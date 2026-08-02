Nu e o glumă! Câți lei costă un bilet pentru o călătorie cu Chira Chiralina, pe Dunăre

Plimbările de agrement pe Dunăre revin și în luna august, oferind atât locuitorilor din Brăila, cât și turiștilor posibilitatea de a petrece câteva ore pe apă și de a admira peisajele spectaculoase ale fluviului. În fiecare sfârșit de săptămână, nava „Chira Chiralina” va efectua curse speciale dedicate celor care își doresc o experiență relaxantă pe Dunăre, în sezonul estival.

Programul a fost stabilit pentru toate weekendurile din luna august, iar cursele sunt organizate sâmbăta și duminica. Interesul pentru aceste plimbări este ridicat în fiecare an, motiv pentru care organizatorii recomandă efectuarea rezervărilor din timp, având în vedere că numărul de locuri disponibile la fiecare cursă este limitat.

Cât costă un bilet pentru o călătorie cu nava „Chira Chiralina”

Prețul unui bilet pentru o călătorie cu nava „Chira Chiralina” este de 35 de lei de persoană. La fiecare plecare pot urca la bord între 17 și 25 de pasageri, iar o cursă se organizează doar dacă este atins numărul minim de participanți.

În zilele de sâmbătă sunt programate câte patru plecări. Prima cursă începe la ora 10:00 și se încheie la 11:00. A doua este programată între 11:15 și 12:15. După-amiaza, nava pleacă din nou la ora 16:00, iar ultima cursă a zilei se desfășoară între 17:15 și 18:15.

Același program este valabil și pentru zilele de duminică, cu o singură excepție. În data de 15 august, când sunt organizate manifestările dedicate Zilei Marinei, programul curselor va fi modificat, deoarece nava va participa la evenimentele organizate cu această ocazie.

Persoanele interesate să participe la una dintre plimbările pe Dunăre trebuie să își rezerve locurile înainte de ziua plecării. Rezervările se pot face telefonic sau prin e-mail, în timpul programului de lucru al instituției care administrează aceste curse.

Solicitările sunt preluate de luni până joi în intervalul orar 08:30 – 16:00, iar vinerea între 08:30 și 12:00. După înregistrarea rezervării, participanții sunt informați dacă plecarea va avea loc conform programului stabilit.

Fiecare cursă este condiționată de înscrierea a cel puțin 17 persoane. Dacă acest prag nu este atins, plecarea este anulată, iar cei care și-au rezervat loc sunt anunțați înainte de ora programată. Îmbarcarea are loc în Dana 5 – Faleza Dunării, pe pontonul navei „Lacu Sărat”, aflat în partea stângă a ștrandului. Participanții trebuie să ajungă cu aproximativ 15-30 de minute înainte de ora plecării pentru verificarea biletelor și efectuarea procedurilor de îmbarcare.

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