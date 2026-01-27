Acasă » Știri » Mama băiatului de 13 ani care a participat la uciderea lui Mario, postare scandaloasă. Internetul i-a sărit în cap

Mama băiatului de 13 ani care a participat la uciderea lui Mario, postare scandaloasă. Internetul i-a sărit în cap

De: Anca Chihaie 27/01/2026 | 08:04
Mama băiatului de 13 ani care a participat la uciderea lui Mario, postare scandaloasă. Internetul i-a sărit în cap
Ucigașul lui Mario

Cazul tragic al lui Mario Berinde continuă să provoace reacții puternice în spațiul public, iar atenția nu se mai concentrează doar asupra faptelor care au dus la moartea adolescentului de 15 ani, ci și asupra comportamentului părinților copiilor implicați. În centrul unui nou val de controverse se află mama băiatului de 13 ani acuzat că a participat la uciderea lui Mario, ale cărei acțiuni recente din mediul online au stârnit indignare și revoltă în rândul utilizatorilor.

În ultimele zile, subiectul a devenit extrem de discutat pe rețelele de socializare, unde fiecare detaliu legat de acest caz este analizat și comentat intens. După ce informațiile despre circumstanțele morții lui Mario Berinde au ajuns în atenția publicului larg, reacțiile nu au întârziat să apară. Emoția colectivă, alimentată de gravitatea faptelor și de vârsta fragedă a celor implicați, a creat un climat tensionat, în care orice gest este interpretat și judecat dur.

Ce postare a făcut mama băiatului de 13 ani

Mama copilului de 13 ani s-a trezit rapid în mijlocul unui val de critici, pe fondul asocierii directe cu fapta fiului său. Inițial, femeia a ales să își reducă prezența online, ștergând fotografia de profil de pe Facebook și ascunzând imaginile recente în care apărea alături de copilul ei. Această decizie a fost percepută de mulți ca o încercare de a se retrage din lumina reflectoarelor și de a evita expunerea publică într-un moment extrem de delicat.

Totuși, lucrurile nu s-au oprit aici. Femeia a distribuit pe rețelele de socializare o melodie ale cărei versuri fac referire la viață, timp și goana oamenilor după bani. Deși postarea nu conținea mesaje explicite legate de tragedia recentă, contextul în care a fost publicată a fost suficient pentru a declanșa un nou val de reacții negative.

„Muncești omule ca prostul / Doar pentru niște hârtii. (…) / Toate astea pentru bani / Nu ne dăm seama că timpul / Ne ia cei mai frumoși ani / Și ne îmbătrânește chipul”, sunt versurile melodiei distribuite de mama copilului de 13 ani, acuzat că l-a omorât pe Mario Berinde.

Mesajele trimise de internauți/foto: Facebook

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar secțiunea de comentarii a postării s-a umplut rapid de mesaje dure, unele dintre ele extrem de agresive. Tonul general a fost unul de revoltă, alimentat de furia și neputința oamenilor în fața unei tragedii care a implicat copii. Presiunea publică a crescut de la o oră la alta, iar situația a devenit din ce în ce mai greu de gestionat pentru mama adolescentului.

În cele din urmă, confruntată cu avalanșa de reacții negative și cu imposibilitatea de a controla direcția discuțiilor, femeia a luat o decizie radicală: a dezactivat complet posibilitatea de a primi comentarii pe profilul său. Astfel, orice tentativă a utilizatorilor de a lăsa mesaje a fost blocată, semn că aceasta a ales să se izoleze de presiunea mediului online.

Gestul emoționant făcut de un polițist la înmormântarea lui Mario Berinde. Imagine sfâșietoare

Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!

