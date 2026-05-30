Celebrul artist vorbește fără filtre despre show-ul de la Kanal D din care a fost eliminat pentru că și-a atacat un coleg: “Am pierdut aproximativ 30.000 de euro pentru o palmă”

Cântăreț, compozitor, tată, soț și agricultor, Jean Gavril nu regretă nimic din ce-a făcut în viață. Cu un umor ușor sarcastic pe alocuri ne povestește despre experiența trăită la „Tempting Fortune”, cu bune și rele. Jean Gavril spune că nu i-a fost ușor să stea departe de familie timp de două luni, dar a făcut-o ca să aducă bani acasă. Crede, cu tărie, că rolul bărbatului este să muncească pentru casă și ne povestește motivul real pentru care a pierdut 30.000 de euro la concurs. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Jean Gavril ne vorbește, cu emoție, despre cea mai grea perioada din viața lui și a soției lui, Bianca. Primele 6 luni după ce s-a născut Eva, fiica lor, au reprezentat o experiență care i-a „lovit cam tare”. El a experimentat, prima dată în viață, anxietatea și atacurile de panică iar frumoasă lui soție a trăit depresia post partum. Nu s-au speriat, nu au reuntat și au făcut și cel de-al doilea copilaș, pe Pavel. Artistul se consider un bărbat împlinit pentru că trăiește alături de femeia visurilor sale și simte că viața de părinte și soț i se potrivește cel mai bine.

Simpaticul cântăreț recunoaște că, în timpul zilei, nu reușește să vorbească cu Bianca 10 minute și despre lucruri care nu au legătură cu copiii, dar mai rezistă un an pană va merge Pavel la grădiniță. Un om direct și sincer, Jean Gavril mărturisește că nu și-a pus niciodată problema dacă îl place sau nu-l place cineva, în viața reală sau artistică. Recunoaște că el însuși face cât 1.000 de hateri atunci când este cazul deci nu mai are nevoie de alți critici.

În prezent, viața lui și a familiei se desfășoară la Tuzla. Chiar dacă îi este tare dor de scenă, Jean Gavril se consideră un spirit old school iar, în prezent, strânge geamuri pentru a-și ridica o seră în care să cultive roșii. Aflat, cu casa, la numai 2 kilometri de Nibiru, simpaticul artist ne spune, în exclusivitate, că are de gând să-și amenajeze curtea, să pună o rulotă și un cort de glamping și să facă niște bani din inchirerea spațiului pentru turiști.

Jean Gavril, îndrăgostit iremediabil de Bianca, soția lui: „Trăiesc cu femeia visurilor mele”

CANCAN.RO: Știu că lucrezi la un nou album.

Jean Gavril: Da, lucrez la un album. Trăim într-un moment foarte sensibil, lumea este la un punct important de cotitură, cu războaie, cu AI și îmi calculez foarte atent pașii. Am făcut un pas în spate de la scenă ca să pot să trăiesc experiența de părinte din plin și să mă bucur de ea. Pur și simplu ascult ceea ce mi-au zis cei mai în vârstă ca mine, clasicul „bucură-te acum cât sunt mici că după aia… ” și asta fac.

CANCAN.RO:Pavel a împlinit 2 ani. Când s-a născut declarai că a fost un copil sută la sută planificat și reușit din prima.

Jean Gavril: Da, a ieșit din prima, la prima încercare. A fost un copil dorit și planificat. Am fost nebuni să mai vrem un copil după ce am avut-o pe Eva. Experiență primului copil ne-a lovit cam tare. Pentru prima oară în viață eu am avut de a face cu anxietatea și cu un fel de atacuri de panică pe care nu mi le puteam explica, care au durat cam 8 luni. Bianca a fost cu depresie postpartum vreo 6 luni… am fost pur și simplu nebuni să mai facem un copil, dar am făcut-o și a fost cea mai bună decizie. Ne-am ținut de plan doar, oricât de greu ne-ar fi, ne ținem de plan!!!

CANCAN.RO:Cum este relația cu sora lui, Eva Marina? Se iubesc, se mai hârjonesc?

Jean Gavril: Pavel se înțelege extraordinar de bine cu Eva și ea îl iubește foarte mult. Mă bucur că fata este mai mare și băiatul mai mic, pentru că un băiat cu o soră mai mare crește cu o altă perspectivă în cee ace privește fetele. Îl mai cizelează, îl învață să fie puțin mai finuț cu fetele. Pavel este o binecuvântare de băiat, cuminte și ascultător, foarte prezent în viața lui, își vede de treabă și se descoperă lumea, este amazing.

CANCAN.RO:Cum e viața de tătic cu doi copilași? Mai ai timp de ceva în afară de muncă și de ei?

Jean Gavril: Viața de tătic este foarte frumoasă. Am urcat încă un nivel în evoluția mea ca om și nici nu cred că pot să urc mai sus. Să devii părinte este punctul culminant al vieții, așa mi se pare, nu am cu ce să întrec asta. Cu nicio carieră, cu niciun achievement material, sunt deja acolo sus și mă bucur. Ca să nu mai menționez că trăiesc cu femeia visurilor mele care mă uimește aproape în fiecare zi despre ce înseamnă să fii o femeie mamă, leoaică, soldat, sălbatică și sensibilă în același timp!

Și ca să răspund la întrebare, nu prea mai am timp de nimic, suntem blocați în rutina de părinți. Este doar temporar, mai avem încă 1 an până intră și Pavel la grădiniță și mai vorbim după aceea. Timpul îl petrecem în proporție de 90% cu copiii, ne dedicăm toată energia lor și facem o investiție care nu este materială pentru ei, cea mai importantă, toată dragostea și atenția noastră.

CANCAN.RO:Dacă vor dori să-ți urmeze exemplu, să cânte, o să-i lași? Sau o să încerci să-I convingi să nu treacă prin greutățile acestei meserii?

Jean Gavril: Din fericire au primit de la mine și de la Bianca darul muzicii și urechea muzicală, dansul de la Bianca, sunt artiști în suflet și ce binecuvântare mai mare să ai darul artistic în sânge, dar care vine de la Dumnezeu oricum! Acum ce vor face ei cu acest dar este strict decizia lor, eu ca părinte am datoria să îi iubesc să îi susțin cu orice vor dori în viață,

Să fii artist este la fel de greu cu a fi doctor sau inginer, în general cam totul în viață e greu. Contează doar cum privești lucrurile, deci în concluzie datoria noastră de părinți este să îi învățăm cum să privească și să trăiască viața, de restul se vor ocupa singuri.

CANCAN.RO:Sincer te întreb, pentru că ești un părinte foarte implicat: care este cea mai mare frică a unui tată?

Jean Gavril: Cred că nu îmi e frică de nimic, sunt un optimist convins, nu îmi place să vorbesc despre rele pentru că le atragi. Asta nu înseamnă că nu mă gândesc la ele, pot spune doar că îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am fost niciodată cu ei la un doctor. Nu au fost bolnavi de nimic și probabil nici nu vor fi, deci cred că orice frică este normală și justificată mai ales când este vorba de o boală unde, ca părinte, te simți neajutorat și nu ai ce să faci. Ce sentiment groaznic, să fii neputincios să îți ajuți copilul.

Jean Gavril recunoaște: „Eu cu Bianca nu am mai plecat de vreo 2 ani nicăieri. Abia reușim să schimbăm 10 minute pe zi o vorbă despre noi”

CANCAN.RO:Mai ai timp doar pentru tine și Bianca? De când n-ați mai plecat undeva, doar voi doi, măcar 2 zile?

Jean Gavril: Eu cu Bianca nu am mai plecat de vreo 2 ani nicăieri. Abia reușim să schimbăm 10 minute pe zi o vorbă despre noi, în afara rutinei de părinți. Am devenit „soldați” în propria casă, trăim într-un sentiment de recunoștință unul față de celălalt și ne felicităm că reușim să trecem prin toate. Ne ridicăm unul pe celălalt și ne ajutăm fără să trebuiască să vorbim prea mult, facem chestii unul pentru altul fără să ne vorbim între noi.

CANCAN.RO:Viața și sufletul tău sunt la Tuzla. Spune-mi totul despre asta. Majoritatea artiștilor visează la insule tropicale, tu te simți bine în vie și între cireși.

Jean Gavril: Sunt un spirit old school, strâng geamuri acum să fac o seră pentru roșii. Îmi place să muncesc la curte, sunt gospodar, am scule, am de toate, iubesc viața offline. Mai nou m-am trezit că suntem vecini cu Nibiru, la 2 km distanță, și mă gândesc să amenajez un pic în curte. O rulotă, un cort de glamping, o terasă și ne pregătim să primim oaspeți. Poate putem și câștiga niște bănuți din treaba asta. M-aș bucură să vină la noi oaspeți cu familie și copii, să putem petrece veri împreună la mare.

CANCAN.RO:Trăiești și muncești într-o branșă nu prea…amabilă. Cum ai reușit să rămâi atât de diferit, de conservator, de normal în haosul acesta?

Jean Gavril: Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Am încercat să fiu sincer cu mine și să nu îmi mint fanii. Tot ce fac, fac să îmi placă mie, nu pentru a primi vreo validare de la nimeni. Sunt un artist veritabil și îmi găsesc zona de confort tocmai pe muchie de cuțit. Dacă nu mă provoc singur nu ajung nicăieri. E plictisitor să fiu conformist. Mai am mult de lucru la mine, dar îmi place unde sunt și cum trăiesc. O să fie foarte tare să mă întorc pe scenă, abia aștept să auziți ce piese șmechere am scris. Îmi e dor tare de scenă.

Jean Gavril nu se lasă doborât: „Sunt propriul meu inamic, n-am nevoie de hateri”

CANCAN.RO:Ani de zile de muzică, de greutăți, sigur și de invidie, răutate. Cum ai putut să treci mai departe, să nu te încarci cu lucruri rele?

Jean Gavril: Nu mă atinge abolut nimic. Ba chiar m-ar bufni râsul să aud că alții mă vorbesc de bine sau de rău pentru că aici e doar cursa mea, viața mea, arta mea. Mă crezi că nu mi-am pus niciodată întrebarea ce părere au alții despre mine? Zero. Sunt singurul meu critic și sunt mai mult decât 1.000 de hateri cu mine. Sunt propriul meu inamic, n-am nevoie de hateri.

CANCAN.RO:Acum 3 ani spuneai că nu te vei opri cu tatuajele. Ți-ai mai făcut unele noi?

Jean Gavril: Haha, da, mi-am făcut unul cu un cactus și un drum din Mexic încadrate de o potcoavă, reprezentând aventura super tare pe care am trăit-o alături de fratele meu Dinu la „America Express”. Ceva once în a lifetime ce cu siguranță nu vom mai trăi. Mai am restant un tatuaj de făcut de la „Dancing on Ice”, promis partenerei mele Ana Maria Ion: un trandafir pe piedestal cu sticlă, din dansul nostru cu „Frumoasa și Bestia”.

CANCAN.RO:Cum a fost la „Tempting Fortune”? Ce ți-a plăcut și ce nu la acest show?

Jean Gavril: Mi-a plăcut mult „Tempting Fortune”, a fost o încercare foarte grea în condiții absolut extreme, mi-am împins limitele la maxim, am mâncat o cană de orez pe zi timp de 2 luni. Cred că mi-ar fi plăcut să fie prezenți și oameni cu background în TV. Mulți dintre participanți, din păcate, luau lucrurile personal și au existat certuri. Dar aia e, per total a fost super tare și mă bucur că am cunoscut la KanalD niște oameni foarte profi și sunt sigur că au fost foarte mulțumiți de mine! Tot resectul pentru echipa KanalD!

CANCAN.RO:Cât de greu ți-a fost, sufletește, să fii departe de familia ta?

Jean Gavril: Ehh, e greu, dar nu chiar. Suntem copii de navigatori și eu și Bianca, am avut tații plecați în copilărie și câte 6 luni pe an pe mare, pe vapoare, așa că 2 luni nu e chiar mult. Plus că eram plecat de acasă ca să fac bani pentru copii și soție și asta îmi aducea un fel de pace și liniște. E rolul unui bărbat, până la urmă, să meargă și să se bată cu dragonii ca să aducă bani acasă.

Greu la „Tempting Fortune”: „M-am ofticat tare că am pierdut aproximativ 30.000 de euro pentru o palmă”

CANCAN.RO:Când te-ai distrat cel mai tare și când te-ai enervat maxim la „Tempting Fortune”?

Jean Gavril: M-am distrat maxim aproape zilnic alături de colegul meu de cort, Flow, un om cu adevărat special, unul la 1milion. Nu ai cum să nu te distrezi lângă el, a fost sufletul grupului. Ne-a distrat, enervat și bucurat pe toți. M-am distrat maxim și să îi văd pe Flavius și pe Iasmin enervându-se și încercând să îi convingă pe ceilalți că eu aș fi vreun manipulator, dar ei erau îmbuibați de mâncare zilnic și tot eu le făceam focul, zilnic, să își usuce ciorapii. Dar îi las așa că n-are rost să discutăm despre ei.

Fetele au fost și ele foarte top, rezistente, cooperante, o adevărată echipă, o să port aventura asta cu mine toată viața. M-am enervat la sfârșit când am părăsit competiția că i-am dat o palmă lui Gabriel. M-am ofticat tare că am pierdut aproximativ 30.000 de euro pentru o palmă, însă a fost numai vina mea. Am cedat unor înjurături și cuvinte de provocare în fața celui mai fățarnic și șarpe dintre toți, asta e, așa sunt oamenii! Am trecut peste și nu am niciun fel de regret, nu am ciudă pe nimeni. Dar trebuie să recunosc, a durut să știu că am pierdut atâția bani pentru o palmă (râde, n.red.). 30.000 de euro erau, de fapt, partea mea de premiu la final, înmulțită cu 2, căci aveam și cardurile care îmi dublau premiul. Dar așa e viața, înveți mereu !

CANCAN.RO:Dacă te-ai întâlni vreodată cu Jean cel mic, ce i-ai spune acum, când ști atât de multe despre viață?

Jean Gavril: Am o relație foarte apropiată cu copilul din mine și, spre surprinderea mea, nu sunt atât de departe de el. Sunt artist, îl pot accesa destul de ușor pe acel copil care cânta la chitară în tabăra la foc, în liceu în pauză și tot așa. I-aș spune că tot ceea ce își imagina să facă în viață a făcut deja, ba chiar încă și mai multe lucruri extraordinare. I-aș zice bravo!

