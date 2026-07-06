Cine este și cum arată primul model transgender din România: ”Am știut dintotdeauna cine sunt”

Puțini știu că primul model transgender din România își desfășoară activitatea la Cluj și încearcă să schimbe percepția oamenilor asupra comunității din care face parte. Invitată la Dan Capatos Show, Diana a vorbit fără rețineri despre tranziția sa, schimbările prin care a trecut și motivele pentru care a ales să își asume public identitatea. CANCAN.ro are toate detaliile!

Diana spune că decizia de a începe tranziția nu a fost luată peste noapte. Deși și-a cunoscut identitatea încă din trecut, a preferat să aștepte momentul în care s-a simțit complet pregătită și în siguranță să facă acest pas. Astăzi, activează ca model și încearcă să demonstreze că poate avea o carieră construită pe profesionalism, nu pe prejudecăți. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am știut dintotdeauna cine sunt. Doar că, în funcție de anumite circumstanțe, a trebuit cumva să aștept până am simțit eu că a fost momentul potrivit, ca să mă simt în siguranță cu asta.”

Diana ne-a explicat că, spre deosebire de ceea ce cred mulți oameni, nu a apelat la numeroase operații estetice. Modelul spune că singura intervenție estetică este cea la nivelul buzelor, iar dezvoltarea bustului s-a produs în urma tratamentului hormonal, administrat sub supravegherea medicilor.

„Nu am atât de multe proceduri. Nu am intervenții estetice, decât acid în buze, atât. Nu am altceva. Nu am implanturi mamare. Asta este de la tratament. Dar tratamentul trebuie să-l iei cu un medic, nu poți să-l iei de capul tău.”

Tratamentul hormonal, explicat chiar de primul model transgender din România

Diana a ținut să clarifice și modul în care funcționează tratamentul hormonal, după ce în spațiul public au apărut numeroase informații greșite. Ea a declarat că tratamentul are un scop medical precis și nu poate fi administrat oricui. Totodată, intervențiile chirurgicale sunt recomandate doar după o perioadă îndelungată de tratament hormonal.

„Eu iau tratamentul ca să ajung la nivelul hormonal al unei femei biologice. O femeie biologică nu ar putea să ia acest tratament, pentru că ea deja are hormonii necesari. La mine pur și simplu natura a răspuns foarte bine. Trebuie să iei tratament hormonal minimum doi ani până să-ți faci intervenții de genul implanturilor sau altor operații. Așa este recomandat.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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