Acasă » Știri » Știri externe » Încă un tren de pasageri a deraiat în Spania. Un om a murit și alți aproape 40 au fost răniți

Încă un tren de pasageri a deraiat în Spania. Un om a murit și alți aproape 40 au fost răniți

De: Daniel Matei 21/01/2026 | 15:12
Încă un tren de pasageri a deraiat în Spania. Un om a murit și alți aproape 40 au fost răniți
Sursa foto: Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Încă o tragedie feroviară a avut loc în Spania. Un tren de navetiști a lovit un zid de sprijin prăbușit în apropiere de Barcelona, iar în urma accidentului, mecanicul trenului a murit, iar alte 37 de persoane au fost rănite.

Patru dintre persoanele rănite sunt în stare gravă, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de pompieri din regiunea Catalonia, Claudi Gallardo, scrie The Guardian. Incidentul de marți a avut loc la doar două zile după coliziunea a două trenuri de mare viteză din Andaluzia, în sudul țării, soldată cu cel puțin 42 de morți și zeci de răniți.

„Un zid de sprijin s-a prăbușit pe șine, provocând un accident în care a fost implicat un tren de pasageri”, a postat agenția de protecție civilă din regiune pe conturile sale de socializare.

Douăzeci de ambulanțe au fost trimise la fața locului, Gelida, la periferia Barcelonei, împreună cu 38 de unități de pompieri, au declarat serviciile de urgență.

Potrivit autorităților, nicio persoană nu a rămas încarcerată. „Verificăm partea inferioară a trenului și efectuăm o verificare a zonei pentru a exclude orice alte victime”, a transmis Protecția Civilă.

Operatorul feroviar Adif a transmis că zidul s-a prăbușit probabil din cauza ploilor abundente care au lovit Catalonia săptămâna aceasta.

Deraierea trenului suburban a avut loc într-o regiune afectată de multă vreme de servicii feroviare subfinanțate și incidente frecvente.

Al doilea accident feroviar din Spania în doar câteva zile

Accidentul vine la doar două zile după tragedia din sudul Spaniei, în urma căreia 42 de oameni și-au pierdut viața.

Duminică, la Adamuz, în provincia Cordoba, un tren de mare viteză Iryo a deraiat și a trecut pe cealaltă linie, unde a lovit un tren care venea din sens opus, operat de compania finanţată de stat Renfe. În urma accidentului au murit cel puțin 40 de persoane.

Cauza tragediei încă nu a fost stabilită, iar ministrul transporturilor, șeful Renfe și conducerea Iryo sunt de acord că ar putea trece câteva zile până când va fi găsită o explicație pentru deraierea trenului.

CITEȘTE ȘI:

Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în viitor”

Vedeta TV a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 33 de ani. A fost lovită de două mașini, în timp ce traversa pe trecerea de pietoni

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în viitor”
Showbiz internațional
Ce se va întâmpla cu serialul lui Meghan Markle de pe Netflix. „Ar putea exista noi colaborări în…
Obiceiul la care Prințul William va trebui să renunțe. Care este motivul
Showbiz internațional
Obiceiul la care Prințul William va trebui să renunțe. Care este motivul
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Mediafax
Ger năprasnic în România: -19 grade în estul Transilvaniei. Cod galben miercuri noapte
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a...
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin. Petrecere cu ștaif la Athenee Palace
Adevarul
Soția de fotbalist care a furat toate privirile la nunta lui Radu Drăgușin....
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun că poate folosi unelte
Mediafax
Veronika nu este o vacă oarecare. Este prima bovină despre care cercetătorii spun...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Guvernul Bolojan a decis: ce categorie de români pot trăi cu o cotă de hrană de 32 lei/zi
Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui ...
Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră
Test IQ doar pentru genii | Care este cel mai mare număr de 3 cifre pe care îl puteți obține mutând ...
Test IQ doar pentru genii | Care este cel mai mare număr de 3 cifre pe care îl puteți obține mutând doar 2 bețe?
Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere
Cum arată soția lui Dorian Popa cu burtică de gravidă. Vloggerul și-a luat fanii prin surprindere
Amendă de 1.500 lei în 2026 pentru bucureștenii care comit această greșeală. Primăria a făcut ...
Amendă de 1.500 lei în 2026 pentru bucureștenii care comit această greșeală. Primăria a făcut deja anunțul oficial
Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața ...
Tatăl celebrei prezentatoare, răpus de o boală pe care a ținut-o ascunsă. Drama care i-a dat viața peste cap!
Vezi toate știrile
×