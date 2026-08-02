El este Adrian, motociclistul care a murit în accidentul cumplit din Cluj. Avea doar 36 de ani

Au apărut noi detalii despre accidentul cumplit petrecut sâmbătă după-amiază pe DN1 (E60), în zona localității Vâlcele, județul Cluj. Tânărul motociclist care și-a pierdut viața în urma impactului violent cu un autocamion a fost identificat.

Victima este Adrian, un bărbat în vârstă de 36 de ani, din Câmpia Turzii. Tânărul se afla pe motocicletă în momentul în care, potrivit primelor informații din anchetă, s-a izbit violent de un autocamion care ar fi virat la stânga pentru a intra pe un drum secundar.

Impactul a fost atât de puternic, încât motocicleta a fost cuprinsă de flăcări la doar câteva momente după coliziune. La fața locului au intervenit de urgență pompierii și echipajele SMURD, care au început imediat manevrele de resuscitare.

Cum s-a produs tragedia din Cluj

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de medici, Adrian nu a mai putut fi salvat, iar decesul a fost declarat chiar la locul tragediei.

Potrivit cercetărilor preliminare, autocamionul era condus de un bărbat de 59 de ani din comuna Feleacu, care circula dinspre Cluj-Napoca către Turda. Anchetatorii susțin că acesta ar fi efectuat un viraj la stânga fără să acorde prioritate motociclistului care venea din sens opus, moment în care cele două vehicule au intrat în coliziune.

Cercetările continuă

Șoferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

„În data de 1 august a.c., în jurul orei 14.50, a fost înregistrat un accident rutier pe DN1-E60, în zona localității Vâlcele, în care au fost implicate un autocamion și un motociclu. Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 59 de ani, din comuna Feleacu, în timp ce conducea un autocamion pe direcția Cluj-Napoca – Turda, ar fi efectuat un viraj la stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, împrejurare în care nu ar fi acordat prioritate de trecere unui motociclu condus din sensul opus de un bărbat de 36 de ani, din municipiul Câmpia Turzii. În urma impactului, motociclistul a necesitat îngrijiri medicale, fiindu-i aplicate manevre de resuscitare la fața locului. Conducătorul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În prezent, traficul se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

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