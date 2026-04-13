Finalul civilizat a fost doar de fațadă! Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți

În 2020, Răzvan Simion anunța despărțirea de Lidia Buble într-un mesaj elegant și aparent fără tensiuni: „Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine… îi redau libertatea", spunea prezentatorul după cinci ani de relație. Deși totul părea o separare calmă, fără scandal, realitatea de acum arată complet diferit: povestea lor continuă, dar nu în liniște, ci în sala de judecată.

Deși amândoi și-au refăcut viața între timp, Răzvan chiar recăsătorindu-se, liniștea dintre ei pare că nu a fost niciodată complet instalată.

În spatele aparenței de „foste iubiri care și-au văzut de drum”, CANCAN.RO a descoperit semnele unui conflict financiar, purtat în spatele ușilor închise ale Tribunalului.

Lidia Buble l-a dat în judecată și pe el, dar și firma lui, Vânătorii de Zmeie SRL, și cere explicații financiare pentru felul în care Răzvan Simion ar fi gestionat o parte din contractele artistice și de imagine ale cântăreței în anii de relație.

”Reclamanta (n.r. Lidia Buble) prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul (n.r. Răzvan Simion) persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câtiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional. Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziţie de către pârâtul persoană fizică.

Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music pentru că totdeauna sunt implicate cesiuni de drepturi de interpretare şi de imagine şi atunci pentru a se realiza acest transfer din patrimoniul persoanei care le deţine şi întotdeauna persoana fizică practica este să fie semnate de persoană fizică, aşadar şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99 %. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă nici măcar în copie”, susține avocatul cântăreței.

Răzvan Simion a încercat să țină scandalul ascuns

Cum se apără prezentatorul? Susținând că de fapt Lidia Buble și-ar fi derulat activitatea prin propria societate.

”Pârâţii (n.r. Răzvan Simion și firma lui, Vânătorii de Zmeie SRL) prin avocat, precizează că aşa cum a arătat şi prin întâmpinare contractele încheiate cu Cafe #######, Disney şi H&M, s-au derulat de reclamantă prin intermediul firmei acesteia ##### ##### ### SRL, aceasta încasând sumele de bani în mod direct. Depun la dosar anexe ale contractelor de coproductie nr. 11711 din data de 02.10.2017, pe care susţine că le-a obţinut din contabilitatea pârâtei. Acelaşi contract cu acelaşi număr este depus şi de către reclamantă, cu semnătura părţilor contractante, dar fără anexe, anexele lipsă privesc acest contract de coproducţie, iar de la Cat Music doreşte să obţină contractul semnat de ambele părţi pe care îl deţine doar într-un format world, pe care reclamant l-a depus fără anexe, eventual până la clarificarea situaţiei acestui contract, instanţa poate să solicite prin intermediul unei adrese transmiterea acestuia integral printr-o adresă”.

Lidia Buble a mers mai departe și, prin avocat, a solicitat o expertiză contabilă complexă pentru a clarifica sumele încasate de firma „Vânătorii de Zmeie SRL” din anul 2017 până în prezent. Ea cere ca expertul să identifice și să calculeze toate încasările și, totodată, să se deplaseze personal pentru a verifica direct contabilitatea societății pârâte, în vederea stabilirii exacte a sumelor disputate.

Răzvan Simion susține că nu există o evidență clară pe fiecare proiect în parte, ci doar o centralizare generală a cheltuielilor, ceea ce ar face dificil un calcul exact al sumelor cerute în proces. El mai arată că pe unele facturi apare chiar numele Lidiei, motiv pentru care acestea ar trebui luate în considerare la stabilirea finală a banilor.

Mai mult, Răzvan a invocat și cheltuieli importante, inclusiv facturi de telefonie mobilă de ordinul miilor de euro, despre care susține că ar fi fost generate de convorbirile în străinătate ale Lidiei Buble și care, în opinia lui, trebuie incluse în calculul final al sumelor din dosar.

”Reprezentantul pârâților, având cuvântul în replică, menționează că nu există o fișă de calcul pe fiecare producție artistică, fiind făcut un calcul și o centralizare a cheltuielilor. Mai arată că există pe aceste facturi justificative numele reclamantei deci, se pot lua în considerare și acestea.

La interpelarea Tribunalului arată că nu se referă doar la cele depuse la acest termen ci și la cheltuieli cu telefonia mobilă spre exemplu (facturi de 5.000 de euro pentru convorbiri în străinătate, efectuate de reclamantă). Precizează că față de cuantumul acestor cheltuieli trebuie ținut cont de acestea”, a explicat în fața instanței avocatul prezentatorului.

În acest moment scandalul financiar dintre Lidia Buble și Răzvan Simion a ajuns într-un punct crucial, doar că judecătorii nu îl consideră o urgență. După ce instanța a dispus realizarea unei expertize contabile esențiale, menită să lămurească toate sumele încasate încă din 2017, acum ambele tabere analizează răspunsul expertului și urmează să se prezinte la un nou termen abia pe data de 8 septembrie 2026.

În tot acest timp, Răzvan Simion a cerut ”secretizarea” dosarului pe motiv că ”există riscul de a-i fi afectată viaţa privată”. Nu același lucru și-a dorit însă și Lidia Buble, iar numele ei a rămas vizibil public pe portalul de justiție.

