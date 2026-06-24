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Cum își menține Bianca Drăgușanu silueta. Dieta colibri, regimul care o ajută constant

De: David Ioan 24/06/2026 | 06:20
Cum își menține Bianca Drăgușanu silueta. Dieta colibri, regimul care o ajută constant
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Bianca Drăgușanu le-a dezvăluit urmăritorilor metoda la care revine de fiecare dată când vrea să scape rapid de câteva kilograme. Vedeta spune că dieta colibri, concepută împreună cu un medic nutriționist, o ajută să revină imediat la forma dorită, fără să renunțe complet la alimentele preferate.

De-a lungul timpului, Bianca a recunoscut că atunci când se răsfață culinar acumulează ușor câteva kilograme, însă nu se panichează, pentru că știe exact ce are de făcut.

Cum își menține Bianca Drăgușanu silueta

„Am fost la munte recent și am mâncat de am spart. Eu am, de 7 ani, cam aceleași kilograme. Însă, în ultima vreme, am mâncat multe prostii: cartofi prăjiți, cornulețe, prăjitură Pavlova, preferata mea. Așa că am decis să intru la regim. Cu acest regim să nu credeți, însă, că mă înfometez. E o dietă personalizată. Într-adevăr, primele trei zile sunt mai dificile. Secretul este, însă, să respectați cu strictețe meniul nutriționistului și să nu vă abateți de la el nicio secundă”, a explicat ea pe Instagram.

Dieta colibri pune accent pe o alimentație echilibrată și pe obținerea nutrienților necesari fără excese. Una dintre regulile de bază este consumul unui pahar cu apă înainte de fiecare masă, pentru reducerea senzației de foame și pentru o digestie mai bună.

Dieta colibri, regimul care o ajută constant

În ceea ce privește meniul zilnic, Bianca urmează un program clar stabilit. Dimineața bea un pahar cu apă cu jumătate de oră înainte de masă, apoi consumă o omletă din două ouă și 60 de grame de ciuperci. Prima gustare include 200 de grame de kiwi și 50 de grame de nuci. La prânz, după același pahar de apă băut înainte, mănâncă 40 de grame de hrișcă și 150 de grame de salată. A doua gustare este un măr verde. Seara, după ritualul obișnuit cu apa, consumă 150 de grame de carne de vită și 150 de grame de legume calde.

Regimul îi permite să slăbească aproximativ trei kilograme într-un timp scurt, fără efort intens și fără restricții extreme, atât timp cât respectă cu strictețe indicațiile nutriționistului.

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