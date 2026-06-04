Unde a fost surprinsă Laura Cosoi în ultimele zile de sarcină. Actrița radiază înainte să aducă pe lume bebelușul cu numărul 5!

Doamnelor și domnilor, CANCAN.RO a obținut probabil ultimele imagini înainte ca Laura Cosoi să nască pentru a cincea oară! Laura Cosoi era deja o mămică de patru copii și probabil știe mai multe despre sarcini și bebeluși decât mulți medici ginecologi. Am putea spune chiar că are masterat, doctorat și MBA în materie de bebeluși!

Laura Cosoi l-a făcut deja fericit pe Cosmin Curticăpean de patru ori, dar n-a fost de ajuns. Și-au dorit și un al cincilea copil. Și e tot fetiță! Mai e puțin până când micuța va veni pe lume și în sfârșit surorile ei mai mari vor face cunoștință cu ea.

Chiar dacă e deja expertă în nașteri și creșterea copiilor, e 100% sigur că Laura Cosoi are emoții imense și la al cincilea bebeluș pe care urmează să-l aducă pe lume. Dar probabil e ceva mai calmă decât la primele sarcini și mai ales știe exact ce-i trebuie ca să-și facă cele nouă luni mai ușoare și mai pe sănătate. De aceea, Laura apelează la masajul prenatal, despre care a vorbit și cu altă ocazie tot la CANCAN.RO și aveți toate detaliile AICI.

Laura Cosoi are 44 de ani, dar sarcina numărul cinci o întinerește. În imagini se vede că are pielea sănătoasă cum numai gravidele o au și mai ales are acea strălucire în ochi pe care viitoarele mămici o afișează permanent. Laura pare foarte sănătoasă și zdravănă. Zici că mai face cinci, nu alta!

Recent Laura Cosoi a declarat că i s-a luat să audă remarci nepotrivite la adresa gravidelor, legate de kilograme, săptămâni și alte detalii care de multe ori pot fi stânjenitoare pentru o femeie. De aceea nu vom comenta aspectele care țin de sarcină, cum e și firesc.

Laura poartă o rochie a cărei primă calitate este că e comodă și lejeră pentru vizita săptămânală la un spa unde se delectează cu masajele care o ajută la tonifiere și mai ales la reducerea durerilor de spate, principala pacoste a gravidelor. Dar, mai presus de orice, o vizită la masaj înseamnă ceva timp departe de toate grijile curente și mai ales fără grija copiilor, care sunt probabil sub supravegherea bonelor cât timp „mami” e la masaj. Asta da relaxare!

CITEȘTE ȘI: LAURA COSOI ȘI COSMIN, MESAJ EMOȚIONANT PENTRU FETIȚA PE CARE O AȘTEAPTĂ! EA ȘI SOȚUL EI AU POSTAT O FOTOGRAFIE INEDITĂ

NU RATA! LAURA COSOI, ÎNAINTE SĂ NASCĂ: „O FEMEIE ÎNSĂRCINATĂ NU ARE NEVOIE SĂ I SE AMINTEASCĂ PERMANENT CUM ARATĂ”