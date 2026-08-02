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Ionuț Lupescu, în doliu! A murit mama fostului internațional român

De: Anca Chihaie 02/08/2026 | 12:40
Ionuț Lupescu, în doliu! A murit mama fostului internațional român
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Familia lui Ionuț Lupescu trece prin momente dificile după ce Ana Lupescu, mama fostului mare internațional, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Trista veste vine la aproape nouă ani de la dispariția soțului său, Nicolae Lupescu, unul dintre cei mai importanți jucători din istoria Rapidului și fost component al naționalei României la Campionatul Mondial din 1970.

Moartea Anei Lupescu încheie un capitol important din viața unei familii care și-a legat numele de istoria fotbalului românesc. De-a lungul deceniilor, aceasta a fost sprijinul celor dragi și a rămas alături de familie atât în perioadele de succes, cât și în cele marcate de încercări.

A murit mama fostului internațional român

După dispariția lui Nicolae Lupescu, în anul 2017, Ana Lupescu și-a împărțit timpul între România și Germania. În această țară locuiește fiica sa, Anna, iar aici și Ionuț Lupescu a petrecut o perioadă importantă din cariera sa de fotbalist, evoluând timp de șase sezoane în Bundesliga. Familia a rămas unită în ciuda distanțelor, iar Ana Lupescu a ales să petreacă perioade îndelungate alături de copii și nepoți.

Foto: Facebook

„Adio Mama! Dumnezeu să te odihnească în pace !”, a transmis Ionuț Lupescu.

Familia Lupescu este una dintre cele mai cunoscute din fotbalul românesc, iar atât Nicolae, cât și Ionuț au scris pagini importante în istoria sportului. Nicolae Lupescu a fost unul dintre simbolurile Rapidului, club pentru care a evoluat timp de un deceniu, între 1962 și 1972. În tricoul formației giuleștene a adunat peste 230 de meciuri oficiale și a contribuit la câștigarea titlului de campion al României în 1967, precum și a Cupei României în 1972.

Cariera sa a continuat în Austria, la Admira Wacker, unde a evoluat până în 1976. Ulterior, a revenit la Rapid din postura de antrenor, conducând echipa în două mandate diferite. În palmaresul său se regăsesc și cele două Cupe Balcanice cucerite de Rapid, trofee care rămân unice în istoria clubului bucureștean.

La nivel internațional, Nicolae Lupescu a făcut parte din lotul României prezent la Campionatul Mondial din Mexic, în 1970, competiție care a rămas una dintre cele mai importante performanțe ale fotbalului românesc din acea perioadă.

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