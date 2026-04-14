Răzvan Simion, cu dulapul la control în vacanță. Cum l-a taxat soția lui, Daliana Răducan

Răzvan Simion și Daliana Răducan au ales să petreacă sărbătorile pascale departe de casă, într-o escapadă relaxantă în Franța, alături de câțiva prieteni apropiați. Cei doi s-au bucurat de vreme frumoasă, plimbări și momente de liniște, dar nu au renunțat nici la una dintre pasiunile lor comune: moda.

Cunoscuți pentru stilul lor atent ales, Răzvan Simion și Daliana Răducan au avut apariții impecabile și în această vacanță. Prezentatorul de la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” a venit pregătit cu mai multe ținute, semn că își ia în serios fiecare apariție, chiar și în concediu. Situația nu a trecut neobservată de soția sa, care a decis să trateze totul cu umor și să împărtășească momentul cu urmăritorii din mediul online.

Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, Daliana îl întreabă, amuzată, câte ținute și-a luat în bagaj. Răzvan Simion răspunde inițial că are cinci, însă, pe măsură ce discuția continuă, recunoaște că mai are și rezerve. Dialogul devine din ce în ce mai savuros, mai ales când Daliana Răducan insistă și îl provoacă să deschidă toate bagajele. Arhitecta a dezvăluit și organizarea dulapurilor din vacanță: trei pentru Răzvan și doar unul pentru ea.

Daliana Răducan: Câte ținute ți-ai luat?

Răzvan Simion: Câte ținute am luat? Câte am luat? Cinci.

Daliana Răducan: Ești sigur?

Răzvan Simion: Băi, și în cazul în care se întâmplă ceva, mai am câteva. Mai trei, două, jumătate, mă rog.

Daliana Răducan: Ești tu sigur că doar acestea?

Răzvan Simion: Băi, am și… adică am… am și cam așa de…

Daliana Răducan: Acum deschide și asta, da?

Răzvan Simion: Da… dar dacă se întâmplă ceva…

Daliana Răducan: Și câte zile stăm?

Răzvan Simion: Cinci, dar dacă se întâmplă ceva.

Daliana Răducan: Și arată și dulapul meu… Trei dulapuri pentru el, unul pentru mine.

