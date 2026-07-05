O ingineră din România dezvoltă inteligență artificială pentru Williams: „Îmi place foarte mult să merg la muncă”

La doar 25 de ani, o tânără din Cluj-Napoca a reușit o performanță la care mulți doar visează. Ana Băltărețu face parte din echipa Atlassian Williams Racing din Formula 1, unde lucrează la dezvoltarea și implementarea unor modele de inteligență artificială folosite într-unul dintre cele mai competitive sporturi din lume.

Drumul ei nu a fost deloc întâmplător, ci construit pas cu pas, prin muncă, pasiune și dorința de a învăța permanent.

Încă din copilărie, Ana a fost atrasă de științele exacte și de tehnologie. Matematica, fizica și jocurile video au făcut parte din universul ei, iar curiozitatea o împingea să descopere cum funcționează lucrurile.

„Obișnuiam să dezasamblez jucării vechi și să le recombin în configurații noi”, a spus ea.

Cum a ajuns o tânără din Cluj la Williams

În liceu, interesul pentru domeniul tehnic s-a transformat într-o direcție clară. A fost membru fondator și lider al echipei PrimeTech, participând la competiția First Tech Challenge, dar și la Olimpiada Națională de Informatică, hackathoane și proiecte de programare desfășurate în echipă.

„Am fost la Olimpiada Națională de Informatică (ONI), la competiția First Tech Challenge (FTC) de robotică, am participat la hackathoane de weekend, unde construiești proiecte în 48 de ore, dar și la proiecte mai lungi, de vară, unde faci aplicații în echipă.

Cred că tocmai această varietate m-a ajutat să înțeleg ce îmi place cu adevărat, pentru că am încercat multe lucruri și am văzut ce mi se potrivește”, a mai povestit tânăra.

După absolvirea liceului, Ana a ales să își continue studiile la Universitatea Tehnică din Delft, în Țările de Jos, una dintre cele mai apreciate instituții din domeniul informaticii și ingineriei.

„Nu am vrut să merg în UK din cauza incertitudinii legate de Brexit, iar TU Delft era în topul ranking-urilor în domeniul meu. Am fost primul an în care au introdus examen de admitere, cu întrebări de matematică, logică și gândire computațională, deci n-au existat materiale de pregătire. Cred că m-am descurcat foarte bine la examen datorită experienței de la ONI”, a spus aceasta.

Are o funcție extrem de importantă

Astăzi, Ana ocupă funcția de AI/ML Engineer la Atlassian Williams Racing și lucrează la dezvoltarea unor modele de inteligență artificială care trebuie să funcționeze în timp real. Deși mulți ar crede că visul ei a fost dintotdeauna Formula 1, realitatea este diferită. Tânăra spune că a fost atrasă de provocările tehnologice și de oamenii de la care putea învăța.

„În acest moment, am antrenat deja un model care funcționează bine pentru cazul nostru de utilizare, și lucrez la optimizarea lui pentru a rula în timp real. În plus, fac un studiu de generalizabilitate, să mă asigur că se comportă bine în scenarii diverse. Nu mi-am ales acest drum pentru că visam la Formula 1, ci pentru că proiectele pe care le lucram erau la limita a ceea ce se poate face în domeniu, și oamenii de la care puteam învăța mi s-au părut excepționali. Practic, mă interesau mai mult întrebările: ce skill-uri îmi dezvolt, pe ce proiecte lucrez, de la cine pot învăța, decât titlul sau industria în sine. Nu știu dacă voi face asta toată viața, și cred că e sănătos să nu știi. Prefer să adun experiențe și să rămân deschisă, decât să mă fixez pe un singur traseu”, a mai povestit Ana.

N-a fost ușor să ajungă aici

Ana a trecut printr-un proces complex de recrutare, desfășurat în patru etape și întins pe parcursul a aproximativ două luni. Ea le-a recomandat celor care vor să aplice la astfel de companii să aibă încredere în ei și să își încerce norocul.

„Ce mi-a plăcut a fost că întrebările tehnice erau mai degrabă conceptuale, se concentrau pe înțelegere și raționament, nu pe detalii specifice. Întregul proces a durat aproximativ două luni, de la aplicare până la ofertă. Sincer, mi-a plăcut, pentru că mi s-a părut foarte specific pentru rolul ăsta, nu un interviu generic. Și cred că mulți oameni se descurajează să aplice la astfel de companii pentru că se gândesc că «nu sunt suficient de buni», dar eu zic că merită întotdeauna să încerci”, a spus ea.

Tânăra din Cluj a mai spus obiectivul ei nu este doar performanța profesională, ci și folosirea inteligenței artificiale într-un mod responsabil și eficient.

„Mai realist, vreau să am un impact pozitiv asupra lumii, să o las un pic mai bună decât am găsit-o. Ca mulți din generația mea, sunt preocupată de viitorul planetei. Mă interesează să găsesc moduri prin care să folosim IA-ul într-un mod mai eficient din punctul de vedere al resurselor. Soluția standard în industrie e să faci modele din ce în ce mai mari, dar eu mă concentrez pe modele cât mai mici și mai eficiente pentru cazurile noastre specifice de utilizare. F1 e un loc bun pentru asta, pentru că există un cost cap și ești încurajat să optimizezi tot. Și îmi place vizibilitatea sportului: sper că dacă oamenii văd ce poți realiza cu resurse limitate, poate vor începe să ia în considerare și ei astfel de lucruri”, a mai explicat Ana, potrivit Libertatea.

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