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Cum se menține Elizabeth Hurley în formă la 61 de ani. Ce dietă simplă are

De: David Ioan 12/06/2026 | 06:20
Cum se menține Elizabeth Hurley în formă la 61 de ani. Ce dietă simplă are
Cum se menține Elizabeth Hurley în formă la 61 de ani. Ce dietă simplă are. Foto: Instagram
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Elizabeth Hurley continuă să atragă atenția prin aparițiile sale în bikini, iar faptul că a depășit vârsta de 60 de ani fără să își piardă silueta tonifiată a transformat-o într-un exemplu de disciplină și stil de viață echilibrat. La 61 de ani, actrița pare să ignore trecerea timpului, menținându-și un aspect tineresc fără metode complicate sau regimuri extravagante.

Deși mulți ar crede că o vedetă de la Hollywood se bazează pe antrenori personali și meniuri elaborate, Hurley susține că rutina ei este una cât se poate de simplă. Spune că a fost mereu atentă la alimentație, însă fără „sucuri verzi ciudate sau lucruri de genul acesta”, preferând o abordare tradițională și echilibrată.

Cum se menține Elizabeth Hurley în formă la 61 de ani

În jurul vârstei de 50 de ani, actrița a început să acorde mai multă atenție diferenței dintre alimentele procesate și cele ultraprocesate, renunțând la produsele ambalate și la mesele gata preparate. A ales în schimb preparate simple, precum puiul la cuptor cu piure și legume, pe care le consideră mai sănătoase și mai naturale.

Elizabeth Hurley și-a explicat filosofia alimentară într-o postare pe Instagram, afirmând:

„Deviza mea este: să nu mănânci prea mult, prea repede, prea des sau prea târziu. Sau, altfel spus, mese mai mici, mestecat corect, fără gustări și cină mai devreme. La mine funcționează.” Ea a precizat că evită băuturile la modă și suplimentele inutile, pe care le ia doar dacă analizele indică o lipsă reală. În plus, încearcă să includă fructe sau legume în proporție de jumătate din fiecare masă.

Actrița spune că nu are restricții majore și că „mănânc aproape orice, dar consider junk food doar ca un răsfăț ocazional. Pentru mine, asta include orice produs cu ingrediente pe care nu le-aș avea în propria bucătărie: de la sandvișuri cumpărate și produse ‘diet’ sau ‘low-fat’, până la prăjituri, biscuiți sau sucuri carbogazoase”.

Ce dietă simplă are

Una dintre investițiile ei preferate este o mașină de făcut pâine, pe care o folosește zilnic pentru a prepara pâine proaspătă. În weekend, obișnuiește să coacă prăjituri, o activitate care îi aduce atât satisfacție, cât și control asupra ingredientelor.

În privința mișcării, Elizabeth Hurley nu urmează programe de fitness și nu merge la sală. Preferă NEAT, adică activitatea fizică realizată prin gesturi cotidiene, precum gătitul, grădinăritul, treburile casnice sau transportul cumpărăturilor. Spune că acest tip de activitate constantă o ajută să rămână în formă fără antrenamente structurate.

„În afară de dietă, cel mai bun sfat al meu este să te miști mai mult. Nu merg la sală și nu fac exerciții structurate, dar sunt foarte activă. Aici se încheie predica mea”, a declarat actrița, subliniind că stilul ei de viață se bazează pe mișcare naturală, nu pe rutine rigide.

Elizabeth Hurley a menționat și o regulă din familia sa: televizorul nu este pornit înainte de ora 18:00, pentru a evita sedentarismul înainte de cină. Petrece mult timp în grădină, o activitate pe care o consideră benefică atât pentru corp, cât și pentru starea de spirit.

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