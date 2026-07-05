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Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz

De: Andrei Iovan 05/07/2026 | 22:00
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A venit momentul adevărului! V-am promis că revenim cu detalii de senzație și ne ținem de cuvânt! E timpul să vă dezvăluim cine este proaspătul burlac care și-a făcut de cap pe litoral, într-o noapte în care privirile, dansurile și săruturile au curs…fără număr! Dacă încă mai aveați dubii, le spulberăm chiar acum. Personajul principal este nimeni altul decât Cabral, care a făcut „casting” la Loft, iar la final a plecat în crucea nopții cu… noua iubită (cât va dura nu știm, dar e… noua). CANCAN.RO are super-exclusivitatea momentului și imagini tari, care sunt mărturia nopții fierbinți de care a avut parte fostul soț al Andreei Ibacka. Iar noi vă povestim totul, milimetric! 

La trei luni de când s-a aflat că divorțează, Cabral și-a dat rapid „reconfigurare traseu”, unde altundeva dacă nu în locul lui de suflet de pe litoral, Loft. 😉 ( unde, de altfel, a mai avut niscaiva escapade în trecut VEZI AICI). Trebuie să începem super-story-ul de astăzi în ordine cronologică. Povestea începe în jurul orei 19:30, când Cabral își face apariția la Loft, însoțit de o brigadă de aproximativ patru prieteni.

Domnișoarele au gravitat în jurul proaspătului burlac

Se comandă shot-uri, muzica urcă în difuzoare, ringul de dans se umple, iar buna dispoziție vine la pachet cu un adevărat „du-te-vino” de domnișoare care gravitează în jurul proaspătului burlac. Cum altfel? E singur și liber de contract. Așadar, a hotărât să facă un casting direct în Loft. Le-a analizat, a studiat problema și a făcut probabil notițe mentale. La final, i-a dat cu plus!

Cabral a făcut casting la Loft timp de două ore

Primele concurente la inima lui Cabral? Două domnițe șatene, una cu un decolteu amețitor și un zambet larg. Foarte larg. Semn că era tare încântată că se află în prezența proaspătului burlac. Au făcut poze, ele l-au privit mieros, însă reacția lui spune tot. Politețe, dar fără scântei. Castingul continuă.

Cabral a făcut casting la Loft, însă bruneta nu l-a convins

Intră în scenă o brunetă la fel de prietenoasă, la fel de hotărâtă să spargă gheața. Nici de această dată nu pare să se aprindă beculețul. Cabral zâmbește, socializează, dar parcă așteaptă… altceva. Poate a treia oară e cu noroc? Apare o blondă tatuată, plină de energie, pusă pe dans și distracție. Cei doi schimbă câțiva pași pe ring, însă nici de această dată fostul soț al Andreei Ibacka nu pare complet convins. Verdictul? Două ore în care Loft-ul s-a transformat într-o adevărată audiție sentimentală, iar Cabral a fost cel mai exigent jurat! Abia în jurul orei 22:00 se schimbă complet scenariul.

Norocul i-a surâs și a plecat de la club cu favorita

Își face apariția o tânără satenă, cu părul lung, în valuri, un top negru cu un decolteu adânc și o pereche de jeanși oversized, foarte trendy. Că și-o fi făcut Cupidon de cap, că o fi fost chimia imposibil de ignorat, nu știm, dar când a văzut-o, Cabral probabil a exclamat: „EA E!” Din acel moment, restul fetelor dispar pur și simplu din peisaj. Încep dansurile, zâmbetele complice, șoaptele la ureche și atingerile care nu mai au nevoie de nicio descriere. Prietenii lui au încercat, la un moment dat, să-l tragă discret de mânecă și îi atrag atenția să fie atent. Misiune imposibilă. Cabral n-a mai ținut cont de nimic și a părut complet absorbit de șatena lui.

Cabral o sărută cu foc pe șatenă

Ba la un moment dat cei doi chiar dansează împreună pe piesa lui Alex Velea: „Dragostea se face-n minim doi, e secret, rămâne între noi. ” Nu chiar, tot clubul i-a văzut împreună. 🤣 Punctul culminant? La bar. Acolo unde cei doi uită că sunt într-un club plin de oameni și se sărută cu foc. Cabral o ia în brațe, o atinge tandru, nu-și poate dezlipi privirea de ea, își trece degetele prin părul ei. Fantastic! Și dacă vă întrebați dacă sentimentele sunt reciproce, imaginile răspund singure. Tânăra îi zâmbește continuu, îl soarbe efectiv din priviri și pare cel puțin la fel de captivată de compania lui.

Au plecat braț la braț de la club

Distracția continuă până în jurul orei 00:20. Cei doi decid că muzica din club și audiența poate rămâne în urmă, părăsesc Loft-ul și ies afară să aștepte un taxi. Gesturile tandre au continuat, s-au ținut de mână, au dansat pe străzi, s-au mai „giugiulit” puțin. Uff, zici că asistăm la o dragoste adolescentină!❤️ Nice! Ajunge și taxi-ul și îi duce pe cei doi la cazare.

Cabral și șatena lui ajung la hotel

După ce au coborât din mașină, el o ia de mână pe a lui șatenă cu plete ondulate și o îndrumă către intrarea în hotel. Urcă scările și cu greu își desprind degetele împreunate. Apoi dispar către cameră, lăsând restul poveștii în spatele ușii închise.

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