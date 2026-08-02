Mesajul transmis de Laura Cosoi după ce a născut pentru a 5-a oară: ”Travaliul nu este întotdeauna ușor”

La doar câteva zile după ce a devenit mamă pentru a cincea oară, Laura Cosoi și-a deschis sufletul și a povestit, fără să ascundă nimic, prin ce a trecut în ziua în care a adus-o pe lume pe micuța Nina. Deși are deja experiența a patru nașteri naturale, actrița a recunoscut că emoțiile au fost uriașe și că, până în ultima clipă, nu a știut cum vor decurge lucrurile.

Vedeta și soțul ei, Cosmin Curticăpean, și-au mărit familia pe 30 iulie, când Nina a venit pe lume cântărind 4.400 de grame și măsurând 55 de centimetri. La scurt timp după marele moment, Laura Cosoi a povestit fiecare emoție trăită în maternitate și a făcut dezvăluiri despre una dintre cele mai importante zile din viața ei.

Laura Cosoi, confesiuni emoționante după naștere

Primul lucru pe care l-a mărturisit este că, în ciuda durerilor și a emoțiilor, ar lua-o oricând de la capăt.

„Călătoria nașterii este atât de profundă, de firească și, în același timp, atât de excepțională… Cred că aș putea naște de o mie de ori și, de fiecare dată, ar fi ca și cum aș trăi totul pentru prima oară”, a spus ea.

Laura Cosoi a mai spus că fiecare naștere este diferită și că, oricât de pregătită ai crede că ești, momentul în care îți întâlnești copilul rămâne imposibil de descris în cuvinte.

„Travaliul nu este întotdeauna ușor. Este, fără îndoială, o etapă grea, dar în aceeași măsură este frumoasă, plină de sens și de emoție. Este ca o gară în care aștepți, te desparți de o parte din tine, dar, în același timp, te întâlnești cu minunea pe care ai așteptat-o luni întregi”, a povestit actrița.

Chiar dacă mai trecuse prin patru nașteri naturale, actrița a spus că vestea că Nina urma să fie un bebeluș mai mare decât surorile ei a făcut-o să privească ultimele zile de sarcină cu multă prudență.

„A cincea naștere a venit, cum este și normal, cu bucurie, dar cu emoții. Știam că Nina este măricică, a fost pe tot parcursul sarcinii și, chiar dacă aveam experiența celei de-a patra nașteri cu Aida, care a avut 4.100 g, nu știam cum va fi dacă a cincea fetiță va fi și mai măriceică”, a spus ea.

În cele din urmă, Laura Cosoi și-a ascultat instinctul și a avut încredere că totul va decurge exact așa cum trebuie.

„Pe tot parcursul sarcinii am urmărit evoluția și am primit semnale că avea să fie totul în grafic. Cred că încrederea pe care am câștigat-o în timp în corpul meu, capacitatea de a mă mobiliza și deschiderea spre orice altă variantă au cântărit enorm în parcursul acestei nașteri”, a mai povestit actrița.

Cum au fost ultimele ore înainte să își țină fetița în brațe

Laura Cosoi a dezvăluit și cum au decurs ultimele ore înainte să își țină fetița în brațe. Actrița a spus că soțul ei i-a fost alături în permanență, iar travaliul a durat aproximativ trei ore.

„Nina s-a născut la aproape 41 de săptămâni, natural, pe 30 iulie, cu 4.400 g și 55 cm, cam cum a fost estimată cu o zi înainte la control. Alături de noi a fost Cosmin, alături de care am parcurs travaliul de aproximativ 3 ore. A durat 4 ore de când am ajuns dimineața la maternitate și până am ținut-o pe Nina în brațe”, a spus ea.

Actrița a povestit și despre medicul care a asistat-o la naștere. Ea a spus că doctorul i-a oferit liniștea de care avea nevoie într-un moment atât de important. Mai mult, Laura Cosoi a mărturisit că această experiență a întrecut tot ceea ce și-a imaginat înainte să intre în sala de nașteri.

„Faptul că l-am avut alături pe medicul împreună cu care am ales să nasc de această dată a însemnat enorm pentru mine. Mi-a oferit siguranță și încredere și am știut, în fiecare clipă, că mă pot baza pe alegerile lui. Recunosc că a depășit toate așteptările mele. Îi sunt profund recunoscătoare pentru că a reușit să transforme această a cincea naștere într-o experiență atât de valoroasă pentru mine și familia noastră”, a mai spus actrița.

La finalul confesiunii, Laura Cosoi a transmis și un mesaj de recunoștință pentru miracolul pe care îl trăiește alături de familia sa.

„Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a purtat încă o dată prin miracolul nașterii, ne-a ocrotit și ne-a binecuvântat cu încă un copil sănătos, atât de iubit”, a spus ea.

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Unde a fost surprinsă Laura Cosoi în ultimele zile de sarcină. Actrița radiază înainte să aducă pe lume bebelușul cu numărul 5!