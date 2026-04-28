Cum l-a fentat Ramona Olaru pe Steve Ant. Coincidență sau strategie bine calculată?

Unele povești de dragoste parcă se termină mai repede decât au început, așa a fost și cazul Ramonei Olaru și a lui Steve Ant. Vedeta de la Neatza și fostul iubit grec nu au stat prea mult timp împreună, chiar dacă povestea a avut un debut mai mult decât promițător. Poate n-a fost timingul bun, cine știe! Apropo de timing, cei doi au fost la un pas să li se intersecteze drumurile la Biutiful. Dar soarta n-a vrut! Sau poate a fost o mișcare bine gândită dinainte de Ramona, care, oricum, pare să-l cam evite pe Steve Ant! CANCAN.RO are imagini și detalii!

Povestea de iubire dintre Ramona Olaru și Steve Ant a fost scurtă, dar intensă. Care au fost motivele care au dus la despărțire nu știm exact, dar ceva a deranjat-o pe șatenă. Poate mai există ceva șanse de împăcare, cine știe, mai ales că destinul pare că încă îi împinge unul spre celălalt în cele mai neașteptate momente.

Recent, drumurile lor au fost la un pas să se intersecteze din nou într-unul dintre cele mai cunoscute locuri de noapte din Capitală: Biutiful. Însă n-a fost cu noroc, ori poate chiar Ramona a fost cea care a gândit bine mișcarea dinainte.

Ramona Olaru și Steve Ant, la un pas să se intersecteze

Vedeta de la Neatza nu prea a suferit după despărțirea de artistul grec (VEZI AICI IMAGINI). A ieșit, s-a distrat, nici urmă de melancolie ori amărăciune. Mare amatoare de distracție și cluburi, Ramona a nu a vrut să stea în casă și a dat fuga la Biutiful, însă a mers doar să semneze condica și a fugit repejor. La limită chiar! Asta pentru că după ce ea a plecat, el a venit și a întreținut atmosfera alături de DJ. Cum ar fi arătat oare o revedere după separarea lor? Oare au rămas în relații bune și s-ar fi salutat ori poate chiar ar fi avut o scurtă conversație amicală? Sau poate s-ar fi ignorat ca și cum ar fi fost doi străini. Sunt întrebări care, deocamdată, rămân fără răspuns.

Poate destinul lucrează și face în așa fel încât șatena și Steve Ant să nu se intersecteze, dar și ea contribuie cu vârf și îndesat. Spunem asta deoarece după episodul de la Biutiful, vedeta a fost invitată la un eveniment, iar atunci când a văzut cine cânta, a spus un nu categoric. A motivat că vremea e rece, dar mai reci par să fie sentimentele pe care le are față de fostul iubit.

