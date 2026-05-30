Alertă medicală! Virusul a ajuns deja în Europa și s-au înregistrat primele cazuri

Medicii sunt în alertă. Ebola provoacă, din nou, îngrijorare în rândul statelor din Europa. Doi oameni care au stat timp de trei luni în Africa Centrală s-ar fi infectat cu virusul. Numărul de cazuri a crescut semnificativ în regiunea centrală a Africii.

Virusul Ebola este unul dintre cele mai periculoase de ani întregi. Acesta a provocat mii de decese, iar acum pare să se răspândească din nou. Două persoane care au muncit în Africa Centrală și au stat acolo timp de trei luni ar fi infectate cu virusul. Cei doi se află în acest moment în Italia, însă specialiștii spun că îi monitorizează, mai ales că s-au aflat într-un focar de Ebola rezistent la vaccinuri. Medicii trag un semnal de alarmă cu privire la extinderea afecțiunii în Europa.

Două cazuri de Ebola în Europa

Cei doi pacienți care sunt suspectați de Ebola sunt internați în acest moment în Milano, Italia. Cei doi s-au întors din Uganda, Africa Centrală, acolo unde focarul a ucis până la 220 de oameni și ar putea fi cauzat de o tulpină rară, pentru care nu există vaccin în prezent. Persoanele prezentau simptome asemănătoare cu cele ale virusului, au fost testate, însă rezultatele nu au ajuns încă.

Specialiștii spun că riscul de răspândire este minim, dar cu toate acestea sunt îngrijorați și trag un semnal de alarmă. Tulpina Bundibugyo s-ar transmite direct prin fluidele corporale. În Republica Democrată Congo, eforturile pentru limitarea răspândirii au fost reduse, asta după ce mai multe familii îndoliate au atacat și incendiat corturi în care se aflau persoanele testate. Astfel, cel puțin 18 persoane au fugit.

Ce simptome are Ebola

Virusul a apărut cu ani în urmă în Africa Centrală și Africa de Vest, însă în zonele rurale. Primele simptome care apar sunt febra, oboseala și durerile musculare. Cu toate acestea, medicii spun că persoanele care nu prezintă simptome nu sunt contagioase, așadar nu pot răspândi Ebola de la început. Ulterior, pot apărea și alte semne precum diaree, dureri abdominale, tulburări de somn, dureri de cap și de ochi. În anumite cazuri, mai severe, lucrurile se pot complica și pot apărea sângerări interne sau externe.

