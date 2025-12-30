Momentul în care Mirabela Grădinaru a început să plângă în direct. Subiectul prea sensibil pentru iubita lui Nicușor Dan

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, este cunoscută ca o persoană extrem de discretă, însă într-un interviu recent a ales să vorbească deschis despre momentele care i-au marcat profund viața și a început să plângă, oferindu-le românilor ocazia de a o cunoaște mai bine dincolo de aparițiile publice rare.

Mirabela Grădinaru este o fire discretă și îl sprijină permanent pe președintele Nicușor Dan. Ea a fost invitată să răspundă la întrebarea Ionelei Năstase legată de cel mai frumos moment din viața sa și a rememorat clipele emoționante trăite odată cu venirea pe lume a celor doi copii ai săi, născuți prematur. Vorbind despre fiica ei, Aheea, emoția a copleșit-o, iar lacrimile nu au întârziat să apară.

Ea a povestit cât de intens a trăit fiecare mic progres al copilului, amintindu-și cu profundă emoție momentul în care Aheea a întins mâna după o jucărie, un gest aparent simplu, dar care pentru ea și Nicușor Dan a însemnat o victorie uriașă și un motiv de bucurie sinceră.

„Bineînțeles când s-au născut copiii. (n.r. lăcrimează) Când Aheea a ridicat mâna după o jucărie a fost un alt moment emoționant din viața mea. Din viața noastră că eram împreună cu Nicușor și țin minte că amândoi am început să plângem. Aheea fiind născută prematur și urmărindu-i fiecare gest și evoluție și încercând să nu ratăm absolut nimic”, a spus Mirabela Grădinaru în timpul interviului acordat pentru Digi24.

Cea mai grea experiență din viața Mirabelei Grădinaru

Discuția a devenit și mai apăsătoare atunci când Mirabela Grădinaru a fost întrebată despre cea mai grea experiență din viața ei. Cu vocea tremurândă, aceasta a mărturisit că cel mai dureros moment a fost acela în care a ajuns la spitalul din Vaslui și și-a găsit tatăl în comă, fără a mai putea face nimic pentru a-i salva viața.

„A fost momentul în care am ajuns în spitalul din Vaslui și tatăl meu era în comă și nu am putut să fac absolut nimic pentru a-l salva”, a răspuns partenera lui Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI: Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor

Porecla pe care o are Mirabela Grădinaru. Cum i se mai spune partenerei lui Nicușor Dan