Acasă » Știri » Pericolul la care se expun călătorii din metroul din Capitală! Este invazie: „Ele se înmulțesc”

Pericolul la care se expun călătorii din metroul din Capitală! Este invazie: „Ele se înmulțesc”

De: Alina Drăgan 13/06/2026 | 21:58
Pericolul la care se expun călătorii din metroul din Capitală! Este invazie: „Ele se înmulțesc”
Pericolul la care se expun călătorii din metroul din Capitală
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un pericol mai puțin vizibil pândește în metroul din Capitală. Călătoria cu metroul ar putea veni la pachet cu un risc neașteptat pentru bucureșteni. E invazie de ploșnițe în spațiile folosite de mecanicii Metrorex, iar micile insecte au ajuns inclusiv în posturile de comandă ale trenurilor. Dacă insectele ajung în trenurile de metrou, pericolul nu se oprește la nivelul rețelei de transport. Călătorii le-ar putea transporta fără să își dea seama direct în propriile locuințe.

Se pare că problema ploșnițelor persistă de câteva săptămâni și a devenit tot mai apăsătoare. Insectele care pot deveni un adevărat coșmar odată ajunse în locuințe au băgat deja spaima în angajații Metrorex. Iar problema s-ar putea extinde.

Pericolul la care se expun călătorii din metroul din Capitală

Călătoria cu metroul ar putea veni la pachet cu un risc neașteptat pentru bucureșteni. Se pare că ploșnițele au infestat spații folosite de mecanicii Metrorex și au ajuns inclusiv în posturile de comandă ale trenurilor.

În ciuda sesizărilor făcute de către angajați, problema persistă. Mai mult, aceștia spun că insectele se găsesc la doar câțiva metri de zonele destinate călătorilor, existând pericolul ca acestea să fi transportate accidental în locuințele pasagerilor.

„De peste un an facem adrese, vin, stropesc un pic, iar ele se înmulțesc. Mi-e frică, căci la Valea Ialomiței trebuie aruncat tot! Nu vor să ia firmă specială din motive financiare și uite unde am ajuns. La STB au inclus dezinsecția și în programul de salubrizare!”, a declarat un angajat al companiei, potrivit Club Feroviar.

Se pare că situația cea mai gravă este în depoul Valea Ialomiței, aferent Magistralei 5. Aici spațiile pe care le folosesc mecanicii pentru a se odihni înainte de a intra la serviciu au fost infestate. Angajații susțin că sunt nevoiți să doarmă în încăperi improvizate sau să își aducă propriile saltele de acasă pentru a evita contactul cu ploșnițele.

Dacă insectele ajung în trenurile de metrou, pericolul nu se oprește la nivelul rețelei de transport. Călătorii le-ar putea transporta fără să își dea seama pe haine, în genți sau în bagaje, ducându-le direct în propriile locuințe. Odată instalate într-un apartament, ploșnițele sunt extrem de greu de eliminat și pot provoca disconfort major.

 

CITEȘTE ȘI:

Alertă la metrou în București! Incediu între Iancului și Obor, circulația a fost oprită

Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci de minute

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cafenelele de reparații câștigă teren în fața consumului excesiv. Mișcarea care îi învață pe oameni să repare, nu să arunce
Știri
Cafenelele de reparații câștigă teren în fața consumului excesiv. Mișcarea care îi învață pe oameni să repare, nu…
Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu! Motivul pentru care nu poartă niciodată ceas la mână: „Au fost niște coincidențe”
Știri
Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu! Motivul pentru care nu poartă niciodată ceas la mână: „Au fost niște coincidențe”
Există o legătură DIRECTĂ între sărăcie și îmbătrânirea accelerată
Mediafax
Există o legătură DIRECTĂ între sărăcie și îmbătrânirea accelerată
Biolaboratoarele din Ucraina au existat. Dezvăluirea aparține lui Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din SUA. Ani de zile, presa aliniată și factchekerii au catalogat subiectul ca FAKE NEWS. La fel a făcut și site-ul la care lucra actuala purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
Gandul.ro
Biolaboratoarele din Ucraina au existat. Dezvăluirea aparține lui Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
Destinul incredibil al lui Antoni Gaudí, geniul din spatele Sagradei Familia. A murit confundat cu un cerșetor
Adevarul
Destinul incredibil al lui Antoni Gaudí, geniul din spatele Sagradei Familia. A murit...
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană...
De ce îți LINGE câinele tău fața, mâinile sau picioarele
Mediafax
De ce îți LINGE câinele tău fața, mâinile sau picioarele
Parteneri
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Gina Pistol, aventură într-unul intre cele mai vechi târguri din România. Cu ce a plecat acasă prezentatoarea „MasterChef”: „Ce a fost în mintea mea?”
Click.ro
Gina Pistol, aventură într-unul intre cele mai vechi târguri din România. Cu ce a plecat...
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare
Digi 24
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce...
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
Promotor.ro
Ferrari declarat daună totală. Ce problemă tehnică a schimbat totul
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
go4it.ro
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Biolaboratoarele din Ucraina au existat. Dezvăluirea aparține lui Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din SUA. Ani de zile, presa aliniată și factchekerii au catalogat subiectul ca FAKE NEWS. La fel a făcut și site-ul la care lucra actuala purtătoare de cuvânt a lui Bolojan
Gandul.ro
Biolaboratoarele din Ucraina au existat. Dezvăluirea aparține lui Tulsi Gabbard, șefa informațiilor din SUA. Ani...
ULTIMA ORĂ
Cafenelele de reparații câștigă teren în fața consumului excesiv. Mișcarea care îi învață ...
Cafenelele de reparații câștigă teren în fața consumului excesiv. Mișcarea care îi învață pe oameni să repare, nu să arunce
Elizabeth Olsen este însărcinată! Actrița și soțul ei, Robbie Arnett, așteaptă primul copil împreună
Elizabeth Olsen este însărcinată! Actrița și soțul ei, Robbie Arnett, așteaptă primul copil împreună
Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu! Motivul pentru care nu poartă niciodată ceas la mână: ...
Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu! Motivul pentru care nu poartă niciodată ceas la mână: „Au fost niște coincidențe”
Un bărbat de 60 de ani din Bihor a murit după o operație banală. Rudele fac acuzații: „A mers ...
Un bărbat de 60 de ani din Bihor a murit după o operație banală. Rudele fac acuzații: „A mers cu maşina la spital şi a venit în sicriu”
Ce este dincolo de bariera dintre viață și moarte? Explicațiile lui Daniel Onofrei la Altceva cu ...
Ce este dincolo de bariera dintre viață și moarte? Explicațiile lui Daniel Onofrei la Altceva cu Adrian Artene
Noi reguli pe litoralul românesc! Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri. Turiștii s-au ...
Noi reguli pe litoralul românesc! Ce este taxa pe prosop introdusă de unele hoteluri. Turiștii s-au revoltat
Vezi toate știrile