Acasă » Știri » Alertă medicală! Virusul a ajuns deja în Europa și s-au înregistrat primele cazuri

Alertă medicală! Virusul a ajuns deja în Europa și s-au înregistrat primele cazuri

De: Denisa Crăciun 30/05/2026 | 15:19
Alertă medicală! Virusul a ajuns deja în Europa și s-au înregistrat primele cazuri
Ebola a ajuns în Europa Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Medicii sunt în alertă. Ebola provoacă, din nou, îngrijorare în rândul statelor din Europa. Doi oameni care au stat timp de trei luni în Africa Centrală s-ar fi infectat cu virusul. Numărul de cazuri a crescut semnificativ în regiunea centrală a Africii.

Virusul Ebola este unul dintre cele mai periculoase de ani întregi. Acesta a provocat mii de decese, iar acum pare să se răspândească din nou. Două persoane care au muncit în Africa Centrală și au stat acolo timp de trei luni ar fi infectate cu virusul. Cei doi se află în acest moment în Italia, însă specialiștii spun că îi monitorizează, mai ales că s-au aflat într-un focar de Ebola rezistent la vaccinuri. Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la extinderea afecțiunii în Europa.

Două cazuri de Ebola în Europa

Cei doi pacienți care sunt suspectați de Ebola sunt internați în acest moment în Milano, Italia. Cei doi s-au întors din Uganda, Africa Centrală, acolo unde focarul a ucis până la 220 de oameni și ar putea fi cauzat de o tulpină rară, pentru care nu există vaccin în prezent. Persoanele prezentau simptome asemănătoare cu cele ale virusului, au fost testate, însă rezultatele nu au ajuns încă.

Specialiștii spun că riscul de răspândire este minim, dar cu toate acestea sunt îngrijorați și trag un semnal de alarmă. Tulpina Bundibugyo s-ar transmite direct prin fluidele corporale. În Republica Democrată Congo, eforturile pentru limitarea răspândirii au fost reduse, asta după ce mai multe familii îndoliate au atacat și incendiat corturi în care se aflau persoanele testate. Astfel, cel puțin 18 persoane au fugit.

Ce simptome are Ebola

Virusul a apărut cu ani în urmă în Africa Centrală și Africa de Vest, însă în zonele rurale. Primele simptome care apar sunt febra, oboseala și durerile musculare. Cu toate acestea, medicii spun că persoanele care nu prezintă simptome nu sunt contagioase, așadar nu pot răspândi Ebola de la început. Ulterior, pot apărea și alte semne precum diaree, dureri abdominale, tulburări de somn, dureri de cap și de ochi. În anumite cazuri, mai severe, lucrurile se pot complica și pot apărea sângerări interne sau externe.

VEZI ȘI:  RD Congo trăiește un coșmar înainte de Cupa Mondială: Ebola și restricții dure impuse de SUA

Primul caz de acest gen din istorie. Medicii au rămas șocați când au găsit acest organism viu în creierul unei femei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ionela Cernat a murit într-un accident rutier cumplit. A fost aruncată din mașină în urma impactului violent
Știri
Ionela Cernat a murit într-un accident rutier cumplit. A fost aruncată din mașină în urma impactului violent
Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Ți se rupe sufletul!
Știri
Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de…
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
Mediafax
Buldozerele au intrat în centrul Timișoarei! Zona se schimbă
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din...
Tânără de 24 de ani, ucisă de partener sub ochii băiețelului. Copilul de 5 ani a încercat să‑și salveze mama, aducându‑i apă
Adevarul
Tânără de 24 de ani, ucisă de partener sub ochii băiețelului. Copilul de...
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele...
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Prosport.ro
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”
Digi 24
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de...
Ești obligat să ai numere verzi la mașina electrică sau poți folosi numere negre obișnuite?
Promotor.ro
Ești obligat să ai numere verzi la mașina electrică sau poți folosi numere negre obișnuite?
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de...
ULTIMA ORĂ
Celebrul artist vorbește fără filtre despre show-ul de la Kanal D din care a fost eliminat pentru ...
Celebrul artist vorbește fără filtre despre show-ul de la Kanal D din care a fost eliminat pentru că și-a atacat un coleg: “Am pierdut aproximativ 30.000 de euro pentru o palmă”
Ionela Cernat a murit într-un accident rutier cumplit. A fost aruncată din mașină în urma impactului ...
Ionela Cernat a murit într-un accident rutier cumplit. A fost aruncată din mașină în urma impactului violent
BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața
BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața
Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. ...
Ce a apărut în fața blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare, la 7 luni de la tragedie. Ți se rupe sufletul!
Omar Hayssam, teroristul nr. 1 al României, la un pas să fie eliberat condiționat. Decizia de ultimă ...
Omar Hayssam, teroristul nr. 1 al României, la un pas să fie eliberat condiționat. Decizia de ultimă oră a magistraților, după numeroase contestații
Ultima apariție publică a Sandei Țăranu. Crainica TVR s-a stins din viață la 87 de ani
Ultima apariție publică a Sandei Țăranu. Crainica TVR s-a stins din viață la 87 de ani
Vezi toate știrile