Carmina Vârciu, experiență neplăcută în SUA. Ce i s-a întâmplat după ce a mâncat

Fiica lui Liviu Vârciu, Carmina Teiceanu, a plecat în Statele Unite ale Americii, plină de speranțe și dornică de aventură, însă o poftă nevinovată s-a transformat rapid într-un coșmar greu de imaginat. Tânăra a tras o sperietură de zile mari din cauza mâncării!

Visul american a venit la pachet cu un șoc de proporții pentru Carmina! Imediat după ce a consumat produsele unui lanț de restaurante extrem de celebru și în România, Carminei i s-a făcut rău. Tânăra a spus că s-a speriat foarte tare și că mâncarea a fost groaznică.

„Asta s-a întâmplat cu corpul meu după ce am mâncat de la un fast food aici. Am mâncat in wrap de pui, două mușcături dintr-un burger de pui și două mușcături dintr-un dublu cheese, care au fost groaznice (…) Mirosea a ulei prăjit”, a povestit Carmina pe Instagram.

Fiica lui Liviu Vârciu, nevoită să se angajeze

Cu toate că incidentul culinar a pus-o la pământ pentru moment, moștenitoarea lui Vârciu refuză să se lase abătută. Tânăra a reușit să își găsească un job de top, fiind angajată la una dintre cele mai renumite companii producătoare de ciocolată din Statele Unite. Deși dorul de casă o macină zi de zi, Carmina este în culmea fericirii că și-a îndeplinit cel mai mare obiectiv din viață!

„Vreau să vă spun că este un mediu foarte drăguț și oamenii sunt foarte drăguți, cu toate că mi-e dor de casă (…) Nu înțelegeți! Atât de mult mi-am dorit să ajung aici“, le-a mărturisit Carmina Teiceanu urmăritorilor săi.

Fiica lui Liviu Vârciu a mai :spus că nu îi este rușine că lucrează și că cei care au un job sunt mult mai câștigați decât tinerii care stau pe banii părinților.

„De ce să îmi fie rușine, că asta este o experiență. Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați! Indiferent de ce post aveți, oriunde lucrați. Atâta timp cât vă câștigați banii cinstit și sunteți muncitori, sunteți de o mie de ori mai câștigați ca oamenii care stau pe banii altora sau pe banii părinților, cum se întâmplă în foarte multe cazuri. Sunt mulți cărora le dau mami și tati bani și stau și comentează despre altul”, a transmis tânăra.

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