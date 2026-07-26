„Mă ura și îmi spunea că sunt grasă”: legenda WWE Rey Mysterio recunoaște că și-a rănit profund soția, Angie Gutierrez, în timpul celei de-a doua sarcini

Legendarul wrestler Rey Mysterio a făcut una dintre cele mai sincere mărturisiri din cariera sa. În documentarul „WWE Legends”, sportivul a recunoscut că și-a tratat foarte urât soția, Angie Gutierrez, în timpul celei de-a doua sarcini, când aceasta o purta în pântece pe fiica lor, Aalyah. La aproape 25 de ani de atunci, cei doi au vorbit deschis despre acea perioadă dificilă, marcată de presiunea profesională, lacrimi și regrete.

Angie Gutierrez: „Mă făcea să plâng și îmi spunea că sunt grasă”

În episodul 8 din sezonul al doilea al documentarului WWE Legends, Angie Gutierrez a rememorat una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Soția lui Rey Mysterio a dezvăluit că, în timpul sarcinii cu fiica lor Aalyah, comportamentul wrestlerului s-a schimbat radical.

Vizibil emoționată, Angie a povestit că, deși au trecut aproape 25 de ani, durerea trăită atunci nu a dispărut.

„Pentru că știa că lui Vince McMahon nu îi plac luptătorii scunzi. În perioada aceea mă ura. Am trecut printr-o perioadă foarte grea cât am fost însărcinată cu Aalyah. Mă făcea să plâng foarte mult”, a spus Angie Gutierrez.

Ea a continuat mărturisirea explicând că încerca să facă față schimbărilor normale din timpul sarcinii.

„Eu voiam doar să dorm și să mănânc. Îmi spunea că sunt grasă, iar asta mă rănea. Am încercat să am răbdare, dar era extrem de dur cu mine.”

Rey Mysterio și-a recunoscut public greșelile

În timpul interviului, Rey Mysterio se afla în spatele soției sale și nu a încercat nicio clipă să își minimalizeze comportamentul din acea perioadă.

„Te rog să le spui adevărul. Pentru că am fost un nenorocit. Spune-le, am fost foarte rău cu ea când era însărcinată cu Aalyah”, a declarat legenda WWE.

Sportivul a explicat că întreaga situație era alimentată de stresul uriaș pe care îl trăia în momentul în care încerca să își construiască o carieră în WWE.

Presiunea uriașă din WWE l-a schimbat

La acea vreme, Rey Mysterio făcea trecerea către WWE, iar viitorul său profesional era nesigur. În același timp, Angie era însărcinată cu al doilea lor copil.

„Sarcina soției mele mă stresa deja puțin iar faptul că nu știam cum va arăta viitorul îmi amplifica această stare”, a spus Rey Mysterio.

El a recunoscut că presiunea acumulată s-a răsfrânt asupra familiei.

„Când ești obișnuit să fii mereu pe drumuri, iar apoi stai acasă, ajungi să fii mereu tensionat. Atunci chiar m-am transformat într-un mare nesimțit și am devenit un soț și un tată foarte, foarte rău.”

Vince McMahon avea rezerve din cauza staturii sale

Pe lângă faptul că urma să devină tată pentru a doua oară, Rey Mysterio trebuia să demonstreze că își merită locul în WWE, în ciuda staturii sale.

Fostul comentator WWE și membru al Hall of Fame, Jim Ross, a explicat ulterior că Vince McMahon avea rezerve în privința promovării lui Mysterio.

„Cred că problema lui Vince cu Rey se reducea la un singur cuvânt: înălțimea. Până atunci, WWE nu avusese niciodată un campion mondial de dimensiunile lui Rey. Cred că asta îl făcea pe Vince să ezite”, a declarat Jim Ross în podcastul Grilling JR.

Cu toate acestea, Ross a subliniat că publicul îl adora pe Rey Mysterio.

„Dar era Rey popular? Categoric. Era extrem de popular. Vânzările produselor cu imaginea lui o demonstrau. Se vedea după reacția publicului când apărea. Oamenii îl iubeau. Ei țin întotdeauna cu outsiderul.”

Nașterea fiicei Aalyah a schimbat totul

Angie Gutierrez spune că încă izbucnește în lacrimi atunci când își amintește acea perioadă. Totul s-a schimbat însă în ziua în care s-a născut fiica lor.

„Când medicul a scos copilul, el plângea lângă mine și îmi spunea: «Îmi pare rău. Nu știu de ce mă simt așa.» Și atunci totul s-a schimbat”, și-a amintit Angie.

Rey Mysterio spune că acel moment l-a făcut să înțeleagă cât de mult și-a rănit soția.

„În momentul în care s-a născut ea, m-am simțit îngrozitor pentru felul în care mă purtasem”, a mărturisit wrestlerul.

Nașterea lui Aalyah a reprezentat un punct de cotitură pentru familia lor, iar cei doi au reușit să depășească acea perioadă dificilă. Astăzi, Rey și Angie Gutierrez au doi copii: Dominik Mysterio, în vârstă de 29 de ani, care a ales la rândul său o carieră în wrestlingul profesionist, și Aalyah Gutierrez, în vârstă de 24 de ani, cunoscută pentru activitatea sa pe rețelele sociale, în special pe Instagram și TikTok.

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