Una dintre cele mai cunoscute fabrici din România a intrat în faliment. Decizia este definitivă

De: Anca Chihaie 13/03/2026 | 20:08
Fabrica AEM (Aparate Electrice de Măsurat) din Timișoara, unul dintre cei mai importanți producători de contoare din România și un exemplu de privatizare reușită în anii ’90, a intrat oficial în faliment. Decizia a fost confirmată definitiv de Curtea de Apel Timișoara, după ce Tribunalul Timiș a aprobat deschiderea procedurii de faliment.

Compania se afla în insolvență de mai bine de un deceniu, după ce, în martie 2014, datoriile au ajuns la aproximativ 370 de milioane de lei. În ciuda tentativelor de reorganizare, planurile propuse nu au fost acceptate de creditori, printre care se numără ANAF și Eximbank, care dețin împreună aproape 40% din creanțe. Respingerea planului de reorganizare a dus, în cele din urmă, la inițierea procedurii de faliment, care a fost confirmată ca fiind definitivă în martie 2026.

Activele fostei fabrici vor fi scoase la licitație în perioada următoare, iar autoritățile responsabile anticipează că este puțin probabil ca societatea să fie vândută integral. În schimb, este de așteptat ca bunurile să fie valorificate pe segmente, în funcție de interesul investitorilor. Procedura de faliment permite astfel atragerea unor potențiali cumpărători pentru anumite părți ale platformei industriale sau pentru echipamente specifice.

Dimensiunea platformei industriale reprezintă însă un obstacol important. Fabrica se întinde pe aproximativ șase hectare, iar starea liniilor de producție s-a degradat considerabil în ultimii ani din cauza lipsei întreținerii. În plus, cererea pentru contoarele produse de AEM nu a dispărut complet, însă lipsa unor strategii clare și a investițiilor a făcut dificilă relansarea activității.

Istoricul companiei este marcat și de controverse financiare. În 2017, un inventar intern a relevat discrepanțe semnificative între stocurile raportate și capacitatea reală de depozitare, ceea ce a ridicat suspiciuni privind raportarea artificială a cifrelor de afaceri și a profitului. Ancheta internă a indicat, de asemenea, posibile nereguli în privința bonusurilor acordate conducerii și a primelor distribuite angajaților. Dosarul legat de aceste suspiciuni a fost deschis de DIICOT, însă a fost ulterior închis, faptele fiind prescrise.

Faptul că AEM a rămas în insolvență mai bine de zece ani reflectă dificultățile structurale ale companiei, dar și contextul economic și industrial mai larg. Relansarea unei platforme de dimensiunea celei de la Timișoara ar fi necesitat un investitor cu resurse financiare considerabile și un plan de reconversie industrială pe termen lung. În lipsa unor astfel de condiții, falimentul a reprezentat pasul final în procesul de lichidare controlată a datoriilor și de valorificare a activelor rămase.

