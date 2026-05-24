RD Congo trăiește un coșmar înainte de Cupa Mondială: Ebola și restricții dure impuse de SUA

Naționala Republicii Democrate Congo riscă să nu poată intra în Statele Unite pentru Cupa Mondială 2026, după izbucnirea unui focar grav de Ebola în țara africană. Autoritățile americane au impus măsuri sanitare stricte, iar echipa și-a anulat deja cantonamentul din Kinshasa.

Andrew Giuliani a declarat pentru ESPN că jucătorii naționalei RD Congo trebuie să respecte o perioadă strictă de izolare de 21 de zile pentru a putea intra în Statele Unite înaintea Cupei Mondiale 2026.

SUA avertizează naționala RD Congo înaintea Cupei Mondiale

Potrivit oficialului american, Washingtonul a transmis clar atât către FIFA, cât și către federația congoleză și guvernul din Congo că echipa trebuie să păstreze o „bulă de siguranță” în Belgia, unde se află în prezent pentru pregătire și meciuri amicale. Giuliani a declarat:

„Am fost foarte clari cu Congo că trebuie să păstreze integritatea acestei bule timp de 21 de zile înainte să poată veni la Houston pe 11 iunie. Am transmis foarte clar și guvernului congolez că trebuie să respecte această izolare, altfel riscă să nu poată călători în Statele Unite. Nu putem fi mai expliciți de atât”, a adăugat acesta.

Situația vine în contextul unui focar al unei forme rare de Ebola, cunoscută sub numele de Bundibugyo, care ar fi provocat deja peste 130 de decese și aproape 600 de cazuri suspecte în Republica Democrată Congo.

World Health Organization a declarat epidemia drept urgență de sănătate publică de interes internațional.

Andrew Giuliani a precizat că Statele Unite tratează extrem de serios problema siguranței sanitare înaintea Cupei Mondiale. Oficialul american a mai declarat:

„Vrem să ne asigurăm că nimic nu va ajunge la sau aproape de granițele noastre în această situație”

Cantonamentul din Kinshasa a fost anulat

Din cauza epidemiei, echipa națională a RD Congo a anulat cantonamentul de trei zile programat în capitala Kinshasa, precum și evenimentul public de rămas-bun organizat pentru suporteri.

Purtătorul de cuvânt al echipei, Jerry Kalemo, a explicat că doar etapa de pregătire din Congo a fost anulată, în timp ce celelalte activități se desfășoară conform planului. Aceasta a declarat pentru AP:

„Existau trei etape de pregătire: Kinshasa pentru întâlnirea cu fanii, Belgia și Spania pentru meciurile amicale, iar apoi etapa finală din Houston. Doar etapa din Kinshasa a fost anulată”

Meciurile amicale merg mai departe

Naționala congoleză va disputa în continuare cele două meciuri de pregătire înaintea Cupei Mondiale: împotriva Danemarcei, pe 3 iunie, la Liege, în Belgia, și contra Chile, pe 9 iunie, în sudul Spaniei.

Toți jucătorii echipei și selecționerul francez Sébastien Desabre sunt stabiliți în afara țării africane, majoritatea evoluând în Franța. Totuși, mai mulți membri ai staffului aflați în Congo urmau să părăsească țara în această săptămână.

Giuliani a avertizat că orice persoană care intră în contact cu echipa după sosirea din Congo trebuie izolată separat. Acesta a avertizat:

„Dacă apar persoane simptomatice, întreaga echipă riscă să nu mai poată participa la Cupa Mondială”

CDC și FIFA monitorizează atent situația

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) a anunțat că Statele Unite vor interzice timp de 30 de zile accesul tuturor cetățenilor străini care au fost recent în RD Congo, Uganda sau Sudanul de Sud.

Totuși, oficialii americani au precizat că jucătorii congolezi nu vor fi afectați direct de această interdicție, deoarece se antrenează de mai multe săptămâni în Europa.

În schimb, membrii delegației care au revenit recent în Congo vor trebui să respecte măsuri stricte de carantină înainte de intrarea în SUA.

Andrew Giuliani a mai declarat că specialiști CDC monitorizează deja doi medici americani aflați în carantină în Europa după expunerea la Ebola și că autoritățile analizează posibilitatea trimiterii unor experți medicali în Belgia pentru a verifica situația echipei.

RD Congo revine la Cupa Mondială după mai bine de 50 de ani

RD Congo s-a calificat la Cupa Mondială 2026 după câștigarea unui turneu de baraj disputat în Mexic și va evolua în Grupa K.

Africanii vor debuta împotriva Portugaliei pe 17 iunie, la Houston, apoi vor întâlni Columbia în Guadalajara și Uzbekistan în Atlanta.

Este prima participare a țării la Cupa Mondială după ediția din 1974, când statul purta numele de Zair. Calificarea a fost sărbătorită intens într-o țară afectată de decenii de conflicte și instabilitate.

CITEȘTE ȘI: Luka Modric nu renunță! La 40 de ani revine după operație și merge la Mondial

Ronaldo revine la Cupa Mondială la 41 de ani! Ce record incredibil poate stabili