Ramona Olaru trăiește o poveste de dragoste ca în filme. Unde a plecat de Paște alături de iubitul ei

Ramona Olaru se bucură de o vacanță de Paște departe de ochii curioșilor și, implicit, departe de România. Vedeta a decis să își petreacă aceste momente într-un decor romantic, alături de partenerul ei. Cei doi se relaxează împreună, bucurându-se de peisaje plăcute, liniște și clipe de calitate în doi.

Ramona Olaru se numără printre cele mai apreciate și urmărite figuri feminine din showbiz. Mereu zâmbitoare și plină de energie, asistenta emisiunii „Neatza” este foarte activă pe rețelele sociale, unde împărtășește constant momente din viața sa cu admiratorii ei.

Unde își petrec îndrăgostiții vacanța de Paște

De Paște, în acest an, Ramona Olaru și partenerul ei au decis să își petreacă sărbătorile departe de România. Cei doi s-au relaxat în Tenerife, o destinație exotică foarte populară din Europa, unde au avut parte de câteva zile de odihnă și timp petrecut împreună.

Vedeta a postat o fotografie în care apare alături de partenerul ei, însoțită de un mesaj scurt și cu tentă jucăușă: „Pierduți în Tenerife… sau nu.”

Ulterior, Ramona Olaru a publicat și un videoclip cu tentă romantică, în care merge spre iubitul ei, iar momentul se încheie cu o îmbrățișare și un sărut.

După ce și-a făcut publică relația cu Steve Ant, cei doi apar din ce în ce mai des împreună pe rețelele sociale, împărtășind momente din viața lor de cuplu.

Ce avere deține Steve Ant

De când formează un cuplu cu Ramona Olaru, Steve Ant a început să atragă tot mai multă atenție din partea publicului, în special în ceea ce privește veniturile sale și modul în care își trăiește viața.

Invitat în cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, tânărul a ajuns rapid în atenția publicului, după ce prezentatorii au început să îi adreseze întrebări directe legate de situația sa financiară.

„Cum stai cu zestrea?”, a întrebat Răzvan Simion, în timp ce Ramona Olaru a intervenit: „Adică dacă ai, ce deții?”.

Steve Ant a răspuns evaziv: „Am. Adică material? Nu stăm să vorbim acum despre asta”.

Discuția a continuat, Răzvan Simion insistând: „Ai casă, apartament? Cu două camere? Decomandat?”, iar acesta a precizat: „Am mai multe, dar prefer să nu discut în acest moment despre acest subiect”.

