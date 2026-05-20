Ronaldo revine la Cupa Mondială la 41 de ani! Ce record incredibil poate stabili

Cristiano Ronaldo este pregătit să participe la un al șaselea Campionat Mondial, un record în fotbalul masculin, după ce a fost inclus marți în lotul Portugaliei pentru turneul final din această vară.

Selecționerul Roberto Martínez i-a adus totodată un omagiu emoționant regretatului Diogo Jota, decedat anul trecut într-un accident de mașină în Spania, spunând că atacantul va rămâne „plus unu pentru totdeauna” în echipa națională.

Omagiu pentru Diogo Jota

Martínez a declarat că Jota, care avea doar 28 de ani și era un jucător important al Portugaliei, va fi prezent simbolic în sufletul echipei la Cupa Mondială.

„Lista finală include 27 de nume plus unu”, a spus selecționerul. Acesta a mai declarat:

„Pierderea lui Diogo Jota a fost un moment de neuitat și foarte greu. Dar chiar din ziua următoare a devenit responsabilitatea noastră să luptăm pentru visul lui și pentru exemplul pe care l-a oferit mereu la echipa națională. Spiritul, puterea și exemplul lui Diogo Jota reprezintă acel plus unu. El va fi plus unu pentru totdeauna”

Ronaldo, la ultimul Campionat Mondial

Selecționerul l-a inclus pe Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, alături de alți 26 de jucători care vor încerca să aducă Portugaliei primul titlu mondial din istorie.

Cel mai probabil, acesta va fi ultimul Campionat Mondial din cariera legendarului atacant portughez și primul turneu final disputat după plecarea sa din fotbalul european de top către campionatul Arabiei Saudite, unde evoluează pentru Al-Nassr.

Ronaldo și marele său rival, Lionel Messi, ar putea deveni primii jucători din istorie care participă la șase ediții ale Cupei Mondiale. Martinez a adăugat:

„Când vorbim despre Cristiano Ronaldo, vorbim despre doi jucători! Vorbim despre un simbol al fotbalului mondial și despre jucătorul nostru, căpitanul echipei, care are aceleași obligații și aceeași competitivitate ca orice alt jucător convocat. Căpitanul nostru este un exemplu. Vrem să continue cu același nivel de responsabilitate și leadership în vestiar.”

Ronaldo continuă să scrie istorie

Cristiano Ronaldo deține recordul absolut pentru cele mai multe selecții la o echipă națională masculină, cu 226 de meciuri, și cele mai multe goluri marcate, 143.

El este, de asemenea, singurul fotbalist din istorie care a înscris la cinci Campionate Mondiale diferite.

În noiembrie, Ronaldo declara pentru CNN că ediția din 2026 va fi „cu siguranță” ultima Cupă Mondială a carierei sale.

Starurile Portugaliei, prezente în lot

Din lotul Portugaliei mai fac parte colegul lui Ronaldo de la Al-Nassr, João Félix, dar și vedete precum Bernardo Silva de la Manchester City și Bruno Fernandes de la Manchester United.

De asemenea, în lot se regăsesc și jucătorii lui Paris Saint-Germain-Nuno Mendes, Vitinha, João Neves și Gonçalo Ramos.

Portugalia face parte din Grupa K, alături de Columbia, Uzbekistan și Congo. Lusitanii vor debuta împotriva statului Congo pe 17 iunie, la Houston.

Martinez consideră că echipa sa poate spera la trofeu, însă nu vede Portugalia drept principala favorită. Selecționerul a spus:

„Cupa Mondială nu înseamnă doar să joci bine sau să ai talent. Sunt multe provocări. Cred că doar echipele care au câștigat deja Cupa Mondială pot fi considerate favorite. Noi putem visa. Avem talent și spirit de echipă. Putem fi o candidată la titlu, dar nu favorită.”

Portugalia vine după câștigarea Ligii Națiunilor 2025, după victorii împotriva Germaniei în semifinale și Spaniei în finală.

Lotul Portugaliei pentru Cupa Mondială 2026

Portari: Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Ricardo Velho.

Fundași: Rúben Dias, João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Gonçalo Inacio, Renato Veiga, Tomás Araújo.

Mijlocași: Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rúben Neves, Samú Costa.

Atacanți: Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos, Pedro Neto, Francisco Conceição, Gonçalo Guedes, Francisco Trincão.

