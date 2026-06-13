Pleci în vacanță vara aceasta? Cum să te protejezi de caniculă și temperaturile extreme

Temperaturile ridicate devin o provocare tot mai mare pentru turiștii care își planifică vacanțele de vară. Specialiștii avertizează că episoadele de căldură extremă sunt din ce în ce mai frecvente și pot transforma o călătorie relaxantă într-o situație periculoasă pentru sănătate. De la alegerea destinației până la hidratare și protecția împotriva soarelui, câteva măsuri simple pot face diferența.

Verifică prognoza înainte de plecare

Experții recomandă ca înainte de orice călătorie să fie consultate nu doar temperaturile maxime și minime, ci și indicele de căldură, care ia în calcul umiditatea și poate indica mai corect nivelul de disconfort resimțit.

„La fel cum ne pregătim pentru călătoriile în condiții de frig extrem, ar trebui să începem să aplicăm aceleași măsuri și pentru lunile de vară”, a declarat dr. Alexander Azan, de la NYU Langone Health și coordonator al inițiativei Project HEATWAVE.

Dacă prognoza anunță temperaturi foarte ridicate, specialiștii recomandă flexibilitate în alegerea destinației, preferând zonele de coastă sau regiunile aflate la altitudini mai mari, unde temperaturile sunt mai suportabile.

Planifică activitățile în funcție de temperaturi

Drumețiile, plimbările lungi și alte activități solicitante ar trebui programate dimineața devreme sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute.

În intervalele cu căldură maximă, o vizită la muzeu, un film sau o pauză într-o cafenea cu aer condiționat pot fi alternative mult mai sigure.

Totodată, este recomandat să verificați dacă hotelul sau locuința unde veți sta dispune de aer condiționat funcțional și dacă zona nu s-a confruntat recent cu pene de curent.

Cine este mai vulnerabil la caniculă

Anumite categorii de persoane sunt mai expuse riscurilor provocate de temperaturile ridicate.

„Multe dintre medicamentele prescrise pentru afecțiuni comune, precum hipertensiunea, anxietatea sau depresia, pot afecta capacitatea organismului de a-și regla temperatura”, explică Ashley Ward, director al Heat Policy Innovation Hub din cadrul Universității Duke.

Persoanele în vârstă, femeile însărcinate, copiii mici și bebelușii sunt considerați de asemenea categorii vulnerabile.

Specialiștii recomandă adaptarea programului de vacanță în funcție de nevoile acestora și evitarea expunerii prelungite la soare.

Ce nu trebuie să lipsească din bagaj

Pentru zilele caniculare, turiștii sunt sfătuiți să aibă la îndemână o sticlă reutilizabilă pentru apă, haine lejere și deschise la culoare, realizate din materiale care permit pielii să respire, cremă cu factor de protecție solară, ochelari de soare, o pălărie cu boruri largi și un prosop răcoritor.

Un ventilator portabil poate fi util în anumite situații, însă experții avertizează că la temperaturi extrem de ridicate acesta poate circula doar aer fierbinte și poate deveni ineficient.

Atenție la călătoriile cu mașina

Pentru cei care pleacă la drum cu autoturismul, specialiștii recomandă verificarea tehnică a mașinii cu câteva săptămâni înainte de vacanță, în special a sistemului de răcire al motorului și a bateriei.

Este indicat să existe permanent apă și gustări în mașină, iar opririle regulate pentru hidratare și odihnă sunt esențiale.

Experții avertizează că niciodată nu trebuie lăsați copii, persoane în vârstă sau animale de companie singuri într-un autoturism, nici măcar pentru câteva minute.

Pentru a reduce temperatura din interior, mașina ar trebui parcată la umbră, iar la urcare este recomandată aerisirea habitaclului înainte de pornirea sistemului de climatizare.

Semnele care pot anunța o problemă gravă

Mulți turiști ignoră semnalele transmise de organism și continuă activitățile chiar și atunci când apar simptome specifice epuizării provocate de căldură.

„Mulți cred că pot rezista și că pot merge mai departe. Este o greșeală”, avertizează Ashley Ward.

Simptome precum amețeala, greața, crampele musculare, transpirația excesivă și senzația de slăbiciune nu trebuie ignorate.

În astfel de situații, persoana afectată trebuie mutată imediat la umbră, hidratată și ajutată să se răcorească.

Dacă apar confuzie severă, dificultăți de vorbire, pierderea cunoștinței sau piele foarte fierbinte la atingere, este necesară intervenția medicală de urgență, deoarece acestea pot fi semne ale unei insolații severe sau ale unui șoc termic.

Flexibilitatea poate salva vacanța

În situațiile în care temperaturile devin periculoase, specialiștii recomandă modificarea programului sau chiar amânarea unor activități.

Unii turiști aleg inclusiv polițe de asigurare care permit anularea călătoriei din orice motiv sau servicii care oferă despăgubiri atunci când vacanța este afectată de condiții meteorologice extreme.

Concluzia experților este simplă: pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți, cea mai importantă regulă este să vă ascultați corpul și să vă adaptați planurile. O vacanță reușită nu înseamnă doar distracție, ci și siguranță.

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