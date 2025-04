Pare arogant, dar e tată devotat și soț-model! Jean Gavril, dezvăluiri intime dinaintea show-ului „Tempting Fortune”: ”Noi am ajuns în punctul ăsta trecând prin foarte multe greutăți, sacrificii, chiar și certuri”

Jean Gavril intră într-un joc periculos: lasă acasă soția și cei doi copii, inclusiv băiețelul care va împlini un an în absența lui, ca să testeze tentațiile într-un reality show cu nervi de oțel. Artistul este unul dintre cei 12 concurenți de la „Tempting Fortune România”, emisiune ce începe pe 11 mai, la Kanal D. Nu-l sperie provocările fizice și nici păianjenii, ba chiar e dispus să-i mănânce: „Sunt proteice!”. Se teme doar să nu-și sucească vreo gleznă. Zice că nu cedează tentațiilor… decât poate în fața unei ciocolate bune!

Jean Gavril lasă studioul și familia pentru o provocare extremă pe o insulă exotică. Artistul intră în jocul tentațiilor și recunoaște că cea mai grea probă nu e fizică, ci dorul de cei dragi. Ce-l sperie, ce nu l-ar putea refuza și cum i-a dat vestea soției? Ne spune tot în interviul de mai jos.

CANCAN: Ce reprezintă pentru tine „Tempting Fortune România”?

Jean Gavril: În primul rând este o ieșire din zona de confort. Nu am mai trecut printr-o astfel de experiență. Îmi place tot ce este cu adrenalină și cu probe care îți împing corpul la extrem. Sunt motociclist, îmi plac chestiile riscante.

CANCAN: De ce se temi în astfel de competiție?

Jean Gavril: Singurul lucru de care mă tem și la care trebuie să am grijă este să nu mă accidentez, să nu îmi sucesc vreo glezna. În rest, nu mi-e frică. Nici nu îi cunosc pe ceilalți participanti dar de-a lungul timpului m-am luptat doar cu mine. Eu sunt singurul meu oponent. Din câte îmi dau eu seama, aceasta este o competiție în primul rând psihologică, mai mult decât fizică. Voi concura cu mine însumi și sunt dispus să ajut pe oricine vine acolo să se autodepășească.

CANCAN: Tempting Fortune România e un show în care tentațiile au un rol decisiv. Tu de la ce tentații nu te poți abține?

Jean Gavril: Îmi plac dulciurile, nu pot să mint. O ciocolată bună este o ciocolată bună…. și sper să nu am probleme cu somnul acolo, pentru că sunt genul de om care doarme în absolut orice condiții. Iar dacă merge păianjenul pe mine, asta e, nu sunt arahnofob; ). Cu „lighioanele” sunt ok, pot să le mănânc liniștit, sunt proteice J Iubesc ploaia, sunt născut în noiembrie, sunt un scorpion veritabil. Pentru mine când se lăsa cu tunete și fulgere este perfect!

”Nu sunt absolut deloc arogant, sunt însă încrezător în mine”

CANCAN: Apropo de „tunete și fulgere”, tu cum faci când te enervezi?

Jean Gavril: Pe mine este greu să mă superi sau să mă duci în zona de disperare, să fac urât. Nu sunt violent, îmi pare rău dacă pierd ceva din cauza mea, dacă greșesc eu, chiar îmi pare rău dacă se întâmplă asta. În rest, nu prea mă supăr.

CANCAN: Care sunt atuurile tale în competiție?

Jean Gavril: Un atu important ar fi faptul că mie îmi place să fiu în echipă. Îmi place să îi ajut pe alții, îmi găsesc plăcerea din a-i vedea că reușesc, le-aș arăta chestii, i-aș învăța lucruri. Sunt destul de priceput să fac chestii cu mâinile, să proiectez lucruri, să construiesc.

CANCAN: Dar care sunt punctele slabe?

Jean Gavril: Lumea mă poate percepe, cel puțin în prima fază, ca fiind arogant. Asta este dintotdeauna, lumea m-a perceput, la prima vedere, ca fiind o persoană arogantă. Nu sunt absolut deloc arogant, sunt însă încrezător în mine și îmi plac oamenii care au încredere în ei înșiși. Iar competiția o port mereu doar cu mine însumi.

CANCAN: Care este cea mai mare realizare a ta? De ce îți va fi cel mai dor?

Jean Gavril: Cu siguranță, începem cu copiii. Băiatul meu, Pavel, are 11 luni, și când mă voi întoarce, el va fi împlinit un an, am să ratez ziua lui de naștere. Mă bucur însă că am prins primii luni pași, i-a făcut în parc…

Eva are trei ani și șapte luni. Eu sunt și un tip care stă mult acasă cu copiii pentru că am ascultat de ce spun cei mai bătrâni ca mine, că vremurile astea nu se mai întorc, timpurile acestea când ei sunt așa de mici … Și e bine cât ei sunt mici să fii prezent în viața lor, pentru ca mai târziu vei regreta dacă vei pierde momentele acestea. Asta îmi va fi greu… să trec prin dorul de copii, de familia mea.

CANCAN: Cum a reacționat soția ta când i-ai spus că te gândești să pleci pe o insula exotică, la „Tempting Fortune România”?

Jean Gavril: Nu i-a venit deloc ușor pentru că noi suntem părinți singuri, nu avem pe nimeni să ne ajute. Bunicii noștri locuiesc în alt oraș și ei au, la rândul lor, pe străbunici care sunt bătrâni, sunt dependenți de ei, și nu prea pot veni să ne ajute. Dar asta e, ne-am descurcat până acum, o să ne descurcăm în continuare. Bianca, la fel ca întotdeauna, este stâlpul meu, așa cum și eu sunt stâlpul ei. Sunt un norocos că am lângă mine o femeie care mă susține atât de mult. Mai ales că sunt artist și nu sunt un om care merge la munca la program. Uneori sunt cu totul prins la muncă, sau în turneu, plecat, sau pierd nopți în studio și ea întotdeauna m-a sprijinit pentru că știe că asta mă definește, ăsta sunt eu, știe cu cine este și nici nu vrea să mă schimbe, nici nu are cum.

CANCAN: Vorbești foarte frumos despre soția ta. Cum este ea pentru tine, ce reprezintă?

Jean Gavril: Noi doi suntem cât se poate de suflete pereche. Împreună suntem încă din liceu, ea a fost pentru mine dragoste la prima vedere, din prima zi de liceu. Când i-am spus asta ea nu a vrut să mă creadă, dar i-am arătat eu ei câțiva ani mai târziu J.

CANCAN: Care crezi că sunt ingredientele care fac relația să funcționeze de atâta vreme?

Jean Gavrilă: Secretul este să înveți să te împaci repede după o discuție în contradictoriu, să comunici cât mai clar ceea ce nu îți convine și să fii dispus să îl înțelegi și pe celălalt. Noi am ajuns în punctul ăsta trecând prin foarte multe greutăți, sacrificii chiar și certuri. Pur și simplu noi nu am vrut să renunțăm la noi.

Inclusiv gândul să renunți la cealalata persoană, să nu mai fim împreună, noi nu l-am luat în calcul niciodată. Nu exista ceva să nu se poată rezolva. Așa am plecat la drum, am avut aceeași viziune amândoi dintotdeauna. Am spus „ăștia suntem, facem o familie, facem copiii, ne trăim viața și asta e”. Eu m-am căsătorit o dată în viața asta. Chiar cred în treaba asta.

