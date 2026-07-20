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Fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de pe Acasă TV, a murit la doar 31 de ani. Mauro era un celebru DJ

De: Emanuela Cristescu 20/07/2026 | 15:42
Fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de pe Acasă TV, a murit la doar 31 de ani. Mauro era un celebru DJ
Fiul actriței Aylin Mujica a murit! Avea doar 31 de ani. „Inima mea este devastată”
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Durere sfâșietoare pentru Aylin Mujica! Actrița pe care românii au urmărit-o ani la rând în telenovelele „Săracii tineri bogați” și „Aurora” trece prin cel mai greu moment al vieții sale. Fiul ei, Mauro Menendez, s-a stins din viață la doar 31 de ani.

Mauro era cunoscut în lumea muzicii electronice sub numele de scenă MAAHEZ și își construise o carieră în Statele Unite. DJ-ul mixa în cluburi și la festivaluri din Miami, Caraibe și alte orașe americane, iar moartea sa fulgerătoare i-a lăsat fără cuvinte pe apropiați.

În ultimele zile, Mauro s-ar fi confruntat cu probleme de sănătate, existând informații că ar fi suferit complicații provocate de o pneumonie. Deocamdată, cauza oficială a morții nu a fost făcută publică.

Fiul lui Aylin Mujica a murit la doar 31 de ani

Cel care a confirmat tragedia a fost tatăl tânărului, Osamu Menendez. Mesajul publicat de acesta în mediul online a impresionat mii de oameni.

„Vă rog să mă iertați, nu pot vorbi. Fiul meu Mauro a murit aseară și sunt devastat. Sunt într-un avion pentru a-i aduce trupul acasă”, a scris Mauro Menendez, în mediul online.

Fiul actriței Aylin Mujica a murit! Avea doar 31 de ani. „Inima mea este devastată”
Fiul actriței Aylin Mujica a murit! Avea doar 31 de ani. „Inima mea este devastată”

La scurt timp după ce vestea a devenit publică, Aylin Mujica și-a găsit cu greu puterea de a scrie câteva rânduri pe Instagram. Actrița și-a deschis sufletul și a vorbit despre golul uriaș lăsat de dispariția fiului său. Ea a spus că nu știe dacă va putea trece peste această tragedie și că speră ca Dumnezeu să o ajute.

„Astăzi inima mea este devastată de pierderea fiului meu Mauro, un suflet plin de lumină, iubire și bucurie, care a lăsat o amprentă de neuitat asupra tuturor celor care au avut privilegiul să îl cunoască. Absența lui lasă un gol imposibil de descris, iar să învăț să trăiesc cu această durere va fi cea mai mare provocare din întreaga mea viață.

Zboară sus, iubirea mea. Ne va fi foarte dor de tine, dar am încredere că Dumnezeu te are într-un loc minunat. Îți cer doar să îmi trimiți puterea de a putea suporta această durere imensă. Vă mulțumesc tuturor prietenilor și colegilor care mi-au trimis mesaje de încurajare. Te iubesc cu toată viața mea, dragul meu Mau”, a scris Aylin Mujica pe Instagram.

A făcut furori în telenovele

Pentru publicul din România, Aylin Mujica rămâne unul dintre chipurile emblematice ale telenovelelor difuzate de Acasă TV. Rolurile din „Săracii tineri bogați” și „Aurora” au făcut-o extrem de cunoscută, iar vestea tragediei care i-a lovit familia i-a întristat pe mulți dintre cei care au urmărit-o de-a lungul anilor.

Dincolo de succesul din fața camerelor, actrița se confruntă acum cu cea mai grea încercare pe care o poate trăi un părinte: despărțirea de propriul copil, o durere pe care niciun rol și nicio scenă nu o pot descrie.

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