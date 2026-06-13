Pericolul la care se expun călătorii din metroul din Capitală! Este invazie: „Ele se înmulțesc”

Un pericol mai puțin vizibil pândește în metroul din Capitală. Călătoria cu metroul ar putea veni la pachet cu un risc neașteptat pentru bucureșteni. E invazie de ploșnițe în spațiile folosite de mecanicii Metrorex, iar micile insecte au ajuns inclusiv în posturile de comandă ale trenurilor. Dacă insectele ajung în trenurile de metrou, pericolul nu se oprește la nivelul rețelei de transport. Călătorii le-ar putea transporta fără să își dea seama direct în propriile locuințe.

Se pare că problema ploșnițelor persistă de câteva săptămâni și a devenit tot mai apăsătoare. Insectele care pot deveni un adevărat coșmar odată ajunse în locuințe au băgat deja spaima în angajații Metrorex. Iar problema s-ar putea extinde.

Pericolul la care se expun călătorii din metroul din Capitală

Călătoria cu metroul ar putea veni la pachet cu un risc neașteptat pentru bucureșteni. Se pare că ploșnițele au infestat spații folosite de mecanicii Metrorex și au ajuns inclusiv în posturile de comandă ale trenurilor.

În ciuda sesizărilor făcute de către angajați, problema persistă. Mai mult, aceștia spun că insectele se găsesc la doar câțiva metri de zonele destinate călătorilor, existând pericolul ca acestea să fi transportate accidental în locuințele pasagerilor.

„De peste un an facem adrese, vin, stropesc un pic, iar ele se înmulțesc. Mi-e frică, căci la Valea Ialomiței trebuie aruncat tot! Nu vor să ia firmă specială din motive financiare și uite unde am ajuns. La STB au inclus dezinsecția și în programul de salubrizare!”, a declarat un angajat al companiei, potrivit Club Feroviar.

Se pare că situația cea mai gravă este în depoul Valea Ialomiței, aferent Magistralei 5. Aici spațiile pe care le folosesc mecanicii pentru a se odihni înainte de a intra la serviciu au fost infestate. Angajații susțin că sunt nevoiți să doarmă în încăperi improvizate sau să își aducă propriile saltele de acasă pentru a evita contactul cu ploșnițele.

Dacă insectele ajung în trenurile de metrou, pericolul nu se oprește la nivelul rețelei de transport. Călătorii le-ar putea transporta fără să își dea seama pe haine, în genți sau în bagaje, ducându-le direct în propriile locuințe. Odată instalate într-un apartament, ploșnițele sunt extrem de greu de eliminat și pot provoca disconfort major.

CITEȘTE ȘI:

Alertă la metrou în București! Incediu între Iancului și Obor, circulația a fost oprită

Incident tragic la metrou! O persoană a murit în stația Precizie. Circulația a fost oprită zeci de minute