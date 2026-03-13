Soția lui Florinel Coman l-a lăsat pe fotbalist singur în Qatar: ”El a luat hotărârea de a ne trimite acasă”

De: Simona Vlad 13/03/2026 | 21:19
Florinel Coman, alături de iubită și copilul lor
Momente tensionate pentru familia lui Florinel Coman, după ce situația din Orientul Mijlociu i-a pus într-o poziție extrem de dificilă. Soția fotbalistului, Ioana Timofeciuc, a fost nevoită să ia o decizie dureroasă pentru siguranța copilului.

Tânăra a anunțat că va pleca din Qatar împreună cu fetița lor, în timp ce fotbalistul rămâne acolo pentru competiție. Decizia vine în urma tensiunilor tot mai mari din regiune, care i-au speriat pe cei doi părinți.

Pentru Ioana, alegerea nu a fost deloc ușoară, deoarece asta înseamnă să stea departe de soțul ei. Chiar și așa, siguranța copilului a fost prioritatea absolută pentru întreaga familie.

Dilema care a sfâșiat-o pe soția fotbalistului

Ioana Coman a postat un mesaj despre situația dificilă prin care trece familia lor în această perioadă. Într-o postare de-a ei, tânăra a descris momentul în care a realizat că trebuie să aleagă.

Ea a explicat că viața în Qatar a devenit tensionată, iar alertele și zgomotele rachetelor interceptate au început să apară frecvent.

„Imaginează-ți că într-o zi trebuie să alegi dacă rămâi într-un oraș unde se aud alerte și rachete. Sau pleci înapoi în țara ta cu copilul și îți lași soțul singur într-un loc tensionat.”

Decizia finală a fost luată de Florinel Coman

Deși Ioana a recunoscut că nu ar fi putut lua singură această hotărâre, lucrurile au fost clarificate rapid. Fotbalistul a fost cel care a decis că cea mai sigură variantă este ca familia să plece. Astfel, Ioana și fetița lor se vor întoarce în România până când situația din regiune se va stabiliza.

„Eu nu am putut cum să aleg, dar el a luat hotărârea să ne trimită acasă pentru siguranță. Este groaznic să te trezești peste noapte că trebuie să te readaptezi complet la o altă viață.”

Situația s-a complicat rapid, iar planurile familiei pentru următoarele luni au fost complet date peste cap. Ioana a povestit că, înainte ca tensiunile să înceapă, nimic nu prevestea schimbarea radicală. Fotbalistul plecase pentru scurt timp în România, însă lucrurile au scăpat rapid de sub control.

„Pe 26 februarie Florin a plecat pentru două zile în România și trebuia să se întoarcă imediat înapoi. Pe 28 februarie avea bilet de întoarcere, dar zborul a fost anulat din cauza conflictului.”

În cele din urmă, familia a decis că Ioana și copilul trebuie să plece, chiar dacă asta înseamnă să stea separați. Perioada despărțirii ar putea dura câteva săptămâni sau chiar luni, până la finalul competiției.

„Nu știm cât vom sta plecate, poate o săptămână, poate două, poate chiar o lună sau două. Acasă ar trebui să fie locul unde suntem toți împreună, dar acum lucrurile nu mai sunt atât de simple.”

