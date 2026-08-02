Trauma care l-a marcat pe Răzvan Botezatu: ”Era un om violent. Parcă era un blestem!”

Puțini și-ar fi imaginat drama ascunsă în spatele zâmbetului lui Răzvan Botezatu. Fostul prezentator TV a făcut confesiuni cutremurătoare despre anii în care a trăit cu frică în propria casă, din cauza tatălui său. Dependent de alcool și cu un comportament violent, acesta a lăsat răni adânci în sufletul întregii familii, iar urmările s-au simțit mult timp chiar și după moartea lui.

Acesta a povestit despre copilăria care i-a schimbat viața. În timp ce mama lui muncea aproape fără oprire pentru a-și crește copiii și a le oferi un viitor, tatăl câștiga bani, dar îi pierdea rapid din cauza viciului care avea să distrugă liniștea familiei.

Trauma care l-a urmărit ani întregi pe Răzvan Botezatu

Fostul prezentator a spus că adevăratul erou din viața lui a fost mama sa, femeia care a dus singură povara casei și care a făcut sacrificii uriașe pentru ca el și frații lui să ajungă oameni realizați.

„Sunt puține mame care ar face ce a făcut mama pentru noi. Să ai trei joburi, să muncești 24 din 24, să ne duci la școli, să ne ții la școli și la facultăți, să ne ajuți pe fiecare să avem o meserie. Ea nu a vrut să mă lase să dau la Jurnalism, s-a dus și m-a înscris la Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Am stat acolo un an, iar după m-am dus la Jurnalism, pentru că eu voiam să fiu vedetă.

Ne ajuta și tata cu bani, dar nu prea. El făcea bani, foarte mulți bani, dar cum îi făcea, așa îi și cheltuia. Pleca cu mulți bani la el când se ducea să bea și nu mai venea cu niciun ban acasă”, a povestit fostul prezentator.

„Parcă a fost un blestem în familia asta”

Deși tatăl său s-a stins din viață, trauma nu a dispărut odată cu el. Răzvan Botezatu a mărturisit că, ani întregi, simplul gând de a intra în locuința în care acesta trăise îi provoca teamă. El a spus că o perioadă lungă de timp a crezut că familia a fost blestemată.

„Eu acum locuiesc în casa lui. Cred că cinci după ce a murit n-am putut să intrăm în casa aceea de frică, pentru că era și un om violent. Acum trăim acolo, dar am schimbat tot. Toată familia mea nu m-a lăsat niciodată să beau: Să nu pui gura pe băutură, că ajungi ca tatăl tău. Și eu chiar nu prea beau. Parcă a fost un blestem în familia asta: nimeni n-a avut noroc de bărbați buni. Verișoare, mătuși, surorile lui, iar tata era tot cu băutura. Oameni violenți”, a spus el.

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