Acasă » Știri » Nu e o glumă! Câți lei costă un bilet pentru o călătorie cu Chira Chiralina, pe Dunăre

Nu e o glumă! Câți lei costă un bilet pentru o călătorie cu Chira Chiralina, pe Dunăre

De: Anca Chihaie 02/08/2026 | 13:12
Nu e o glumă! Câți lei costă un bilet pentru o călătorie cu Chira Chiralina, pe Dunăre
Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Plimbările de agrement pe Dunăre revin și în luna august, oferind atât locuitorilor din Brăila, cât și turiștilor posibilitatea de a petrece câteva ore pe apă și de a admira peisajele spectaculoase ale fluviului. În fiecare sfârșit de săptămână, nava „Chira Chiralina” va efectua curse speciale dedicate celor care își doresc o experiență relaxantă pe Dunăre, în sezonul estival.

Programul a fost stabilit pentru toate weekendurile din luna august, iar cursele sunt organizate sâmbăta și duminica. Interesul pentru aceste plimbări este ridicat în fiecare an, motiv pentru care organizatorii recomandă efectuarea rezervărilor din timp, având în vedere că numărul de locuri disponibile la fiecare cursă este limitat.

Cât costă un bilet pentru o călătorie cu nava „Chira Chiralina”

Prețul unui bilet pentru o călătorie cu nava „Chira Chiralina” este de 35 de lei de persoană. La fiecare plecare pot urca la bord între 17 și 25 de pasageri, iar o cursă se organizează doar dacă este atins numărul minim de participanți.

În zilele de sâmbătă sunt programate câte patru plecări. Prima cursă începe la ora 10:00 și se încheie la 11:00. A doua este programată între 11:15 și 12:15. După-amiaza, nava pleacă din nou la ora 16:00, iar ultima cursă a zilei se desfășoară între 17:15 și 18:15.

Același program este valabil și pentru zilele de duminică, cu o singură excepție. În data de 15 august, când sunt organizate manifestările dedicate Zilei Marinei, programul curselor va fi modificat, deoarece nava va participa la evenimentele organizate cu această ocazie.

Persoanele interesate să participe la una dintre plimbările pe Dunăre trebuie să își rezerve locurile înainte de ziua plecării. Rezervările se pot face telefonic sau prin e-mail, în timpul programului de lucru al instituției care administrează aceste curse.

Solicitările sunt preluate de luni până joi în intervalul orar 08:30 – 16:00, iar vinerea între 08:30 și 12:00. După înregistrarea rezervării, participanții sunt informați dacă plecarea va avea loc conform programului stabilit.

Fiecare cursă este condiționată de înscrierea a cel puțin 17 persoane. Dacă acest prag nu este atins, plecarea este anulată, iar cei care și-au rezervat loc sunt anunțați înainte de ora programată. Îmbarcarea are loc în Dana 5 – Faleza Dunării, pe pontonul navei „Lacu Sărat”, aflat în partea stângă a ștrandului. Participanții trebuie să ajungă cu aproximativ 15-30 de minute înainte de ora plecării pentru verificarea biletelor și efectuarea procedurilor de îmbarcare.

Citește și: Cât costă o vacanță de Paște în 2026. Prețurile pentru mare, munte sau Delta Dunării

Citește și: Locul ‘magic’ din România pe care puțini turiști îl știu. Este la doar o oră de București

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai îndrăgit artist K-Pop, mesaj pentru fanii de la Nibiru: ”Cu siguranță mă voi întoarce!”
Știri
Cel mai îndrăgit artist K-Pop, mesaj pentru fanii de la Nibiru: ”Cu siguranță mă voi întoarce!”
El este Adrian, motociclistul care a murit în accidentul cumplit din Cluj. Avea doar 36 de ani
Știri
El este Adrian, motociclistul care a murit în accidentul cumplit din Cluj. Avea doar 36 de ani
„Am avut o SURPRIZĂ”. Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales să se ÎNTOARCĂ în Maroc
Mediafax
„Am avut o SURPRIZĂ”. Migranții ajunși în Ceuta dezvăluie de ce au ales...
Val de căldură extremă și nopți tropicale în toată România. ANM emite noi coduri de caniculă. Unde vor fi 40 de grade
Gandul.ro
Val de căldură extremă și nopți tropicale în toată România. ANM emite noi...
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi
Adevarul
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client...
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor scenariu de coșmar: atacul biologic
Digi24
„Apocalipsa comandată prin poștă”. Epidemia de ciclosporiază din SUA expune pericolul unui viitor...
Intervenție de URGENȚĂ pe Dunăre: O stâncă va fi DETONATĂ pentru a devia cursul Dunării spre centrala nucleară de la Cernavodă
Mediafax
Intervenție de URGENȚĂ pe Dunăre: O stâncă va fi DETONATĂ pentru a devia...
Parteneri
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos și, zic eu, foarte ieftin”
Click.ro
Suma dată de doi români pentru trei porții de mâncare în Thasos: „Cantitate suficientă, gustos...
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6 pentru KGB și a fugit în URSS
Digi 24
„O lecție magistrală de trădare”: Kim Philby, spionul dublu britanic care a furat secretele MI6...
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de zeci de ani cu un amfiteatru roman fals
Digi24
„Înșelătoria incredibilă” prin care un escroc a păcălit turiști și oficiali din Italia timp de...
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
Promotor.ro
Cum arată SUV-ul electric cu autonomie mai mare decât o TESLA MODEL Y?
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
go4it.ro
Cinci scule PARKSIDE care costă SUB 150 de lei, disponibile săptămâna viitoare la Lidl
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Descopera.ro
O reptilă marină s-a fosilizat atât de bine încât...
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Val de căldură extremă și nopți tropicale în toată România. ANM emite noi coduri de caniculă. Unde vor fi 40 de grade
Gandul.ro
Val de căldură extremă și nopți tropicale în toată România. ANM emite noi coduri de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cel mai îndrăgit artist K-Pop, mesaj pentru fanii de la Nibiru: ”Cu siguranță mă voi întoarce!”
Cel mai îndrăgit artist K-Pop, mesaj pentru fanii de la Nibiru: ”Cu siguranță mă voi întoarce!”
Toto Dumitrescu, răsturnare de situație în dosarul accidentului! Magistrații, decizie de ultimă ...
Toto Dumitrescu, răsturnare de situație în dosarul accidentului! Magistrații, decizie de ultimă oră după acuzațiile șoferiței rănite în urma impactului
El este Adrian, motociclistul care a murit în accidentul cumplit din Cluj. Avea doar 36 de ani
El este Adrian, motociclistul care a murit în accidentul cumplit din Cluj. Avea doar 36 de ani
Mesajul transmis de Laura Cosoi după ce a născut pentru a 5-a oară: ”Travaliul nu este întotdeauna ...
Mesajul transmis de Laura Cosoi după ce a născut pentru a 5-a oară: ”Travaliul nu este întotdeauna ușor”
Gabriela Oțil, de urgență la spital! Ce a pățit soția prezentatorului de la Neatza, după o ieșire ...
Gabriela Oțil, de urgență la spital! Ce a pățit soția prezentatorului de la Neatza, după o ieșire în oraș
Maria Covașa, reacție neașteptată după ce Dany Boy și-a refăcut viața alături de ”sosia” ...
Maria Covașa, reacție neașteptată după ce Dany Boy și-a refăcut viața alături de ”sosia” ei „Am spus și la Insula Iubirii. S-ar putea repeta istoria!”
Vezi toate știrile