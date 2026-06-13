Ce a pățit Alex Stoica? Silică l-a făcut de rușine

Alex Stoica, unul dintre cei mai gălăgioși și controversați tiktokeri din România, a ajuns din nou în centrul atenției. Numai că, de data aceasta, nu pentru vreun live în care amenință pe cineva și nici pentru vreun scandal pornit pe internet. CANCAN.RO a aflat că personajul care ani la rând s-a lăudat că nimeni nu are curaj să se atingă de el ar fi încasat o bătaie zdravănă în Belgia, acolo unde se află în prezent. Informația a făcut rapid înconjurul rețelelor sociale, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu povestea lui, Alex Stoica și-a câștigat notorietatea cu mulți ani în urmă, pe vremea când locuia în Statele Unite. De la adăpostul celor aproape 10.000 de kilometri care îl despărțeau de România, tiktokerul și-a făcut un obicei din a provoca, jigni și amenința diverși interlopi și personaje cunoscute, printre aceștia s-au numărat inclusiv Nuțu și Sile Cămătaru. Cu cât lista dușmanilor creștea, cu atât îi creștea și popularitatea. Pe scurt, scandalul a fost rampa lui de lansare.

Șmecherul de pe TikTok care și-a construit faima din scandaluri

Mai mult, pentru a-și consolida imaginea de „băiat greu”, Alex Stoica a profitat ani la rând de o poveste care i-a convenit de minune. Mulți au crezut că este fiul lui Grațian Ursaru, nume asociat cu celebrul „Jaf al Secolului”, în urma căruia a dispărut o impresionantă cantitate de diamante. Coincidența de nume și declarațiile sale ambigue au alimentat speculațiile, deși, în realitate, între cei doi nu există nicio legătură.

În perioada petrecută peste Ocean, Alex Stoica se prezenta adesea drept un personaj implicat în fraude cu carduri bancare și alte combinații care i-au construit reputația de „șmecher” al internetului. La un moment dat însă, aventura americană s-a încheiat brusc. A fost arestat, a executat o pedeapsă în închisoare, iar ulterior a fost deportat în România. Revenit acasă, și-a mutat activitatea pe TikTok, unde a continuat să fie implicat în scandal după scandal.

Silică nu a uitat umilința, iar recent și-a luat revanșa

Unul dintre cele mai cunoscute episoade din „cariera” sa online îl are în prim-plan pe Silică, un alt personaj controversat de pe internet. În urmă cu ceva timp, Alex Stoica și un apropiat al său l-au căutat, l-au agresat și, ca să fie tabloul complet, au filmat întreaga scenă. Imaginile au ajuns pe internet, iar Stoica nu s-a ferit să se laude cu ceea ce făcuse. Ba chiar a povestit în repetate rânduri cum și-a umilit rivalul.

Numai că, așa cum se întâmplă deseori în astfel de conflicte, nota de plată a venit mai târziu. Conflictul dintre cei doi nu s-a stins niciodată, iar Silică nu a uitat episodul respectiv. Din contră.

Potrivit surselor CANCAN.RO, zilele trecute a venit și momentul revanșei pentru Silică. Sursele noastre susțin că Alex Stoica a fost găsit în Belgia, iar acolo ar fi fost agresat și umilit de el și alte persoane. Ironia sorții face ca cel care ani la rând a susținut că nimeni nu are curaj să se atingă de el, mai ales că se află sub protecția clanului Caran, să fie acum protagonistul unui episod care a stârnit valuri de comentarii în mediul online.