Unde s-ar afla acum criminalul din Cenei. Răsturnare de situație: autoritățile intervin în cazul călăului lui Mario Berinde

De: Anca Chihaie 26/01/2026 | 16:28
S-a aflat unde este criminalul din Cenei! Băiatul ar fi fost preluat de Protecția Copilului și ar fi fost internat, alături de mama lui, la un spital pentru copii, după ce autoritățile au decis să intervină pentru a preveni escaladarea tensiunilor apărute în comunitatea din Cenei.

Minorul de 13 ani, implicat în cazul uciderii lui Mario Berinde, nu se mai află în nicio locație despre care s-a speculat în ultimele zile, iar situația sa este gestionată în prezent exclusiv de instituțiile statului. Potrivit informațiilor apărute pe surse, copilul ar fi fost transportat într-o unitate medicală specializată, unde primește îngrijiri adaptate vârstei sale. Internarea ar avea legătură cu probleme serioase de sănătate, generate de consumul de substanțe interzise, motiv pentru care medicii ar fi decis inițierea unui program de dezintoxicare.

Criminalul din Cenei a fost internat!

Vă reamintim că Mario a murit la 15 ani ca într-un film de groază. Călăi i-au fost cei mai buni prieteni, doi minori, de 13, respectiv 15 ani. Aceștia râvneau la popularitatea lui și la starea materială bună pe care Alin Mario Berinde o avea, așa că au premeditat totul. S-au întâlnit cu el și au trecut la fapte.

Pe durata spitalizării, minorul se află sub supraveghere permanentă, inclusiv din partea forțelor de ordine, pentru a asigura siguranța acestuia și pentru a preveni orice tentativă de agresiune din exterior.

În seara precedentă internării, situația din Cenei a devenit extrem de tensionată, după ce în spațiul public s-a răspândit informația că băiatul s-ar fi aflat în satul bunicilor săi. Sute de persoane s-au mobilizat și au început să îl caute, iar zona a fost împânzită de oameni revoltați. Starea de neliniște a fost amplificată de amenințări cu distrugerea locuinței familiei și de mesaje de instigare la ură, ceea ce a determinat autoritățile să acționeze rapid pentru a evita producerea unor incidente grave.

Ulterior, s-a confirmat că minorul fusese scos discret dintr-o locuință și mutat într-un loc sigur, înainte ca situația să degenereze. Protecția Copilului a preluat cazul, iar procedurile legale aplicabile copiilor sub 14 ani au fost puse în aplicare. Conform Codului Penal, minorii care nu au împlinit această vârstă nu răspund penal, fiind considerați lipsiți de discernământ din punct de vedere juridic, motiv pentru care nu pot fi dispuse măsuri preventive în cadrul unui dosar penal.

