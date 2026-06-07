Acasă » Știri » Vin francez vechi de peste 130 de ani, ascuns sub podeaua unui castel, readus la viață! Povestea incredibilă a unei comori uitate

Vin francez vechi de peste 130 de ani, ascuns sub podeaua unui castel, readus la viață! Povestea incredibilă a unei comori uitate

De: Diana Cernea 07/06/2026 | 22:50
Vin francez vechi de peste 130 de ani, ascuns sub podeaua unui castel, readus la viață! Povestea incredibilă a unei comori uitate
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Opt sticle de Château d’Yquem, unul dintre cele mai valoroase și apreciate vinuri albe dulci din lume, au fost restaurate cu grijă după ce au petrecut zeci de ani ascunse sub podeaua unui castel din Cehia. Potrivit France 24, vinurile au fost produse la sfârșitul secolului al XIX-lea și au supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial, regimului comunist și trecerii timpului, fiind considerate astăzi adevărate capsule ale istoriei.

Comoara descoperită sub podeaua castelului

Cele opt sticle făceau parte dintr-o colecție impresionantă de 136 de sticle de vin și coniac, descoperită în anii ’80 la castelul Bečov nad Teplou, din vestul Cehiei.

Colecția aparținuse familiei nobiliare Beaufort-Spontin, care a părăsit în grabă fosta Cehoslovacie la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, după ce a fost suspectată de colaborare cu regimul nazist.

Pentru a-și proteja bunurile de valoare, familia a ascuns sticlele sub podeaua capelei castelului, alături de celebrul relicvariu al Sfântului Maurus.

În 1985, poliția secretă comunistă a descoperit ascunzătoarea. Relicvariul a fost restaurat imediat, însă vinurile au rămas uitate la locul lor încă multe decenii.

Redescoperirea și restaurarea unei relicve lichide

Abia în urmă cu aproximativ zece ani, în timpul unui inventar, colecția a fost redescoperită, iar specialiștii au început un amplu proces de salvare.

Château d’Yquem, celebrul producător din regiunea Sauternes, Bordeaux, s-a ocupat personal de restaurarea celor opt sticle produse în anii 1892 și 1896.

Înainte de intervenție, experții au degustat o cantitate foarte mică pentru a verifica autenticitatea și starea vinului. Analizele de laborator au confirmat că era vorba despre un adevărat Château d’Yquem.

Ulterior, dopurile au fost înlocuite, iar sticlele originale au fost protejate cu capsule speciale.

Totuși, trecerea timpului și contactul lent cu oxigenul au afectat o parte din conținut. În final, doar echivalentul a cinci sticle complete a putut fi salvat.

„O memorie lichidă” care a traversat secolele

Toni El Khawand, maestrul pivniței Château d’Yquem, a descris experiența degustării drept una „magică”.

„Când deschidem o astfel de sticlă, deschidem practic o capsulă a timpului”, a explicat specialistul.

Potrivit acestuia, vinul și-a păstrat surprinzător de bine prospețimea datorită conținutului ridicat de zahăr.

Experții au identificat arome complexe de cedru, fructe uscate, șofran, scorțișoară și nucșoară, alături de note de ciocolată, cafea și mocha, caracteristice vinurilor Château d’Yquem foarte vechi.

„Este o memorie lichidă. Reprezintă munca și istoria tuturor celor care au venit înaintea noastră”, a spus El Khawand.

O colecție de milioane de dolari

În prezent, sticlele nu sunt scoase la vânzare.

Institutul Național al Patrimoniului din Cehia estimează că întreaga colecție ar putea valora aproximativ 5 milioane de dolari la o eventuală licitație.

Totuși, administratorii castelului preferă să transforme descoperirea într-o expoziție permanentă.

Printre piesele rare se numără și un sherry Pedro Ximenez din 1899 și un vin de Porto din 1892.

Responsabilii castelului au început deja o campanie de strângere de fonduri pentru amenajarea expoziției și speră să poată restaura și celelalte sticle din colecție.

Dacă proiectul va avea succes, vizitatorii vor putea admira una dintre cele mai spectaculoase colecții de băuturi istorice păstrate până în zilele noastre.

CITEȘTE ȘI:

Sancerre: Sauvignon Blanc-ul Frantuzesc care te face să uiți tot ce știai despre Vinul Alb – Povestea care te va convinge să-l iubești

Riviera Franceză iarna: O destinație care oferă strălucire fără aglomerația verii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Denis Alibec va fi tătic! Anca Surdu a anunțat sarcina chiar în ziua cununiei
Știri
Denis Alibec va fi tătic! Anca Surdu a anunțat sarcina chiar în ziua cununiei
Accident tragic în Alba. Un bărbat de 75 de ani a murit după ce o mașină s-a răsturnat în afara șoselei la Pâclișa
Știri
Accident tragic în Alba. Un bărbat de 75 de ani a murit după ce o mașină s-a răsturnat…
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
Gandul.ro
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”....
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință
Adevarul
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu...
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum
Digi24
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai...
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui...
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport.ro
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete din showbiz vor participa la eveniment
Click.ro
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete...
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita
Digi 24
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit...
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
go4it.ro
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
Paradoxul găurilor negre, rezolvat! Ce au descoperit astronomii?
Descopera.ro
Paradoxul găurilor negre, rezolvat! Ce au descoperit astronomii?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene confiscate ar putea fi folosite pentru despăgubiri
Gandul.ro
Trump: Pacea dintre SUA și Iran este aproape: „Liderul suprem este grav rănit”. Activele iraniene...
ULTIMA ORĂ
Denis Alibec va fi tătic! Anca Surdu a anunțat sarcina chiar în ziua cununiei
Denis Alibec va fi tătic! Anca Surdu a anunțat sarcina chiar în ziua cununiei
Accident tragic în Alba. Un bărbat de 75 de ani a murit după ce o mașină s-a răsturnat în afara ...
Accident tragic în Alba. Un bărbat de 75 de ani a murit după ce o mașină s-a răsturnat în afara șoselei la Pâclișa
Unde să NU mergi în 2026. Destinațiile care îți pot strica vacanța
Unde să NU mergi în 2026. Destinațiile care îți pot strica vacanța
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală: Gabi ...
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală: Gabi Tamaş şi Lucian Popa sunt în finală!
Lucian Popa, la cuțite cu Gabi Tamaș. N-au îngropat nici acum securea războiului
Lucian Popa, la cuțite cu Gabi Tamaș. N-au îngropat nici acum securea războiului
Descoperire uriașă în spațiu. Oamenii de știință au găsit ceva neașteptat pe planete aflate ...
Descoperire uriașă în spațiu. Oamenii de știință au găsit ceva neașteptat pe planete aflate la ani-lumină de Pământ
Vezi toate știrile