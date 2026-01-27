Criminalul de 13 ani din Cenei are un istoric extrem de violent. Cum a băgat groaza în colegii din echipa lui de fotbal. Antrenorul, siderat total

Băiatul de 13 ani – care este principalul autor implicat în uciderea lui Mario Berinde – a făcut parte din echipa de fotbal AS Bobda, perioadă în care a fost extrem de apreciat pentru calitățile sale sportive. Privind în urmă și analizând comportamentul băiatului, fostul său antrenor, Ciprian Manolache, l-a caracterizat pe adolescent ca fiind extrem de irascibil, impulsiv și agresiv.

Crima din Cenei, județul Timiș, a îngrozit o țară întreagă, în special din cauza că fapta a fost comisă de trei minori. Mario Berinde (15 ani) a fost ucis de prietenii lui, iar unul dintre minorii care ar fi orchestrat fapta are doar 13 ani.

Criminalul lui Mario Berinde are un istoric extrem de violent

Băiatul de 13 ani a fost descris de fostul său antrenor de fotbal ca fiind un copil cu un comportament agresiv, cu o tendință comportamentală orientată distructiv, spre impulsivitate, irascibilitate și acțiuni menite să provoace rău (atât fizic, cât și psihic).

”Problemele de violență erau evidente. Când se enerva pe teren, lovea copiii intenționat, fără ca mingea să fie în joc. Îl luam și îi dădeam cinci ture, zece ture de teren. Nu zicea nimic, dar tot repeta. Avea o personalitate destul de ciudată, era tare urâcios, a avut conflicte cu toată lumea. Și în timpul meciurilor, îl scoteam afară pentru că o lua razna, își lovea colegii, fără minge, cu picioarele. L-am ținut din scurt cât am putut, l-am mai urecheat, cum se zice”, a declarat antrenorul.

De asemenea, antrenorul de fotbal de la echipa AS Bobda a adus în discuție situația revăltătoare din Cenei, unde majoritatea adolescenților de 10 -11 ani frumează, beau alcool și se droghează, anturaj din care copilul de 13 ani făcea parte de aproape un an.

”În ultimul an o luase razna, Bobda și Cenei sunt alăturate, și îmi povesteau copiii ce face, că toată ziua stă la țigări, un anturaj foarte greșit. E rău la Cenei, cu droguri, toate prostiile, majoritatea copiilor asta fac acolo la vârsta aceasta. Copii de 10 și 11 ani stau afară, seara, beau bere și fumează «iarbă». Asta e preocuparea lor și nimeni nu face nimic”, a mai declarat antrenorul Ciprian Manolache.

