Ramona Olaru e istorie! Steve Ant a înlocuit-o pe asistenta de la Antena 1 cu o vedetă Pro TV

Asistenta de la Neatza, Ramona Olaru (36 de ani) este istorie. Steve Ant și-a găsit o nouă iubită la doar o săptămâna după ce i-a dat papucii. Noua femeie din viața lui nu este deloc străină de lumina reflectoarelor.

Cântărețul grec Steve Ant a lăsat-o pe șatena de la Antena 1 pentru Alina Oprea, o brunetă care atrage toate privirile. Imaginile postate de aceasta pe rețelele sociale spun totul: siluetă lucrată în sală și apariții provocatoare.

Ramona Olaru e istorie

Alina Oprea se prezintă drept o persoană energică, pasionată de sport și adrenalină. Bruneta a bifat și apariții la televizor, după ce a participat în reality show-ul de aventură Desafio, unde și-a testat limitele și și-a arătat ambiția.

Dar asta nu e tot. Numele ei a mai ajuns în atenția publicului și după relația cu Cătălin Bordea. Cei doi s-au cunoscut la începutul lui 2025 prin intermediul rețelelor sociale și au trăit o poveste scurtă, dar intensă. Relația s-a consumat rapid, însă suficient cât Alina să ajungă inclusiv în cercul apropiat al comediantului și să o cunoască pe bunica acestuia.

Acum însă, trecutul pare complet uitat. Alina Oprea și Steve Ant afișează o apropiere tot mai evidentă, iar cei din anturajul lor spun că artistul ar fi complet fermecat de noua cucerire.

A agățat un nou „prinț pe cal alb” în club

Nu se știe dacă Ramona Olaru suferă după Steve sau dacă doar este rănită în orgoliu. Cert este că nu și-a pierdut speranța și că încă visează la prințul pe cal alb. Asistenta de la Neatza a declarat că are multă dragoste de oferit și un suflet cum rar găsești în ziua de azi. La scurt timp, ea fost văzută cu un bărbat într-un club de fițe din Capitală. Da, au plecat împreună acasă.

„Eu am atât de multă iubire de oferit încât oamenii nu o pot duce. Eu așa simt despre mine. Eu simt că am atât de multe lucruri bune de dat că atunci când apare cineva în viața mea, și simt cât de cât că e o persoană ok, imediat deschid inima, sufletul, deschid lucrurile astea bune să le vadă, să le ia, să i le dau, să le trăiască.”, spunea Ramona Olaru.

