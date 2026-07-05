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Lucia Bartoli, mesaj după ce i-a dispărut contul de Instagram. Ce susține fosta lui Philipp Plein

De: Emanuela Cristescu 05/07/2026 | 21:47
Lucia Bartoli, mesaj după ce i-a dispărut contul de Instagram. Ce susține fosta lui Philipp Plein
Lucia Bartoli, mesaj după ce i-a dispărut contul de Instagram. Ce susține fosta lui Philipp Plein
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Lucia Bartoli, fosta parteneră a designerului Philipp Plein (48 de ani), traversează un adevărat coșmar. Șatena s-a trezit, peste noapte, complet izolată de fanii ei, după un incident bizar care a lăsat-o mască! Tânăra a insinuat că milionarul este responsabil pentru ceea ce i s-a întâmplat.

În timp ce Philipp Plein își trăiește povestea de dragoste alături de românca Andreea Sasu, femeia care i-a dăruit și un băiețel, mama celor doi copii pare să piardă bucată cu bucată tot ce avea mai drag. De data aceasta, lovitura a venit direct în mediul virtual!

Lucia Bartoli a rămas fără Instagram

Fără nicio avertizare, contul de Instagram al Luciei Bartoli a dispărut complet de pe radar. Disperată și confuză, șatena a fost nevoită să se refugieze pe TikTok pentru a le povesti fanilor prin ce calvar trece. Șatena a spus simte că un blestem s-a abătut asupra ei și că cineva îi orchestrează prăbușirea.

„Sunt sigură că mulți dintre voi ați văzut că am rămas fără cont de Instagram. Nu știu de ce a fost șters, este foarte ciudat, s-a întâmplat dintr-o dată. Am vrut doar să vă anunț că de acum înainte voi folosi TikTok pentru a discuta cu voi.

Este incredibil! Simt că toate lucrurile dispar din viața mea, unul câte unul. Mai întâi, mi-au fost luați copiii, apoi locul pe care îl numesc „acasă”, iar acum profilul de Instagram, a mărturisit Lucia Bartoli, cu ochii în lacrimi, pe TikTok.

Strigăt de disperare din Elveția!

Singură, departe de casă și privată de prezența micuților ei, care în prezent locuiesc în vila de lux a tatălui lor, Lucia Bartoli își strigă durerea de pe meleagurile elvețiene.

Deși peisajele sunt de poveste, viața ei a devenit un scenariu de film dramatic, măcinată de dorul de familie și de prieteni. Cu toate acestea, fosta parteneră a milionarului a promis că nu se va lăsa îngenuncheată.

„Locuiesc aici, în Elveția, dar… Toți prietenii și familia mea sunt în Marea Britanie (…) Mă simt departe de tot și de toate la momentul actual. Simt în fiecare zi că sunt departe de copiii mei. Dar nu voi înceta să lupt și nu am de gând să tac vreodată“, a mai adăugat fosta iubită a designerului.

VEZI ȘI: Lucia Bartoli, un nou mesaj după dezvăluirile făcute de Philipp Plein și Andreea Sasu: ”Se întâmplă foarte multe lucruri în culise, pe care voi nu le vedeți”
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