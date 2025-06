Celebrul artist a luat decizia, după revenirea din show-ul de la Kanal D! S-a întors din Republica Dominicană TOTAL schimbat: „Mă retrag”

Dornic de adrenalină și să își testeze limitele, Jean Gavril și-a adăugat în portofoliu încă un reality-show. Proaspăt întors din Republica Dominicană, unde a rezistat 2 luni la Tempting Fortune, artistul a bifat, joi seara, prima apariție mondenă la o prezentare de modă. Vizbil mai slab, Jean Gavril a povestit, pentru CANCAN.RO experiența trăită în jungla dominicană, relația cu ceilalți concurenți, dar și tentația pentru care a plătit 500 de euro. Artistul a slăbit 10 kilograme în 2 luni.

Jean Gavril se resimte după săptămânile de restricții impuse de reality-show de la Kanal D. Artistul și-a propus să petreacă vara cu soția și ce doi copii pe plajă la Tuzla, unde au o casă, preocupându-se totodată să se hrănească sănătos, să facă sport și să pună înapoi cele 10 kilograme.

CANCAN.RO: Tocmai s-a terminat prezentarea de modă semnată Irina Voinea. Ai pus ochii pe vreun outfit?

Jean Gavril: Îmi place absolut tot ce face Irina în ultima vreme. Ea oricum dintotdeauna a știut să împingă limitele, știu că azi s-a folosit și de AI pentru crearea pieselor. Mi se pare că forțează limita Irina, ca întotdeauna. Îmi place că, în primul rând, suntem în Biblioteca Națională. E un simbol al integrității, al educației, al culturii. Și artiștii și cultura ar trebui să meargă mână-n mână. Nu toată lumea face treaba asta. Asta e un lucru pe care eu îl apreciez la ea. Mi-a plăcut foarte mult atitudinea modelelor. Mi s-a părut că sunt cumva altfel. Mi-a plăcut că au avut scări rulante. A fost un show pe etajele superioare ale bibliotecii. Ce să zic? Irina e Irina. Știe cum s-o dea.

CANCAN.RO: De la filmările reality show-ului de la Kanal D, cu câte kilograme în minus te-ai întors?

Jean Gavril: M-am întors cu 10 kg în minus. Eu care oricum eram destul de slab înainte. Am trecut printr-o probă foarte grea, mai ales psihologic. Da, fizicul e ok. Am mâncat o cană de orez pe zi timp de aproape două luni. Și asta se vede fizic. N-am avut barbă în viața mea, n-am fost atât de slab niciodată în ultimii 10 ani. Mă simt slăbit. Sunt cumva vulnerabil. Și acum mă concentrez să mă adun. Am nevoie de timp. Încă mă adaptez cu fusul orar.

Încă mi-e puțin greu să ies în societate și în public. Mă bucur că în seara asta au fost prieteni și oameni pe care-i cunosc și m-am simțit în siguranță. Am fost supus la un test destul de greu, mai ales psihic. Am fost aruncat într-o cușcă de “rechini, de lei”, care pur și simplu au vrut să devoreze absolut tot în jurul lor. Dar pe mine nu m-au găsit bine, pentru că în momentul în care îmi lansezi o provocare și mă ataci, stai liniștit o să te atac înapoi.

Jean Gavril: „Cred că a costat vreo 500 de euro. M-a durut sufletul, crede-mă, dar l-am luat, la un moment dat, când nu mai puteam”

CANCAN.RO: Care a fost tentația pentru tine? La ce nu ai rezistat?

Jean Gavril: Măi, eu am rezistat… Nu prea am voie să vă zic. Eu am mâncat de trei ori în două luni. De două ori au fost mese în grup. Deci nu a fost decizia mea. Am acceptat să iau tentația doar ca să nu fiu eu ăla “rău“, cum eram prezentat: manipulatorul, păpușarul, Jean Gavril controlează pe toată lumea. Asta era o prostie. . Ce pot să zic? Am avut o masă, am avut un somon, pe care l-am luat. Cred că a costat vreo 500 de euro. M-a durut sufletul, crede-mă. Dar l-am luat la un moment dat când nu mai puteam… Aproape nu mai puteam să stau în picioare. Era totul deja… Ce pot să zic? O cană de ore pe zi nu funcționează pentru nimeni. Și a fost greu, dar… Am trecut printr-un show care nu a mai fost făcut până acum. Și formatul ăsta, Tempting Fortune, e o premieră pentru România și lumea poate să se uite cu încredere că o să vadă niște chestii interesante acolo.

CANCAN.RO: Deci să înțeleg că a meritat tot efortul de pus.

Jean Gavril: Băi, am meritat, normal. Eu sunt cunoscut ca un tip cu tupeu și un fan adrenalină. Sunt dependent de adrenalină. Eu iau provocările, oricare ar fi ele, și îmi place să le forțez și eu limitele. Drept urmare, pentru mine a fost încă un show pus la portofoliu, un show foarte greu, este în top 3 cele mai grele show-uri pe care le-am făcut eu vreodată. Și am ieșit alt om de acolo. Adică am venit schimbat. Inclusiv Bianca, soția mea, mi-a zis acasă când am intrat pe ușă, mi-a zis: ești altcineva.

CANCAN.RO: Schimbat în bine?

Jean Gavril: Eu sper că da. Pentru că familia și copiii mei au fost stâlpul meu de rezistență și când m-am întors am plâns foarte mult, am avut nevoie să-mi revărs ce am acumulat acolo și mă bucur că Bianca, soția mea, a fost acolo. Încă încerc să înțeleg ce s-a schimbat la mine, că nu știu să vă zic exact, dar sunt altcineva acum și asta cred că o să fie în bine.

Jean Gavril: „Vreau doar să stau cu copiii și familia, mă retrag la căsuța de la Tuzla”

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru vara asta?

Jean Gavril: O aștept pe fata mea să termine grădinița pe 20-21 iunie și eu mă voi muta pe plajă la Tuzla unde avem o casă de vacanță, o cabană și o să stau până în septembrie toată vara pe plajă cu copiii mei, cu soția mea și o să scriu piesele mele. Lucrez la album și nu vreau să văd oameni prea mulți, vreau doar să stau cu copiii și familia, deci mă retrag la căsuța de la Tuzla.

CANCAN.RO: Te apuci de sală, iei vitamine, cum te redresezi după perioada de restricții?

Jean Gavril: Ca să mă redresez așa, să pun înapoi kilogramele o să mănânc fripturi, o să-mi iau niște greutăți, niște gantere la Tuzla. Nu o să fac exces, mobilitatea e importantă. O să fac exercițiile clasice pentru coloană, pentru picioare, pentru mobilitate. Nu mă interesează mușchi, dar o să fac sport pentru că am de pus înapoi 10 kg.

