunicii săi din Sânmihaiu Român, însă nici acolo comunitatea nu l-a primit. Sătenii s-au adunat în fața primăriei, au protestat și au cerut ca băiatul să fie îndepărtat din localitate. Oamenii se tem pentru siguranța copiilor lor și nu înțeleg cum un minor care a comis o crimă și mai multe agresiuni poate fi liber.

În mijlocul scandalului, bunicul copilului a făcut primele declarații. Bărbatul spune că nepotul său nu ar trebui considerat singurul vinovat și că legea trebuie să stabilească responsabilitățile.

„Nu numai el a fost vinovat. Legea să își facă dreptatea. E obosit. E trist. O să regrete”, declară acesta.

