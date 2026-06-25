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Fiica lui Liviu Vârciu și-a găsit job în America. Cu ce se ocupă acum Carmina

De: David Ioan 25/06/2026 | 10:30
Fiica lui Liviu Vârciu și-a găsit job în America. Cu ce se ocupă acum Carmina
Fiica lui Liviu Vârciu și-a găsit job în America. Cu ce se ocupă acum Carmina. Foto: social media
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Carmina Vârciu, fiica cea mare a lui Liviu Vârciu, a ales la 23 de ani să își schimbe complet viața și să plece în Statele Unite printr-un program dedicat tinerilor.

Decizia ei marchează o desprindere clară de confortul de acasă și de etichetele puse în mediul online, unde mulți o considerau o „fată de bani gata”. Odată ajunsă în America, Carmina a demonstrat contrariul și a început să muncească, asumându-și un stil de viață independent.

Fiica lui Liviu Vârciu și-a găsit job în America

Stabilită peste ocean, tânăra s-a angajat la o cunoscută ciocolaterie, semn că nu se teme de responsabilități și nici de munca de jos. Deși nu a detaliat exact funcția pe care o ocupă, Carmina a arătat că viața în SUA nu înseamnă doar vacanțe și poze frumoase. Pentru a ajunge la serviciu, folosește transportul în comun și parcurge zilnic distanțe mari pe jos, adaptându-se ritmului real al unui tânăr aflat la început de drum.

„Acum așteptăm autobuzul pentru că până acum am umblat ÎN FIECARE ZI 40 de minute acasă până la muncă și de la muncă până acasă pe jos. La 10 vine trolebuzul, care e foarte drăguț și e gratis”, a povestit Carmina pe rețelele sociale.

Cu ce se ocupă acum Carmina

Decizia ei de a munci vine după numeroase critici primite online, unde unii au acuzat-o că ar trăi exclusiv din banii tatălui ei. Carmina a răspuns tranșant, subliniind că munca cinstită nu este niciodată un motiv de rușine.

„De ce să îmi fie rușine, că asta este o experiență. Să nu vă fie niciodată rușine că lucrați! Indiferent de ce post aveți, oriunde lucrați. Atâta timp cât vă câștigați banii cinstit și sunteți muncitori, sunteți de o mie de ori mai câștigați ca oamenii care stau pe banii altora sau pe banii părinților, cum se întâmplă în foarte multe cazuri. Sunt mulți cărora le dau mami și tati bani și stau și comentează despre altul”, a transmis tânăra.

Pe lângă noul început din America, Carmina a clarificat și zvonurile legate de relația cu tatăl ei. Deși în trecut au existat momente tensionate, ea spune că acum lucrurile sunt așezate, iar legătura dintre ei este una solidă.

„Relația mea cu tatăl meu este foarte bună, am trecut peste toate greutățile, am reușit să trecem peste ele cu bine. Suntem foarte bine și ne înțelegem extraordinar de bine. Îl iubesc foarte mult și îi mulțumesc foarte mult pentru tot ce a făcut.”

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