Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor

Cea mai recentă apariție a Mirabelei Grădinaru a atras priviri și a stârnit valuri. Partenera lui Nicușor Dan, elegantă așa cum ne-a obișnuit, a apărut în cadrul unui interviu cu o rochie semnată de un designer român cunoscut. Cât costă piesa vestimentară? Toate detaliile în articol.

Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochiță într-o culoare vanilie, cu o croială care scoate în evidență silueta, fără elemente extravagante și rafinată. Simplă, dar în același timp spectaculoasă, rochia a atras privirile românilor și a stârnit curiozități.

Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru

Mirabela Grădinaru reușește să atragă atenția la fiecare apariție, nu doar prin discursurile sale, ci și prin ținutele ei simple, rafinate și întotdeauna elegante. Recent, prezentă în cadrul unui interviu Digi24, aceasta a ales o rochie semnată de Andreea Raicu.

Piesa vestimentară sobră, dar elegantă, i-a scos trăsăturile feminine în evidență Mirabelei Grădinaru. Într-o nuanță vanilia, acest articol vestimentar a fost o alegere care s-a potrivit perfect stilului care a consacrat-o pe aceasta. Rochia „Claire” din colecția Andreei Raicu poate fi achiziționată cu suma de 1.390,00 lei.

Alegerea Mirabelei Grădinaru nu reflectă doar eleganța și rafinamentul, ci are o semnificație mai profundă. Aceasta susține brand-urile românești și investește în piese vestimentare create de creatori români.

Andreea Raicu, mândră de faptul că Mirabela Grădinaru i-a purtat creația, a scris pe rețelele de socializare următorul mesaj:

”Prima Doamna Mirabela Gradinaru, atât de luminoasa, feminina si extrem de calda, purtand rochia Claire. O bucurie si o onoare pentru Amalin. 🤍”

Această apariție demonstrează încă o dată eleganța Mirabelei Grădinaru și faptul că brandurile românești merită să fie susținute și încurajate.

