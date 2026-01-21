Încă un tren de pasageri a deraiat în Spania. Un om a murit și alți aproape 40 au fost răniți

Încă o tragedie feroviară a avut loc în Spania. Un tren de navetiști a lovit un zid de sprijin prăbușit în apropiere de Barcelona, iar în urma accidentului, mecanicul trenului a murit, iar alte 37 de persoane au fost rănite.

Patru dintre persoanele rănite sunt în stare gravă, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri din regiunea Catalonia, Claudi Gallardo, scrie The Guardian. Incidentul de marți a avut loc la doar două zile după coliziunea a două trenuri de mare viteză din Andaluzia, în sudul țării, soldată cu cel puțin 42 de morți și zeci de răniți.

„Un zid de sprijin s-a prăbușit pe șine, provocând un accident în care a fost implicat un tren de pasageri”, a postat agenția de protecție civilă din regiune pe conturile sale de socializare.

Douăzeci de ambulanțe au fost trimise la fața locului, Gelida, la periferia Barcelonei, împreună cu 38 de unități de pompieri, au declarat serviciile de urgență.

Potrivit autorităților, nicio persoană nu a rămas încarcerată. „Verificăm partea inferioară a trenului și efectuăm o verificare a zonei pentru a exclude orice alte victime”, a transmis Protecția Civilă.

Operatorul feroviar Adif a transmis că zidul s-a prăbușit probabil din cauza ploilor abundente care au lovit Catalonia săptămâna aceasta.

Deraierea trenului suburban a avut loc într-o regiune afectată de multă vreme de servicii feroviare subfinanțate și incidente frecvente.

Al doilea accident feroviar din Spania în doar câteva zile

Accidentul vine la doar două zile după tragedia din sudul Spaniei, în urma căreia 42 de oameni și-au pierdut viața.

Duminică, la Adamuz, în provincia Cordoba, un tren de mare viteză Iryo a deraiat și a trecut pe cealaltă linie, unde a lovit un tren care venea din sens opus, operat de compania finanţată de stat Renfe. În urma accidentului au murit cel puțin 40 de persoane.

Cauza tragediei încă nu a fost stabilită, iar ministrul transporturilor, șeful Renfe și conducerea Iryo sunt de acord că ar putea trece câteva zile până când va fi găsită o explicație pentru deraierea trenului.

