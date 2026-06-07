Vin francez vechi de peste 130 de ani, ascuns sub podeaua unui castel, readus la viață! Povestea incredibilă a unei comori uitate

Opt sticle de Château d’Yquem, unul dintre cele mai valoroase și apreciate vinuri albe dulci din lume, au fost restaurate cu grijă după ce au petrecut zeci de ani ascunse sub podeaua unui castel din Cehia. Potrivit France 24, vinurile au fost produse la sfârșitul secolului al XIX-lea și au supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial, regimului comunist și trecerii timpului, fiind considerate astăzi adevărate capsule ale istoriei.

Comoara descoperită sub podeaua castelului

Cele opt sticle făceau parte dintr-o colecție impresionantă de 136 de sticle de vin și coniac, descoperită în anii ’80 la castelul Bečov nad Teplou, din vestul Cehiei.

Colecția aparținuse familiei nobiliare Beaufort-Spontin, care a părăsit în grabă fosta Cehoslovacie la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, după ce a fost suspectată de colaborare cu regimul nazist.

Pentru a-și proteja bunurile de valoare, familia a ascuns sticlele sub podeaua capelei castelului, alături de celebrul relicvariu al Sfântului Maurus.

În 1985, poliția secretă comunistă a descoperit ascunzătoarea. Relicvariul a fost restaurat imediat, însă vinurile au rămas uitate la locul lor încă multe decenii.

Redescoperirea și restaurarea unei relicve lichide

Abia în urmă cu aproximativ zece ani, în timpul unui inventar, colecția a fost redescoperită, iar specialiștii au început un amplu proces de salvare.

Château d’Yquem, celebrul producător din regiunea Sauternes, Bordeaux, s-a ocupat personal de restaurarea celor opt sticle produse în anii 1892 și 1896.

Înainte de intervenție, experții au degustat o cantitate foarte mică pentru a verifica autenticitatea și starea vinului. Analizele de laborator au confirmat că era vorba despre un adevărat Château d’Yquem.

Ulterior, dopurile au fost înlocuite, iar sticlele originale au fost protejate cu capsule speciale.

Totuși, trecerea timpului și contactul lent cu oxigenul au afectat o parte din conținut. În final, doar echivalentul a cinci sticle complete a putut fi salvat.

„O memorie lichidă” care a traversat secolele

Toni El Khawand, maestrul pivniței Château d’Yquem, a descris experiența degustării drept una „magică”.

„Când deschidem o astfel de sticlă, deschidem practic o capsulă a timpului”, a explicat specialistul.

Potrivit acestuia, vinul și-a păstrat surprinzător de bine prospețimea datorită conținutului ridicat de zahăr.

Experții au identificat arome complexe de cedru, fructe uscate, șofran, scorțișoară și nucșoară, alături de note de ciocolată, cafea și mocha, caracteristice vinurilor Château d’Yquem foarte vechi.

„Este o memorie lichidă. Reprezintă munca și istoria tuturor celor care au venit înaintea noastră”, a spus El Khawand.

O colecție de milioane de dolari

În prezent, sticlele nu sunt scoase la vânzare.

Institutul Național al Patrimoniului din Cehia estimează că întreaga colecție ar putea valora aproximativ 5 milioane de dolari la o eventuală licitație.

Totuși, administratorii castelului preferă să transforme descoperirea într-o expoziție permanentă.

Printre piesele rare se numără și un sherry Pedro Ximenez din 1899 și un vin de Porto din 1892.

Responsabilii castelului au început deja o campanie de strângere de fonduri pentru amenajarea expoziției și speră să poată restaura și celelalte sticle din colecție.

Dacă proiectul va avea succes, vizitatorii vor putea admira una dintre cele mai spectaculoase colecții de băuturi istorice păstrate până în zilele noastre.

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